Tauragės „Aušros“ progimnazijos vadovė: kai leidi mokytojams dirbti, vaikai pasiekia daugiau nei tikisi

Sprendimas eiti švietimo keliu S. Bastakienės gyvenime nebuvo savaime aiškus – ji ilgai rinkosi tarp buhalterijos ir pedagogikos, tačiau lemiamą įtaką padarė jos pačios matematikos mokytoja.
„Ji buvo išskirtinė asmenybė – reikli, kūrybinga, turėjo puikų humoro jausmą. Labai tikėjo manimi, skatino siekti daugiau nei pati galvojau galinti. Būtent jos pavyzdys ir paskatino mane rinktis matematikos mokytojos kelią“, – prisimena S. Bastakienė.
Po studijų būsima direktorė pradėjo dirbti mokykloje, o po trejų metų tapo pavaduotoja ugdymui. Nei ji, nei tuometinis mokyklos direktorius neturėjo vadybinės patirties, tačiau netrūko daug svarbesnio dalyko – noro bandyti ir augti.
„Dirbome kaimo vidurinėje mokykloje. Įsitraukėme į įvairius projektus, sprendėme problemas, klydome, bet mokėmės. Buvome komanda, kuri norėjo daugiau nei tik „tvarkytis“. O tai, man atrodo, yra svarbiausia“, – pasakoja ji.
Vėliau S. Bastakienė prisijungė prie Tauragės „Aušros“ progimnazijos kolektyvo kaip direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir šioje mokykloje dirba jau 24 metus, 16 jų – kaip direktorė. Vadovavimas mokyklai jai nuo pat pradžių buvo neatsiejamas nuo žmogiškų santykių, vertybių ir tikėjimo žmogumi.
„Tikiu, kad svarbiausia – nuoširdumas, tikėjimas žmogumi ir meilė tam, ką darai. Kai dirbi su širdimi, rezultatai dažnai pranoksta lūkesčius. Vadovas turi girdėti, pasitikėti, išdrįsti paleisti kontrolę ir leisti žmonėms augti. Kitaip nebus nei komandos, nei mokyklos, į kurią norisi ateiti“, – sako S. Bastakienė.
Pasitikėjimą auginantys santykiai
Mokyklą progimnazijos direktorė mato kaip gyvą, kintančią erdvę, kurioje kiekvienas vaikas turi galimybę atrasti save. Tačiau svarbiausia – kad tai būtų vieta, į kurią norisi grįžti ne dėl reikalavimo, o dėl vidinės motyvacijos.
„Siekiu, kad mūsų mokykla būtų tokia, kur gera dirbti, mokytis, augti ir tobulėti. Tikiu bendruomene, kurioje kiekvienas jaučiasi matomas, išgirstas ir vertinamas. Kai taip yra – kiekvienas pasiekia daugiau, nei tikėjosi pats“, – sako direktorė.
Panašius principus S. Bastakienė taiko ir santykyje su tėvais – tai sritis, kurioje vadovė mato ir vieną didžiausių savo darbo iššūkių, ir svarbią pokyčio galimybę.
„Didžiausias iššūkis – bendravimas su tėvais. Kaip tėvus paversti partneriais, o ne kontrolieriais? Todėl skiriu nemažai laiko bendravimui, individualiems pokalbiams. Kviečiame tėvelius į renginius. Rugsėjo mėnesio pirmą savaitę rytais, skambant muzikai, pasitikau tėvelius, mokinius – taip kurdama bendruomeniškumo, saugumo ir pasitikėjimo jausmą“, – paaiškina direktorė.
Pokytį gali kurti kiekvienas
Pasitikėjimas ir atsakomybės dalijimasis svarbus ne tik santykiuose su tėvais ar mokytojais – jis matomas ir kasdieniuose mokyklos gyvenimo pavyzdžiuose. S. Bastakienės teigimu, „Aušros“ progimnazijoje pokyčius inicijuoja ne tik vadovai ar pedagogai, nes idėjos čia gali kilti iš kiekvieno bendruomenės nario.
„Kai kas nors pasiūlo idėją ir nori ją įgyvendinti – palaikome. Pavyzdžiui, mūsų techninis personalas savo iniciatyva įrengė lauko klasę, kurioje dabar vyksta patirtinis ugdymas gamtoje. Mokiniai kartu su mokytojais kūrė ir įrengė poilsio erdvę. O lėlių ir dramos teatro studija „Boružė“, gyvuojanti nuo 1999-ųjų, tebėra vienintelė tokia visame Tauragės rajone“, – pasakoja direktorė.
Be to, progimnazijoje rengiami tarpdisciplininiai projektai, kurie apima 5–6 mokomuosius dalykus, o mokiniai mokosi per praktinę patirtį ir realius sprendimus. Kūrybinės veiklos, vieši idėjų pristatymai, refleksijos dienos ir tikslų kėlimas skatina asmeninę atsakomybę už savo mokymąsi.
„Norime, kad vaikai ne tik atliktų užduotis, bet suprastų savo pažangą, keltų sau tikslus ir siektų jų. Dėl to reguliariai organizuojame refleksijos dienas – jų metu mokiniai analizuoja rezultatus, aptaria juos su mokytojais ir planuoja tolesnius žingsnius“, – aiškina S. Bastakienė.
Mokyklos kryptingas darbas matomas ir už jos ribų. Progimnazija dalyvauja tarptautiniuose „Erasmus+“, „eTwinning“ projektuose, yra apdovanota auksiniais darnaus vystymosi ir tvarių įgūdžių projekto „Darnios mokyklos“ diplomais, o moksleivių darbai projekte „Ateities inžinerija“ pelnė aukščiausius įvertinimus.
Kodėl švietime reikia mažiau projektų ir daugiau pasitikėjimo
Nors mokykloje kasdien kuriami apčiuopiami pokyčiai, kalbėdama apie visos šalies švietimo sistemą S. Bastakienė įvardija ir tobulintinus dalykus. Anot jos, viena esminių Lietuvos švietimo problemų – per dažnas reformų kaitaliojimas be tęstinumo ir ilgalaikės vizijos.
„Turime mažinti nuolatinę reformų ir kaitos spiralę, kai pokyčiai prasideda su projektais ir baigiasi kartu su lėšomis. Reikia tvarių, ilgalaikių pokyčių, kurie nebūtų priklausomi nuo kadencijų ar finansavimo ciklų“, – sako ji.
Pasak direktorės, švietimo sistema šiandien pernelyg orientuota į formas, ataskaitas ir kontrolės mechanizmus, o ne į tai, kas iš tiesų svarbu – žmogišką ryšį ir prasmingą mokymąsi.
„Jei norime, kad Lietuvos švietimas augintų mąstančius, kūrybingus, drąsius žmones, turime pirmiausia suteikti tą pačią laisvę, pasitikėjimą ir galimybę augti tiems, kurie kasdien dirba su vaikais – mokytojams. Mokytojas, kuris jaučia pasitikėjimą, atsakomybę ir profesinę laisvę, gali iš tiesų auginti žmogų – ne tik perteikti žinias“, – įsitikinusi S. Bastakienė.
Mokyklos stiprybės slypi žmonėse
Vis dėlto, progimnazijos direktorė pabrėžia, kad greta iššūkių mato ir pozityvių tendencijų, kurios rodo esminį Lietuvos švietimo krypties pokytį.
„Lietuvos mokyklose vis labiau stiprėja dėmesys saugios ir palaikančios aplinkos kūrimui – tiek mokiniams, tiek mokytojams. Vis aiškiau suprantame, kad mokymasis vyksta tik tada, kai žmogus jaučiasi matomas“, – sako direktorė.
Anot S. Bastakienės, mokytojai Lietuvoje dirba iš pašaukimo – nepaisydami krūvio, jie atsakingai rūpinasi kiekvienu mokiniu, nuolat ieško naujų metodų, mokosi kartu su vaikais, diegia inovatyvias praktikas. Tai – viena iš didžiausių mūsų švietimo stiprybių.
„Vis geriau aprūpinama ir mokyklų aplinka, atsiranda daugiau šiuolaikiškų mokymosi priemonių, kūrybiškų poilsio erdvių, sensorinių kambarių, laboratorijų ir tyrinėjimo zonų. Šie pokyčiai rodo, kad einame kryptimi, kuri kuria šiltesnę, modernesnę ir vaikui bei mokytojui palankią mokyklą“, – sako S. Bastakienė.
Svarbus profesinio įkvėpimo šaltinis jai yra ir ryšys su kitais švietimo lyderiais. Vadovė priklauso organizacijų „Švietimas #1“ ir „Lietuvos Junior Achievement“ inicijuotam Švietimo vadovų klubui, kuriame susitinka su pažangiais vadovais iš visos Lietuvos.
„Tai – puiki galimybė mokytis vieniems iš kitų. Susitikdami ir bendraudami, galime ne tik spręsti kylančias problemas, bet ir dalintis patirtimi, idėjomis bei sėkmės praktikomis. Kiekvienas susitikimas praturtina, padeda pamatyti įvairias situacijas iš skirtingų perspektyvų ir atrasti naujų sprendimų“, – teigia direktorė.
Karjera mokykloje – bijantiems monotonijos
Paklausta, ką palinkėtų žmogui, svarstančiam apie pedagoginį kelią, S. Bastakienė pabrėžia, kad mokykla nėra vieta tiems, kurie tikisi rutinos ar stabilios dienotvarkės.
„Jei svarstote apie karjerą mokykloje, verta žinoti – tai erdvė, kurioje nėra monotonijos. Kiekviena diena čia pilna netikėtumų, atradimų, nuoširdžių susitikimų ir naujų patirčių. Mokykloje dirbantis žmogus nuolat augina kitus – ir kartu augina save. Čia kasdien sutinki vaikystę – tyrą, kūrybišką, nuoširdžią, drąsią. Kartu su vaikais mokaisi, tyrinėji, stebi jų augimą ir pats tampi geresniu žmogumi“, – sako ji.
Pasak direktorės, dirbti mokykloje – tai kasdien prisidėti prie rytojaus kūrimo, o kiekvienas žodis ar gestas gali turėti ilgalaikį poveikį.
„Mokykla yra vieta, kur kiekviena diena turi prasmę. Tavo žodis, dėmesys ir įkvėpimas gali pakeisti vaiko gyvenimą. Jei ieškai darbo, kuris turi širdį, poveikį ir nuolatinį judesį – mokykla gali tapti tavo kelio pradžia“, – reziumuoja S. Bastakienė.
Apie „Švietimas #1“
VšĮ „Švietimas numeris vienas“ – tai ne pelno siekianti, Lietuvos startuolių asociacijos „Unicorns Lithuania“ įsteigta organizacija, vienijanti verslo lyderius, kurie siekia kurti pažangią, pasaulyje lyderiaujančią švietimo sistemą.