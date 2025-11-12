„Švietimo kodo“ klasės mentorystės programa startavo – susitiko dešimtys dalyvių iš visos Lietuvos

Pas juos patekti norą išreiškė daugiau nei 100 dalyvių iš visos Lietuvos. Pirmojo susitikimo MO muziejaus erdvėse metu mentoriai susitiko su savo ugdytiniais – pedagogais, studentais ir švietimo bendruomenės nariais, norinčiais augti ir tobulėti kartu.
Programoje dalyvaujantys mentoriai – tai patyrę mokytojai, švietimo įstaigų vadovai, edukaciniai inovatoriai ir įvairių sričių ekspertai, pasirengę dalytis patirtimi, skatinti profesinį augimą ir įkvėpti naujus švietimo lyderius.
Pirmasis susitikimas tapo galimybe ne tik susipažinti, bet ir aptarti mentorystės tikslus, lūkesčius bei artimiausius žingsnius. Dalyviai pradėjo kurti pasitikėjimu grįstą bendrystę, kuri taps svarbia programos dalimi.
„Pirmasis susitikimas parodė, kad švietimo ateitį iš tiesų kuria žmonės, tikintys jo verte. „Švietimo kodo“ klasė tapo erdve, kur susitinka skirtingų patirčių žmonės – mokytojai, studentai, profesionalai – visi turintys vieną siekį: auginti bendrystę, kuri stiprina švietimą. Mūsų, kaip žiniasklaidos, pareiga – ne tik pasakoti šias istorijas, bet ir padėti joms vykti“, – sako viena iš projekto sumanytojų, Lrytas verslo vystymo vadovė Greta Ališauskaitė–Bagušauskienė.
Mentorystė – tai abipusis mokymasis. „Dalindamiesi patirtimi padedame kitiems augti, bet tuo pačiu tobulėjame ir patys, kaip profesionalai bei asmenybės. Džiaugiuosi, jog šiandien susirinko įkvepiančios švietimo asmenybės, kuriems mentorystė suteikia galimybę dalytis patirtimi, skatinti drąsą ir padėti jauniems kolegoms atrasti savo kelią, tuo pačiu augant ir mums patiems.
Projekte mentoriai ir jauni mokytojai turės galimybę tobulintis įvairių kompetencijų iš VDU mokslininkų, tyrėjų, praktikų, žiniasklaidos, verslo, meno sričių. Tai yra „Švietimo kodo“ klasė – apie platesnes galimybes ir asmenybės augimą“, – pabrėžia VDU Marketingo ir komunikacijos departamento rinkodaros projektų vadovas Nerijus Žeronas.
„Švietimo kodo“ klasės mentorystės programa tęsis iki 2026 m. gegužės pabaigos. Jos metu vyks individualios ir grupinės mentorystės sesijos, refleksijos bei bendruomeniniai renginiai, padėsiantys dalyviams stiprinti profesinius įgūdžius, dalytis patirtimi ir kurti atviresnę švietimo kultūrą.
Programos organizatoriai džiaugiasi, kad susidomėjimas mentoryste kasmet auga – tai rodo, jog švietimo bendruomenė vis labiau vertina dalijimosi, bendradarbiavimo ir profesinės pagalbos svarbą. Visą informaciją apie mentorystės programą galite sekti čia.
Už užkandžius dalyviams dėkojame restoranui „Meating Room“.
Švietimo kodo klasėLrytas.ltVytauto Didžiojo universitetas (VDU)
Rodyti daugiau žymių