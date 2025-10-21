Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorė Rasa Noreikytė-Ustinavičienė apdovanota „Gerumo žvaigžde“

Sveikindama socialinius darbuotojus jų profesinės dienos proga, ministrė pažymėjo, kad tvirtai tiki jų lyderyste ir socialinio darbo svarba. „Socialiniai darbuotojai yra žmonės, kurie didžiausių asmeninių iššūkių ir sunkumų metu tampa atrama bei vedliais. Jie padeda visuomenei augti, prisitaikyti ir išlikti stipriai. Jūsų profesionalumas, atsakomybė ir kasdienis darbas ne tik keičia žmonių gyvenimus, bet ir nuolat rodo kryptį, kaip turime kurti bendruomenišką ir socialiai teisingą Lietuvą. Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų indėlį“, – teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė J. Zailskienė.
Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentė Jūratė Tamašauskienė pabrėžia, kad Lietuvos socialinių darbuotojų diena yra priminimas, kokią svarbią misiją kasdien atlieka šie profesionalai – tai ne vien pagalbos ir paslaugų suteikimas, o nuolatinis žmogaus orumo gynimas, bendruomenių stiprinimas ir tikėjimas, kad kiekvienas žmogus turi teisę į visavertį gyvenimą.
„Šios profesijos stiprybė kyla ne iš galios, valdžios ar institucijų, bet, visų pirma, kyla iš mūsų pačių – iš gebėjimo išlikti autentiškiems, ištikimiems profesinėms vertybėms, net tada, kai sąlygos būna pernelyg sudėtingos, kai vilioja lengvi ir trumpalaikiai sprendimai“, – pastebi J. Tamašauskienė, linkėdama socialiniams darbuotojams drąsos augti ir kurti pokyčius savo bendruomenėse, išlaikant aukščiausius profesinės etikos standartus. Žinoma, taip pat randant laiko pasirūpinti savo vidine pusiausvyra.
Apdovanojimas įteiktas Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto socialinio darbo dėstytojai ir fakulteto socialiniai partnerei Rasa Noreikytė-Ustinavičienė, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Plėtros skyriaus vadovei, už reikšmingą indėlį diegiant socialinių paslaugų kokybės sistemą Lietuvoje, tyrimus, tarptautinius projektus bei pastangas gerinti paslaugų prieinamumą pažeidžiamoms grupėms.
