Ministerija siūlo palankesnes sąlygas stojantiesiems į aukštąsias mokyklas kitąmet

Minimalūs reikalavimai stojantiesiems išliktų tokie patys – būtų būtina išlaikyti bent tris VBE: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną stojančiojo laisvai pasirinktą. Išimtis būtų taikoma stojantiesiems į menų studijas – jiems nereikės laikyti matematikos VBE.
Projekte ministerija siūlo prie konkursinio balo papildomai pridėti 0,5 balo tiems, kurie atliko savanoriškai atliko nenuolatinę karo tarnybą, nepriklausomai nuo to, ar stojama per pirmąją, ar antrąją konkursinę eilę.
Tuo metu dėl objektyvių priežasčių nuo egzaminų atleistiems abiturientams nebūtų taikomi minimalūs priėmimo reikalavimai ir mažiausias stojamasis konkursinis balas. Vietoje nelaikyto VBE įvertinimo būtų įskaitomas perskaičiuotas atitinkamo dalyko metinis pažymys.
Taip pat jei abiturientas bus atleistas nuo užsienio kalbos VBE, bet bus laikęs tarptautinį užsienio kalbų egzaminą, jam, kaip ir anksčiau, bus įskaitomi tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai.
Kaip ir ankstesniais metais, stojantieji iš socialiai jautrios aplinkos galės pretenduoti į aukštąsias mokyklas per antrąją konkursinę eilę.
Kaip ir šiemet, skaičiuojant konkursinį balą lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos bendrojo (B) kurso VBE rezultatas būtų dauginamas iš 0,7 koeficiento.
Ministerija taip pat siūlo atsisakyti papildomo didinimo koeficiento išplėstinio kurso egzaminams, kad visiems būtų užtikrintos vienodos konkurencijos sąlygos.
Be to, šiais metais brandos atestatus įgijusiems stojantiesiems konkursinis balas būtų skaičiuojamas be papildomų 10 taškų.
Švietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)Aukštosios mokyklos
Rodyti daugiau žymių