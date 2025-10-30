Teismas vertins, ar stojančiųjų į aukštąsias mokyklas konkursinių eilių tvarkos pakeitimas, nepažeidė lygiateisiškumo

Kaip pranešė LVAT, į teismą dėl minėtų sprendimų kreipėsi opozicinės konservatorių frakcijos atstovai Ingrida Šimonytė, Mindaugas Lingė, Giedrė Balčytytė, Daiva Ulbinaitė, Jurgita Sejonienė ir Vytautas Juozapaitis. Jų pareiškimą teismas priėmė nagrinėti trečiadienį.
Minėtų politikų pareiškimu prašoma pripažinti, kad švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės įsakymas, kuriuo pakeista 2025 m. stojančiųjų į aukštąsias mokyklas konkursinių eilių sudarymo tvarka, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.
LVAT administracinėje byloje vertins, ar minėtas sprendimas neprieštaravo Švietimo, Teisėkūros pagrindų, Mokslo ir studijų įstatymų normoms bei Konstitucijai.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė R. Popovienė rugpjūtį patvirtino patikslintą šių metų stojančiųjų į aukštąsias mokyklas konkursinio balo skaičiavimo tvarką.
Tąkart Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) pranešė, kad tiems, kurie valstybiniame brandos egzamine surinko 95 ar daugiau taškų, papildomai iš vertinimo komiteto skirtų 10 taškų pridėta nebuvo – jie visi buvo įvertinti 100 balų. Šiems stojantiesiems vertinant konkretaus valstybinio brandos egzamino reikšmę konkursinio balo sandaroje bus pridedama 10 balų.
Anot ministerijos, tokia pati korekcija bus taikoma įgijusiesiems vidurinį išsilavinimą pagal tarptautinio bakalaureato programas, užsienyje arba pagal užsienio šalių ugdymo programas bei išlaikiusiesiems tarptautinius užsienio kalbų egzaminus.
Valstybiniame brandos egzamine surinkusieji nuo 86 iki 94 taškų buvo įvertinti 100 balų, tačiau vertinant jų egzaminų rezultatus buvo pridėta nevienodai papildomų taškų iš vertinimo komiteto skirtų 10 taškų. Todėl visų jų egzaminų įvertinimai buvo diferencijuojami taikant formulę, prie jų gauto rezultato pridedant nepridėtus papildomus taškus.
Tuo metu abiturientams, valstybiniame brandos egzamine surinkusiems iki 85 taškų, jokių pokyčių nenumatyta, kadangi jų egzaminų vertinimai jau buvo pakoreguoti pridedant 10 taškų.
ELTA primena, kad paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ministrės R. Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Situaciją nagrinėjusi Generalinė prokuratūra konstatavo, kad Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komitetų sprendimas prie abiturientų egzaminų rezultatų pridėti 10 taškų yra neteisėtas. Vis dėlto, prokuratūra priėmė sprendimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones dėl tokio Komitetų sprendimo.
Savo ruožtu ŠMSM tikino, jog gautame prokuratūros rašte nėra teiginio, kad toks sprendimas yra neteisėtas. Pasak jų, šis vertinimas atsirado tik visuomenei išplatintame pranešime.
Prokuratūra taip pat teigė, kad atliekant tyrimą buvo nustatyta, jog Komitetų darbo reglamento nuostata, pagal kurią priimami sprendimai dėl egzaminų išlaikymo ribos, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams – Švietimo įstatymo ir bendriesiems viešojo administravimo ir teisėkūros principams.
Švietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)Raminta Popovienė
Rodyti daugiau žymių