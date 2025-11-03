„Švietimo kodo“ klasė: norinčių pas 30 mentorių – virš 100 kandidatų iš visos Lietuvos

„Švietimo ateitį kuria ne vien mokyklos ar universitetai, o žmonės, kurie tiki jo verte. Žiniasklaida turi pareigą šią vertę ne tik parodyti, bet ir ją stiprinti. Labiausiai įkvepia tai, kad į šią iniciatyvą įsitraukė tiek daug skirtingų žmonių – jaunų mokytojų, studentų, entuziastų – ir visi jie atėjo su viena mintimi: švietimas vertas mūsų dėmesio, laiko ir pastangų“, – sako viena iš projekto sumanytojų, Lrytas Verslo vystymo vadovė Greta Ališauskaitė – Bagušauskienė.
Programoje „Švietimo kodo“ klasė dalyvauja 30 aukščiausios kompetencijos švietimo profesionalų: patyrusių mokytojų, švietimo įstaigų vadovų, inovatorių, net politikos lyderių. Visi norintys dalyvauti projekte turėjo užsiregistruoti iki spalio 31 d. Registracijos metu dalyviai galėjo pasirinkti iki 2 mentorių, pateikdami trumpą motyvaciją.
„Džiaugiuosi, kad tarp projekto dalyvių – tokia įvairi ir įkvepianti bendruomenė: nuo ugdymo krypties studentų ar pirmuosius metus mokyklos įstaigoje pradedančių švietimo pagalbos specialistų, pedagogų iki mokytojų, dešimtmetį praleidusių versle ar viešajame sektoriuje ir vėl sugrįžusių į mokyklą. Ši įvairovė rodo, kad dalyviai ieško dialogo, nori mokytis vieni iš kitų ir vertina galimybę turėti žmogų, kuris padėtų ne tik profesiškai augti, bet ir sustiprintų tikėjimą savo pasirinktu keliu“, – sako VDU Marketingo ir komunikacijos departamento rinkodaros projektų vadovas Nerijus Žeronas.
Ši mentorystės programa skirta įgalinti jaunus pedagogus ir sukurti tvarų žinių perdavimo tinklą tarp skirtingų švietimo kartų.
„Ne vienas dalyvis atviravo, kad jiems svarbus patvirtinimas, ar jie eina teisingu keliu. Kiti dalyviai kalba apie vis dažniau švietimo bendruomenėje girdimą skaudulį – perdegimą. Jauni pedagogai nori sužinoti, kas padeda mentoriams išlaikyti pusiausvyrą tarp intensyvios karjeros ir poilsio, kaip neprarasti vidinės motyvacijos bei džiaugsmo dirbant mokykloje“, – teigia N. Žeronas
Spalį prasidėjęs projektas truks iki 2026 m. gegužės 6 d. Mentorystės metu dalyviai gaus ne tik profesinių žinių, bet ir įkvėpimo, palaikymą bei emocinį sustiprinimą – tai, kas dažnai lemia jaunųjų pedagogų pasilikimą švietimo srityje. Projektas grindžiamas pasitikėjimu, pagarba ir partneryste.
Mentoriai šiuo metu susipažįsta su paraiškomis ir formuos mentorystės poras. Pirmasis susitikimas su mentoriais planuojamas lapkričio 12 d.
