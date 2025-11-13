LŠDPS sutarimo su ŠMSM kol kas nerado: ministerija skaičiuos, kiek galėtų augti pedagogų algos

„Sutarta, kad jie (ŠMSM – ELTA) pasiskaičiuos galimus variantus, jog atlyginimas augtų nuo sausio daugiau negu šalies vidutinis darbo užmokestis“, – ketvirtadienį vakare Eltai teigė A. Navickas.
„Antradienį mums pateiks atsakymą. Pagal tai ir spręsime, ką toliau darome“, – pridūrė jis.
Taip jis komentavo po ketvirtadienį įvykusio susitikimo su švietimo, mokslo ir sporto ministre Raminta Popoviene.
Apie šį susitikimą buvo paskelbta dar praėjusios savaitės pabaigoje, kai A. Navickas pareiškė, jog jo vadovaujama profsąjunga lapkričio viduryje ketina rengti mitingą.
A. Navicko vadovaujamos LŠDPS nepasitenkinimas kilo dėl to, kad ŠMSM su Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga (LŠMPS) susitarė nuo kitų metų rugsėjo mokytojų algas kelti 11,5 proc. ir taip esą sulaužė pedagogų bendruomenei duotą pažadą.
Tiesa, ministrė tuomet pažymėjo, jog kolektyvinės šakos sutartyse su A. Navicko vedama profsąjunga ir su kitomis keturiomis profsąjungomis yra numatyti skirtingi pedagogų darbo užmokesčio didinimo principai.
ELTA primena, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc. Tačiau Vyriausybės pateiktame 2026 m. biudžeto projekte buvo siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė teigė, kad bus laikomasi kolektyvinėje sutartyje iškeltų reikalavimų.
švietimasLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)atlyginimai
