Profsąjunga nesutinka su ministerijos siūlymu dėl mokytojų algų: pirmadienis – paskutinė diena susitarti

„Taryba nesutinka su ministerijos siūlymu. Laikomės savo – arba nuo sausio 7,65 proc., arba nuo rugsėjo 11,5 proc. Sutarta laukti pirmadienio, tai yra paskutinė diena, kada mes turime turėti susitarimą. Kitu atveju, antradienį renkasi taryba ir skelbsime, kas yra nuspręsta, kokių veiksmų imsimės“, – penktadienį Eltai teigė E. Milešinas.
„Jau apsitarėme, tačiau kol kas tarybos sprendimas yra viešai to neskelbti, nedaryti spaudimo Vyriausybei. Tačiau informuoti, kad pirmadienis yra paskutinė diena, kada mes turime turėti susitarimą“, – akcentavo jis.
E. Milešino teigimu, atitinkamos akcijos ar bandymai susitarti būtų rengiami tol, kol biudžeto projektas nebūtų patvirtintas Seime.
„Bus įvairios akcijos, kurios gali pasibaigti streiku. Streikas, kaip reikalauja Darbo kodeksas, pirmiausia būtų įspėjamasis, 2 valandų trukmės. Jeigu nepavyks rasti susitarimo, būtų einama į ilgalaikį streiką. Viskas vyktų tuo metu, kol biudžeto projektas būtų Seime. Priėmus biudžetą, profesinei sąjungai daryti kažkokius veiksmus, kada jau šaukštai po pietų – nėra tikslo“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Vis dėlto, Vyriausybės pateiktame 2026 m. biudžeto projekte siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
Valdantiesiems užsiminus, kad trimečiame biudžete mokytojų algoms didinimui trūksta pinigų, LŠMPS siūlo alternatyvą – didinti mokytojų darbo užmokestį ne nuo kitų metų sausio 1 d., kaip yra numatyta, bet nuo 2026 m. rugsėjo 1 d., tačiau su sąlyga, kad darbo užmokestis didėtų sparčiau – 11,5 proc.