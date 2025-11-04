Konferencija
URM: Lietuvos parama leidžia Ukrainos vaikams tęsti mokymąsi dar trijose mokyklose

2025 m. lapkričio 4 d. 11:11
Panaudojus 5 mln. eurų vertės paramą, įrengtos slėptuvės leidžia Ukrainos vaikams tęsti mokymąsi dar trijose mokyklose, praneša Užsienio reikalų ministerija (URM).
„Su Lietuvos parama Ukrainos Sumų, Zaporižios ir Žytomyro regionuose trijose mokyklose įrengtos naujos saugios slėptuvės. Lietuvos Vyriausybė jų įrengimui skyrė daugiau nei 5 mln. eurų per Ukrainos nacionalinę paramos platformą UNITED24“, – rašoma ministerijos pranešime.
„Kartu su partneriais prisidedame prie Ukrainos švietimo infrastruktūros atkūrimo, mokyklų ir slėptuvių statybos, kad kiekvienas vaikas galėtų saugiai mokytis. Taip padedame kurti stiprią, demokratišką ir atsparią Ukrainą, be kurios neįmanoma saugi Europa“, – cituojamas Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys.
Tikimasi, jog Lietuvos parama leis beveik 3 tūkst. vaikų saugiai mokytis Nyzy licėjuje Sumų regione, Bilenkės licėjuje Zaporižios regione ir 9-ojoje gimnazijoje Žytomyro regione.
URM duomenimis, dar viena slėptuvė šiuo metu baigiama įrengti Dnipropetrovsko regione.
