LŠMPS pasiekė susitarimą su ministerija: nuo kitų metų rugsėjo mokytojų algos didės 11,5 proc.

„Pasiekėme susitarimą, mūsų alternatyviu pasiūlymu nuo kitų metų rugsėjo 1 d. darbo užmokesčio fondas didėja 11,5 proc.“ – pirmadienį po derybų su švietimo ministerijos atstovais Eltai komentavo E. Milešinas.
Pasak profsąjungos atstovo, derybos nebuvo lengvos – ministerija bandė derėtis dėl mažesnės algų didinimo kartelės.
„Diskusijų buvo. Posėdis truko tris valandas. Ministerija šiandien turėjo derybinį susitikimą su Finansų ministerija. Iš ministerijos pozicijos dar buvo bandoma derėtis, kad mes dar nuleistume tą 11,5 proc. (kartelę – ELTA), bet po derybų, priėjome prie sutarimo, kad lieka tas, ką mes siūlėme prieš tai“, – teigė profsąjungos vadovas.
ŠMSM anksčiau siūlė nuo ateinančio sausio pedagogų darbo užmokestį kelti 5 proc., o nuo rugsėjo – dar 2,65 proc., tačiau profsąjunga su tuo nesutiko ir žadėjo, kad jei nepavyks susitarti – rengs streiką.
Savo ruožtu LŠMPS ministerijai siūlė du variantus – pagal kolektyvinę sutartį kelti pedagogų algas nuo kitų metų sausio 1 d. 7,65 proc. Kitu atveju – darbo užmokestį kelti ne nuo sausio 1 d., kaip yra numatyta, bet nuo 2026 m. rugsėjo 1 d., tačiau su sąlyga, kad algos didėtų sparčiau – 11,5 proc.
ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Tačiau Vyriausybės pateiktame 2026 m. biudžeto projekte buvo siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė teigė, kad bus laikomasi kolektyvinėje sutartyje iškeltų reikalavimų.
Lietuvos švietimo profesinė sąjungaEgidijus Milešinasatlyginimai
Rodyti daugiau žymių