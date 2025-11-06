A. Navicko profsąjungai organizuojant mitingą, ministrė juos pakvietė susitikti

„Ministrė iš karto po mūsų pranešimo paskelbimo paskambino ir kalbėjo apie tai, kad norėtų susitikti, kalbėtis. Mes informavome, kad čia jų tokia klaida. Jie kaip ir pripažįsta (tai – ELTA) ir žada rengti susitikimą“, – Eltai sakė LŠDPS vadovas Andrius Navickas.
„Nežinau, ar jis (susitikimas – ELTA) bus, ar nebus, dar neturime galutinio patvirtinimo. Jis planuojamas kitą savaitę“, – kalbėjo profsąjungos lyderis.
A. Navickas tikina, jog jo vadovaujama LŠDPS yra pasirengusi konstruktyviai diskusijai su ministerija.
„Be jokios abejonės, mes linkę konstruktyviai kalbėtis. Klausimas, kiek bus norima girdėti, kiek bus norima laikytis pažadų, ar kiek bus bandoma visuomenei perteikti klaidingą susitarimo variantą“, – sakė jis.
Tikina, jog ministrė sulaužė pedagogams duotą pažadą
Kaip skelbta anksčiau, A. Navicko vadovaujamos LŠDPS nepasitenkinimas kilo dėl to, kad Švietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) su kita, Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga (LŠMPS), susitarė 11,5 proc. mokytojų algas kelti nuo kitų metų rugsėjo 1 d. ir taip esą sulaužė pedagogų bendruomenei duotą pažadą.
„Turbūt čia buvo ministerijos ir kitos profesinės sąjungos derintas veiksmas. Mus labai šokiravo, kad ministrė, kuri atrodė linkusi tartis (…), taip pasielgė“, – kalbėjo A. Navickas.
„Mes buvom susitarę, kad derinsime tuos dalykus (algų kėlimą – ELTA), bet vakar kaip iš giedro dangaus sužinojome, kad ministrė jau pateikė projektą, susitarusi su viena iš profesinių sąjungų, taip blogindama mokytojų situaciją ir laužydama pažadą, kur buvo žadama mokytojų algas didinti nuo sausio. Tas šokiravo“, – tikino jis.
A. Navicko teigimu, tokiai situacijai susiklosčius, LŠDPS privalėjo reaguoti.
„Matydami mokytojų pasipiktinimą, tiesiog turėjome reaguoti. Manome, kad toks elgesys yra netoleruotinas, kai nesitariant ir nederinant teikiamas savo sutartas variantas“, – kalbėjo profsąjungos lyderis.
„Jeigu ministerija mūsų nepakvietė, mes nueisime į ministeriją“, – akcentavo jis.
Kaltina E. Milešino profsąjungą atstovaujant ministerijos interesams
Savaitės pradžioje paaiškėjo, jog Egidijaus Milešino vadovaujamai LŠMPS su ministerija pavyko rasti sutarimą dėl pedagogų algų didinimo. Tuomet jis teigė, jog buvo pritarta profsąjungos siūlymui nuo kitų metų rugsėjo 1 d. mokytojų algas didinti 11,5 proc.
Vis dėlto, A. Navicko teigimu, toks sprendimas neatspindi švietimo sistemos darbuotojų lūkesčių, o LŠMPS esą veikia atstovaudama ne pedagogų, o ministerijos interesams.
„Rasti bendrą kalbą su profesine sąjunga, kuri nuolat atstovauja ministerijos interesams… Mes kaip ir žinome, kad ji tam ir buvo įsteigta (…). Jų veikla visada buvo orientuota į tai, kad padėtų ministerijai, skaldytų visuomenę ir klaidintų visuomenę, kad neva pasiekiami susitarimai“, – kalbėjo A. Navickas.
„Skaičiuodami ir matydami augantį vidutinį šalies darbo užmokestį ir tempą, kuriuo bus didinami mokytojų atlyginimai, matome, kad santykinė mokytojų atlyginimų proporcija kitais metais pablogės“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, ketvirtadienio rytą LŠDPS pranešė, kad tarp ŠMSM bei Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pasiektas susitarimas nuo kitų metų rugsėjo 1 d. mokytojų algas kelti 11,5 proc. neatitinka visų švietimo sistemos darbuotojų interesų. Todėl LŠDPS priklausantys švietimo sistemos darbuotojai lapkričio 19 d. ketina rinktis į mitingą.
ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Tačiau Vyriausybės pateiktame 2026 m. biudžeto projekte buvo siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė teigė, kad bus laikomasi kolektyvinėje sutartyje iškeltų reikalavimų.
