Pakistanietis pakraupo išvydęs savo studentų bendrabučio kambarį: sulaukė tūkstančių komentarų

Klaipėdos valstybinėje kolegijoje studijas pradėjęs vaikinas socialiniuose tinkluose pasidalijo, kokį vaizdą išvydo pirmą kartą pravėręs savo bendrabučio kambario duris – jis jauną pakistanietį šokiravo.
Savo naujųjų namų apžvalga Abdula pasidalijo socialiniame tinkle „TikTok“ – čia sulaukė kelių šimtų tūkstančių reakcijų, daugiau nei 2 tūkstančių komentarų ir daugiau nei 30 tūkstančių pasidalinimų. Tiesa, audringų reakcijų čia pasipylė toli gražu ne tik iš lietuvių.
Pamačiusi išplitusį vaizdo įrašą savo atsaką pateikė ir pati kolegija – pabrėžė, kad bendrabutį nuolat atnaujina, tačiau dalis užsienio studentų, siekdami gauti vietą bendrabutyje, sutinka apsigyventi ir prastesnės būklės kambariuose.
Pirmą vakarą pravirko
Iš Pakistano į Klaipėdą atvykęs Abdula Miras portalui Lrytas papasakojo, kad Lietuvoje iš esmės atsidūrė neplanuotai – kartu su draugu ketino vykti mokytis į Airiją, tačiau atsirado problemų su dokumentais ir vaikinai nebespėjo patekti į norimą aukštąją mokyklą.
Tuomet draugai pradėjo ieškoti, kokią kitą šalį būtų galima pasirinkti savo studijoms – taip atrado Lietuvą. Vaikinai sužinojo, kad dar spės pateikti dokumentus į Klaipėdos valstybinę kolegiją. Atsakymą iš jos esą gavo jau po kelių dienų.
Abdula nusprendė rinktis verslo finansų studijų programą, jo draugas – slaugą. Visgi dėl nenumatytų aplinkybių Abdulai teko į Klaipėdą vykti vienam – draugas turėjo prie jo prisijungti tik po kelių mėnesių.
Nepaisant to, pakistanietis vis tiek nusprendė pradėti studijas, greitai pavyko gauti ir kambarį studentų bendrabutyje.
„Po dviejų savaičių sužinojau, kad gavau kambarį – labai apsidžiaugiau, galvojau, kad bus labai smagu susipažinti su skirtingų tautų žmonėmis“, – portalui Lrytas pasakojo jis.
Galiausiai atėjo ir lemtinga diena atsikraustyti.
„Iš bendrabučio tikėjausi daug – į jį įėjus dėmesį patraukė durys, kurios atrodė labai įdomiai, estetiškai. Pirmas aukštas tikrai buvo labai tvarkingas, renovuotas – netgi pagalvojau, kad tai turbūt geriausias mano matytas bendrabutis“, – prisiminė Abdula.
Tada vaikinas tikino sužinojęs, kad pirmi bendrabučio aukštai daugiausia skirti „Erasmus“ studentams ir daliai lietuvių, o kylant aukščiau buvo jau kitų tautybių studentams skirtos patalpos.
Pasak Abdulos, labai didelis buvo ir kainų skirtumas – pirmuose aukštuose kambarys kainavo 140 eurų, jo kambarys – 80 eurų.
Paties vaikino kambarys buvo trečiame aukšte – į jį įžengęs pakistanietis negalėjo patikėti tuo, ką mato.
„Stengiausi išlikti pozityviu, bet viskas atrodė taip blogai, kad vakare tiesiog apsiverkiau“, – prisipažino jis.
Pasak vaikino, trečias aukštas pasirodė labai nešvarus, apskritai kambariuose gyventi atrodė praktiškai neįmanoma.
„Bet žmonės vis tiek juose gyvena, nes tiesiog neturi kito pasirinkimo“, – pridūrė jis, tiesa, pastebėdamas, kad ne viskas bendrabutyje – taip jau blogai.
„Yra ir gerų dalykų, tokių kaip nemokama sporto salė, gali nemokamai naudotis dujine virykle, elektra, ir niekas neriboja, kada turi grįžti į bendrabutį“, – aiškino Abdula.
Tiesa, vėliau pakistanietis išgirdo, kad gali persikelti į ketvirtą aukštą ir gauti kitą kambarį, bet jį pamatęs suprato, kad čia – dar blogiau, mat jis buvo toks pat purvinas ir dar perpus mažesnis. Galiausiai Abdula nusprendė likti ten, kur ir apsigyveno.
Savo įspūdžiais jis pasidalijo ir jaunimo pamėgtoje platformoje „TikTok“ – čia Abdulos vaizdo įrašas sulaukė gausybės reakcijų.
„Kokia čia šalis, o Dieve“, „Kolegijos bendrabutis ar kalėjimas?“, „Kur, po velnių, tai yra?“, „Ir tu turi mokėti už šią patirtį?“ – tokie komentarai pasipylė po vaizdo įrašu. Savo pastebėjimais čia dalijosi ir lietuviai – kai kuriems ir patiems teko šiame bendrabutyje pagyventi.
Kolegija: tvarka priklauso ir nuo pačių studentų
Portalas Lrytas komentaro kreipėsi ir į pačią Klaipėdos valstybinę kolegiją. Aukštosios mokyklos Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovė Miglė Pakamorė pirmiausia nurodė, kad bendrabutis, kuriame šiuo metu apgyvendinti visi kolegijos studentai, yra nuolat atnaujinamas.
„Informuojame, kad šiuo metu visi kolegijos studentai yra apgyvendinti vieninteliame bendrabutyje, esančiame Debreceno g.25 , kuriame yra 350 vietų. Tokia situacija susidarė dėl vykdomos kito kolegijos bendrabučio, esančio Taikos pr. 16, renovacijos.
Debreceno g. bendrabutis, atsižvelgiant į suplanuotus remonto darbus ir turimą biudžetą, yra nuolat atnaujinamas – kasmet gerinamos gyvenimo sąlygos: remontuojami kambariai ir bendrosios erdvės, atnaujinama buitinė technika, poilsio zonos bei sporto salė“, – teigė M.Pakamorė.
Visgi, kolegijos atstovės teigimu, iki jau minėto Taikos pr. esančio bendrabučio renovacijos Debreceno gatvės bendrabutyje prastesnės būklės kambariai nebuvo apgyvendinami – studentai gyveno tik geresnės kokybės patalpose. Dabar situacija esą kiek pakitusi.
„Šiuo metu dėl itin didelio apgyvendinimo poreikio bendrabutis yra visiškai užpildytas. Dalis užsienio studentų, siekdami gauti vietą bendrabutyje, sutiko apsigyventi ir prastesnės būklės kambariuose. Šiuo metu bendrabučio laukiančiųjų sąraše yra daugiau kaip 80 užsienio studentų“, – aiškino M.Pakamorė.
Tačiau ji patikino, kad kolegija užtikrina bendrųjų patalpų priežiūrą ir higienos normas atitinkančias gyvenimo sąlygas.
„Tuo tarpu kambarių, blokų ir juose esančių sanitarinių mazgų švara bei tvarka yra pačių studentų atsakomybė. Pastebima, kad kai kurių studentų požiūris į švaros, tvarkos ir higienos reikalavimų laikymąsi galėtų būti atsakingesnis“, – nurodė Klaipėdos valstybinės kolegijos atstovė.
M.Pakamorės teigimu, kolegija deda pastangas užtikrinti kuo geresnes gyvenimo sąlygas visiems bendrabučio gyventojams.
Susidūrė ir su rasizmu
Lietuva Abdulai patinka, tačiau pakistanietis prisipažino, kad Klaipėdoje jam jau teko susidurti ir su kitomis negerovėmis. Pavyzdžiui – rasizmu. Jį vaikinas spėjo patirti jau ne vieną kartą.
„Ėjau į parduotuvę, o trys žmonės grupelėje pradėjo kažką rėkti, rodė man vidurinį pirštą, keikėsi. Sakė, kad važiuočiau atgal namo“, – prisiminė pakistanietis.
Dar kitą kartą žmogus tiesiog pradėjo ant jo rėkti.
Tačiau, pabrėžė studentas, per visą šį laiką jam teko sutikti ir labai malonių žmonių, kurie siūlėsi pagelbėti, jei tik reikės. Galbūt, svarstė jis, kitais metais pavyktų tęsti studijas Vilniuje.
„Tikiuosi, kad viskas bus gerai, tikrai stengiuosi išlikti pozityviu“, – sakė Abdula.
