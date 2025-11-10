Švietimo, verslo ir visuomenės organizacijos pristatė ministerijai peticiją: ragina nenuleisti kartelės ir stiprinti matematikos ugdymą

ŠMSM susitikimo metu patvirtino, kad nebesvarsto atsisakyti matematikos egzamino stojant į aukštąsias mokyklas, bet siūlo nuleisti visų egzaminų išlaikymo kartelę nuo 35 iki 25 taškų.
Peticiją, kurią inicijavo organizacija „Švietimas #1“ ir edukacinių technologijų asociacija „EdTech Lithuania“, pasirašė 25-ios organizacijos. Tarp jų – 3 mokytojų asociacijos, 3 universitetai, 6 verslo asociacijos, kurių nariai sukuria daugiau nei pusę šalies BVP, įvairūs visuomeniniai ir švietimo fondai bei organizacijos (pilnas sąrašas žemiau).
Susitikime dalyvavo peticiją pasirašiusių organizacijų atstovai, ŠMSM viceministras Jonas Petkevičius, ministrės patarėjas Tomas Bičiūnas bei ministerijos Ugdymo departamento vadovė Jolanta Navickaitė. Peticijos autoriai susitikime pabrėžė matematikos svarbą ir kartelės mažinimo įtaką vaikų pajamoms, socialinei lygybei, šalies konkurencingumui ir švietimo sistemai.
„Matematikos įgūdžiai tiesiogiai susiję su geresniu kritiniu mąstymu, aukštesnėmis pajamomis, stipresniu atsparumu dezinformacijai, ekonominiu augimu ir mažesne socialine atskirtimi. Kartelės mažinimas – tiek matematikos, tiek kitų egzaminų – silpnina motyvaciją mokytis ir mažina pasitikėjimą visa švietimo sistema. Tai kelia riziką vaikų gerovei ir visai valstybei. Turime ne dangstyti problemas, o jas spręsti“, – sako Laura Masiliauskaitė, „Švietimas #1“ vadovė.
„EdTech Lithuania“ valdybos narys Mantas Vičius pabrėžia, kad Lietuvos valstybės keliami lūkesčiai mokinių matematikos žinioms – ir taip vieni mažiausių Europoje, o ketvirtadalis penkiolikmečių neturi net bazinių matematikos žinių.
„Šios problemos sprendimas – ne kartelės žeminimas, o reali pagalba mokiniams: stipresnis ugdymas, daugiau konsultacijų, geresnė metodinė pagalba. Dėl to raginame ministeriją išlaikyti egzamino privalomumą, nekeisti kartelės ir investuoti visas pastangas ne į kartelių kaitaliojimą, bet į vaikų pasirengimą“, – teigia M. Vičius.
Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinė direktorė Raminta Radavičienė pabrėžia matematikos žinių svarbą šalies inovatyvumui ir saugumui.
„Matematika nėra tik skaičių mokslas – tai loginio mąstymo, problemų sprendimo ir inovatyvumo pagrindas. Be viso to Lietuva vargiai taps žalia, skaitmeninė, konkurencinga, o taip pat – vargiai bebus saugi. Visa tai prasideda nuo stiprių pagrindų mokykloje. Mažindami reikalavimus ne padedame mokiniams, o silpniname ne tik jų, bet ir visos Lietuvos galimybes kurti pažangią ekonomiką ir atsparesnę valstybę“, – sako R. Radavičienė.
Peticijos autoriai susitikimo metu paragino ministeriją kuo greičiau imtis būtinų priemonių matematikos ugdymo kokybei kelti. Tai yra, užtikrinti nepriekaištingą egzaminų eigą ir užduočių kokybę, peržiūrėti matematikos programų turinį pagal realų pamokų skaičių, aiškiai apibrėžti A ir B lygių skirtumus bei stiprinti mokytojų metodinę pagalbą. Taip pat raginama sprendimus grįsti duomenimis – analizuoti žemų rezultatų priežastis, atliepti socialinės atskirties poveikį ir įtraukti visas suinteresuotas grupes į diskusijas. Ministerija pristatė savo siūlymus dėl matematikos egzamino ir ugdymo kokybės kėlimo.
Šiuo metu Lietuvoje matematikos egzaminas (bent jau bendruoju – žemesniu – lygiu) privalomas visiems stojantiems į aukštąsias mokyklas, išskyrus menų krypties studijas. Naujausio tarptautinio tyrimo PISA duomenimis, Lietuvos penkiolikmečių matematiniai gebėjimai – tik 15-ti Europoje. Lietuvą pagal šį rodiklį lenkia ir kaimynės Estija, Latvija, Lenkija. Šiose šalyse matematikos egzaminas yra privalomas ne tik stojant į aukštąsias mokyklas, bet ir siekiant gauti brandos atestatą.
Peticijos autoriai taip pat pateikė peticiją su prašymu ją pristatyti Ministrei Pirmininkei atskiro susitikimo metu.
Peticiją dėl kartelės išlaikymo pasirašė: VšĮ „Švietimas numeris vienas“, „EdTech Lithuania“, Lietuvos matematikos mokytojų asociacija, Lietuvos chemijos mokytojų asociacija, Lietuvos biologijos mokytojų asociacija, startuolių asociacija „Unicorns Lithuania“, Lietuvos pramonininkų konfederacija, „Investors‘ Forum“, Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacija (LINPRA), „Infobalt“, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, Lietuvos laisvosios rinkos institutas, „Devbridge Foundation“, „Ateities biomedicinos fondas“, Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija, „Mariaus Jakulio Jason fondas“, Kazickų šeimos fondas, „Lietuvos Junior Achievement“, „Nacionalinė moksleivių akademija“, ACME grupė, MO muziejus ir „Jaunimo asmeninio tobulėjimo centras“.