Vilniaus kolegijos inžinerijos studijų krypties studentams „Ignitis grupė“ skyrė 45 tūkst. eurų stipendijoms

Siekdama pritraukti naujus talentus į energetiko sektorių „Ignitis grupė“ jau ketvirtus metus iš eilės skiria stipendijas šias bakalauro studijų programas Lietuvos aukštosiose mokyklose pasirinkusiems studentams. Bendrovė yra pasirašiusi sutartis su devyniomis šalies aukštosiomis mokyklomis – tarp jų ir Vilniaus kolegija.
„Energetikos sektorius Lietuvoje turi didelę reikšmę šalies ekonomikai. Kad sektorius ir toliau stiprėtų ir būtų tvarus, svarbu, kad moksleiviai domėtųsi šia kryptimi ir stotų į inžinerijos krypties studijas. Norime paskatinti jaunus žmones atrasti save energetikoje ir prisidėtų prie ateities sprendimų kūrimo“, – sako Vaiva Rutkauskaitė, „Ignitis grupės“ edukacinių programų vadovė.
„Ignitis grupė“ Vilniaus kolegijos Technikos fakulteto studentams 2025–2026 m. skyrė 45 tūkst. eurų vertės stipendijų fondą. Iš šios sumos 27 tūkst. eurų bus skirtos devyniems pirmo kurso ir 18 tūkst. eurų šešiems antro kurso elektros inžinerijos ir energijos inžinerijos studijų krypčių nuolatinių studijų studentams. Atrinkti studentai nuo 2025 m. rugsėjo mėn. iki 2026 m. birželio mėn. gaus 300 eurų dydžio mėnesinę stipendiją.
Ši „Ignitis grupės“ iniciatyva ne tik suteikia finansinį paskatinimą studentams, bet taip pat stiprina ryšį tarp aukštojo mokslo ir energetikos sektoriaus, skatindama jaunus žmones kurti pažangią ir tvarią Lietuvos energetikos ateitį.
Vilniaus kolegijaIgnitisstipendija
