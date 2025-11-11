Inauguruota VDU rektorė I. Dabašinskienė: kalboje pabrėžė universitetų svarbą ir nesenstančią misiją

Prof. dr. I. Dabašinskienė tapo aštuonioliktąja universiteto rektore (septintąja po atkūrimo) VDU Tarybos sprendimu, kuris rėmėsi profesorės pasiekimais, solidžia akademine ir vadybine patirtimi bei detaliai pristatyta vizija. Iškilmėse dalyvavo universiteto bendruomenė, aukščiausio rango valstybės pareigūnai, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) nariai.
Priėmusi rektorės regalijas – togą, grandinę, kepurę, didįjį antspaudą ir skeptrą, naujoji VDU vadovė kreipėsi į susirinkusiuosius, savo inauguracinėje kalboje pabrėždama universitetų svarbą ir nesenstančią misiją, kuri ypač svarbi geopolitinių krizių, populizmo ir karo akivaizdoje.
„Esu įsitikinusi, kad universiteto kaip institucijos idealas – ieškoti tiesos, saugoti žmogaus orumą, ugdyti kritišką požiūrį ir bendrąjį gėrį – nėra pasenęs. Priešingai, jis tampa vieninteliu atsparos tašku, kai globali rinka, politinė suirutė ir technokratinė pažangos euforija dažnai pamiršta išsilavinimo prasmę“, – kalbėjo prof. dr. I. Dabašinskienė.
Laisvas universitetas – laisvos valstybės sąlyga
Rektorė savo kalboje prisiminė pirmojo atkurtojo VDU rektoriaus, profesoriaus Algirdo Avižienio mintį, kad svarbiausias uždavinys yra sukurti sąlygas pilnai įgyvendinti akademinės laisvės principą, ir akcentavo, jog laisvas universitetas yra laisvos valstybės sąlyga.
„Viliuosi, kad Vytauto Didžiojo universitetas išliks vieta, kurioje akademinė laisvė, atsparumas, atvirumas ir atsakomybė nėra tušti šūkiai, o kasdienis darbas, kartais sunkus, bet visada prasmingas. Tikiu, kad vis dar galime kalbėtis be baimės, be išankstinių nuostatų, be uždarų durų. Mano pareiga užtikrinti, kad kiekvienas čia jaustųsi girdimas, kad mūsų sprendimai būtų skaidrūs, o vizija aiški. Kad dėstytojai turėtų erdvės kūrybai, studentai – balsą, o visa bendruomenė – pagarbą ir pasitikėjimą“, – tvirtino VDU rektorė.
Prof. dr. I. Dabašinskienė pažymėjo, kad VDU turi ypatingą misiją – priminti, jog išsilavinimas nėra tik instrumentas siekti greitos sėkmės ar konkurencinio pranašumo. Rektorė pacitavo filosofą Leonidą Donskį, apibūdinusį universitetą ir rinką kaip skirtingas sociokultūrines zonas, nes rinkos zona žvelgia tik į artimiausią ateitį, „čia ir dabar“, o universiteto laikas yra lėtas, refleksyvus, atspindintis kanono ir naujovės įtampas, istoriją ir modernybę. „Neabejoju, kad šios dvi laiko juostos, du greičiai – greitasis ir lėtasis, žmonijai svarbūs, tik reikia suvokti ir atskirti, kada laikas mąstyti ir kada veikti“, – apibendrino rektorė.
Siūlo idėjas Europos aukštojo mokslo raidai
Prof. dr. I. Dabašinskienė aptarė VDU siūlomo visapusiško, plataus laisvųjų menų išsilavinimo (artes liberales) svarbą, siekį ir toliau likti pasaulio lietuvių namais, bendradarbiavimą su kitais Lietuvos ir pasaulio universitetais, narystę Europos universitetų aljanse „Transfrom4Europe“, bendruomeniškumo stiprinimą, aktyvius ryšius su verslais, savivalda ir bendruomenėmis Kaune, Vilniuje, kituose miestuose ir regionuose.
„Šiandien VDU kuria pasaulinį tinklą, kuriame mokslas, inovacijos, kultūra keliauja kartu. Kaip filologė, tikiu, kad kalbų įvairovė, kultūrų daugiasluoksniškumas yra mūsų stiprybė, mokanti išgirsti kitą, atpažinti pustonius, nebijoti skirtumų. Esame pasaulio universitetinės bendruomenės nariai, aktyviai dalyvaujantys ir siūlantys idėjas Europos aukštojo mokslo erdvei. Mums, europiečiams, tenka atsakyti į klausimus, kurių niekas kitas neišspręs, jeigu norime išsaugoti tiesą, stiprinti demokratiją, būti savarankiški“, – pabrėžė rektorė.
Kaunas gali tapti Baltijos regiono žinių, kūrybos ir tvarios gamybos centru
Prof. dr. I. Dabašinskienė išskyrė savo gimtąjį miestą Kauną kaip svarbią VDU tapatybės dalį, kur modernybė kyla iš kūrybos, bendruomenės pastangų ir pilietiškumo. „Tikiu, kad ne tik mūsų bendruomenei, bet ir visiems Kauno universitetams svarbu dar labiau sujungti akademiją ir miestą: per bendrus projektus, infrastruktūrą, bet, svarbiausia, per bendrą viziją – kad Kaunas gali tapti Baltijos regiono, o gal ir visos Europos, žinių, kūrybos, tvarios gamybos centru: nuo dizaino iki technologijų, nuo kultūros paveldo iki ateities miestų planavimo“, – vylėsi VDU vadovė.
Kalbos pabaigoje akademikė pažymėjo, kad VDU bendruomenė išsiskiria meile savo universitetui. „Tai meilė be patoso, liudijanti ištikimybę, pasireiškianti kantriu darbu, kūryba – darbu savaitgaliais, per atostogas, kartais iki paryčių... Priimdama pareigą būti šio universiteto vadove, pažadu saugoti tą meilę – jos tylą, jos balsą, jos šviesą“, – teigė VDU rektorė, išsakiusi siekį, kad universitetas ir toliau kalbėtų Europai ir pasauliui, bet svarbiausia – žmogui.
Universitete kuriama Lietuvos ateitis
VDU rektorę ceremonijos metu pasveikino ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, savo kalboje priminęs, jog universiteto įkūrėjai tarpukariu tvirtai tikėjo, kad būtent švietimas turi tapti visuomenės modernėjimo varikliu, siekė, kad tuometinėje laikinojoje sostinėje atsirastų naujas šildantis kultūros, mokslo ir laisvos minties židinys.
„Džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad ši vizija tebėra gyva ir šiandien. Šio universiteto auditorijose ir laboratorijose gimsta sprendimai, lemiantys mūsų šalies vietą globaliame pasaulyje. Čia ugdomi kūrybingi, atsakingi, plataus akiračio žmonės, be kurių negaliu įsivaizduoti Lietuvos valstybės ekonominės, kultūrinės, o sykiu ir politinės ateities“, – sakė Prezidentas, kalbos pabaigoje padėkojęs tiek prof. I. Dabašinskienei, tiek buvusiam ilgamečiui VDU rektoriui prof. Juozui Augučiui už pagalbą VDU patalpose įkuriant ir plėtojant Ukrainos centrą, tapusį antraisiais ukrainiečių namais Lietuvoje.
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Juozas Olekas renginyje pasidžiaugė, kad naujosios rektorės inauguracija yra šventė ne tik Kaunui, bet visai Lietuvai ir Europai.
„Jūsų asmeninė ir akademinė patirtis rodo labai gražų gebėjimą suburti, sujungti kalbą, kultūrą, akademinę laisvę ir dovanoti ją kitiems. Noriu už tai Jums padėkoti ir palinkėti sėkmės. Noriu, kad ne tik universitetui sektųsi, bet kad ir Seimui pasisektų, kad universiteto bendruomenės žmonių ten būtų daugiau“, – linkėjo J. Olekas.
Iškilmėse taip pat dalyvavusi Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė palinkėjo rektorei sėkmės ir kantrybės, o universiteto bendruomenei – darnos ir prasmingų darbų kuriant Lietuvos ateitį.
„Vadovavimas šio universiteto bendruomenei įpareigoja tapti gražia kelrode žvaigžde, padėti studentams ne tik siekti mokslo aukštumų, bet ir tapti ambicingais, kūrybiškais, tolerantiškais žmonėmis. Tai ypatinga misija, kuri reikalauja ne tik profesinių žinių, bet labiausiai – žmogiško artumo, išklausymo ir įsiklausymo, nuoširdaus bendravimo. Tikiu, kad Jūs tai ir įgyvendinsite, būsite lydere, kuri ir toliau ves universitetą link aukštumų, taip, kad jis išties turės didelę reikšmę ir Lietuvoje, ir pasaulyje“, – sakė R. Popovienė.
VDU rektorės biografijoje – solidi patirtis ir aktyvi veikla
Naujoji universiteto vadovė prof. I. Dabašinskienė yra VDU Lituanistikos katedros profesorė, Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centro vadovė, Skaitmeninių išteklių ir tarpdisciplininių tyrimų instituto vyriausia mokslo darbuotoja. VDU prisijungus prie Europos universitetų aljanso „Transform4Europe“, prof. dr. I. Dabašinskienė tapo jo institucine koordinatore.
Profesorė yra aktyvi tarptautinių projektų koordinatorė ir partnerė, buvusi Europos Komisijos mokslo programų ekspertė ir Europos daugiakalbystės komisaro Daugiakalbystės reikalų aukšto lygio grupės ekspertė. VDU ji dirba nuo 1993-ųjų, yra ėjusi Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanės ir prodekanės, Humanitarinių mokslų fakulteto dekanės, universiteto Tarptautinių ryšių prorektorės pareigas. Profesorė yra pelniusi Italijos vyriausybės ordiną, Lietuvos valstybės ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžių, Europos Komisijos sidabro medalį ir daug kitų apdovanojimų.
Prof. I. Dabašinskienės programoje išskiriami keturi prioritetai: atsakinga bendruomenė, atviros studijos, ambicingas mokslas ir atspari infrastruktūra. Vizijoje akcentuojamas dėmesys visapusiškam ugdymui ir kūrybiškumui, siekis, kad VDU toliau palaikytų artes liberales principus, būtų atsparus šiuolaikiniams iššūkiams, išliktų reikšmingas žinių perdavimo, pažangos bei moralinės lyderystės centras.
Inauguracijos proga rektorės sveikintojai buvo pakviesti paremti VDU Ukrainos centrą.
Vytauto Didžiojo universitetas (VDU)VDU rektoriusJuozas Olekas
Rodyti daugiau žymių