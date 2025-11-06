Lrytas kartu su organizacija „Gelbėkit vaikus“ skelbia Prasmingos prenumeratos akciją

Kiekvienas pirkdamas Lrytas Premium prenumeratą gali pasirinkti paaukoti 5% nuo prenumeratos vertės. Šią sumą portalas Lrytas periodiškai perves organizacijai „Gelbėkit vaikus“. Akcija truks visus metus, todėl gerumu galėsite dalintis ne tik per šventes, bet visus metus – iki kitų metų lapkričio mėnesio.
„Organizacija „Gelbėkit vaikus“ jau tris dešimtmečius nepailsdama rūpinasi vaikų teisių užtikrinimu Lietuvoje: globoja vaikų dienos centrus atokiausiose šalies vietovėse, vykdo emocinio atsparumo stiprinimo programas ir siekia, kad kiekvienas vaikas augtų saugioje ir mylinčioje aplinkoje. Naujienų portalas Lrytas daug dėmesio skiria švietimui, manome, kad pažanga valstybėje galima tik investavus į švietimą, todėl Lrytas savo skaitytojus kviečia ne tik įsigyti prenumeratą ir skaityti kokybišką turinį, bet ir prisidėti prie vaikų emocinės gerovės“, – sako Lrytas Rinkodaros vadovė Reda Rutkauskienė.
Pirkdami mėnesinę Lrytas Premium prenumeratą pirmąjį mėnesį galėsite paaukoti 0,05 Eur, nuo antrojo mėnesio auka – 0,17 Eur/mėn. iki kol sustabdysite prenumeratą. Įsigydami metinę prenumeratą jūs turite galimybę skirti 0,64 Eur, dvejų metų – 1,49 Eur. Auka nėra privaloma, kiekvienas gali rinktis, aukoti ar ne. Lrytas organizacijai „Gelbėkit vaikus“ perves jūsų paramą ir pasidalins, kokius gerus darbus organizacijai „Gelbėkit vaikus“ pavyko nuveikti.
„Kiekvienas vaikas nusipelno augti saugioje, mylinčioje aplinkoje ir turėti galimybes siekti savo svajonių. Džiaugiamės, kad kartu su portalu Lrytas galime pasiūlyti žmonėms paprastą būdą prisidėti prie prasmingų pokyčių – skirti 5 % nuo prenumeratos sumos vaikams, kuriems pagalba šiandien ypač reikalinga. Tokia paramos forma mūsų organizacijai – ypač svarbi, nes galime užtikrinti vaikams tęstinę pagalbą, kai jiems labiausiai to reikia“, – sako organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Lėšų paieškos skyriaus vadovė Raminta Simanavičiūtė.
Lrytas Premium prenumeratą galite įsigyti ir paaukoti „Gelbėkit vaikus“ organizacijai čia.
švietimasorganizacija Gelbėkit vaikusLrytas.lt
Rodyti daugiau žymių