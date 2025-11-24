Kultūros asamblėja gruodį skelbia švietimo mėnesiu: nerimą kelia situacija regionuose

„Vienas pagrindinių forumo tikslų yra parodyti, kad Lietuva nėra išskirtinė savo situacija Rytų Europoje ir, kad panašius scenarijus ir problemas turi labai daug Rytų Europos valstybių. Mes turime vienas apie kitą daugiau sužinoti ir vienas iš asamblėjos tikslų yra suburti panašius į mus – žmones, kuriems ne vis vien savo valstybėse, intelektualus, mokslininkus, žurnalistus atvykti į Vilnių ir pasilyginti atvejus“, – pirmadienį žurnalistams sakė K. Kaupinis.
Nors Kultūros ministeriją pavyko atriboti nuo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamos „Nemuno aušros“, Kultūros asamblėja toliau nekeičia pozicijos. Anot iniciatyvinės grupės narių, ši partija kelia grėsmę pamatiniams demokratijos principams. Vis dėl to, kaip pažymi K. Kaupinis, asamblėjos tikslas nėra pasiekti, kad pastarosios partijos neliktų valdančiojoje koalicijoje.
„Tokio tikslo mes dabar neformuluojame“, – žurnalistams sakė jis.
Nerimą kelia padėtis regionuose
Kultūros asamblėjos buriasi ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir regionuose: Kėdainiuose, Merkinėje.
Anot iniciatyvinės grupės narės Gintarės Masteikaitės padėtis mažesniuose miestuose kelia nerimą, mat kultūros darbuotojai patiria spaudimą ir gąsdinimus dėl to, kad palaiko asamblėjos pilietinį judėjimą, nori dalyvauti mitinguose ar kituose renginiuose.
„Šeštadienį teko būti Panevėžio rajone ir girdėti žmogaus, atsidavusio kultūrai žodžius, kad jis norėtų išeiti (iš darbo – ELTA), nes jam yra nepakeliamas spaudimas, kurį jis jaučia tiek iš valdžios atstovų, tiek iš komentarų srauto, negatyvios informacijos, kuri yra socialinėje medijoje (…). Buvo labai liūdna ir skaudu girdėti, kad šitas dezinformacijos pylimas ant kultūros žmonių kai kuriuos verčia galvoti, ar jie nori likti savo darbo vietoje“, – teigė G. Masteikaitė.
„Beveik su kiekvienų regionu, su kuriuo bendraujame, išgirstame pirmame arba antrame sakinyje žodžius „aš bijau“, „jūs mūsų nesuprantate, nes jūs gyvenate dideliame mieste“ (…). Kiti komentarai yra tokie, kad jei nepriklausai vienai ar kitai partijai, kuri regione užima didžiąją dalį valdžios postų, tu irgi susilauksi tam tikrų pasekmių“, – dėstė ji.
Iniciatyvinės grupės narė ragina Kultūros ministeriją imtis lyderystės.
„Norėčiau pakviesti Kultūros ministeriją imtis labai griežtų žingsnių užkardant šitą propagandos mašiną ir tų neigiamų komentarų kiekį, būtent kultūros žmonių atžvilgiu“, – žurnalistams teigė meno prodiuserė.
Ragina dalyvauti savivaldos rinkimuose
Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės nariai skatina pilietinę visuomenę dalyvauti 2027 m. vyksiančiuose savivaldos rinkimuose. Tačiau, kaip pabrėžia režisierius K. Kaupinis, asamblėjos tikslas nėra kurti atskirą politinę jėgą – piliečiai kviečiami burtis į jau esamas politines partijas.
„Mes skatiname žmones eiti į egzistuojančias politines partijas“, – žurnalistams sakė K. Kaupinis.
„Mūsų vizija – daug aktyvių, bendrą idėją virš asmeninės naudos keliančių piliečių, einančių į politines partijas ir kandidatuojančių į savivaldos rinkimus“, – tikino jis.
Nors dalis politikų reiškia nepasitenkinimą esą Kultūros asamblėja virsta politiniu judėjimu, G. Masteikaitė tokios kritikos nesureikšminanti. Anot jos, teisę reikšti savo nuomonę politiniais klausimas turi visi.
„Pilietinė visuomenė turi visą teisę dalyvauti politiniuose procesuose reiškiant savo nuomonę, nepasitenkinimą ir ne tik rinkimų procesų metu. Mes esame pripratinti, galbūt sąmoningai, kad pilietinė visuomenė yra laukiama ir skatinama būti aktyvi tik rinkiminiu laikotarpiu. Visu kitu laikotarpiu – politikai nenori nieko girdėti iš savo piliečių. Jie nori, kad jie būtų tylūs ir ramūs. Mes manome priešingai“, – žurnalistams pirmadienį komentavo meno prodiuserė.
Kaip skelbta, penktadienį sostinėje buvo surengtas Kultūros asamblėjos mitingas „Kokios valstybės mes norime?“. Juo buvo užbaigta mėnesį trukusi akcija „Mes esame kultūra“. Mitinge dalyvavo iš visos Lietuvos atvykę kultūros, švietimo, mokslo, sporto, verslo, žemės ūkio sektorių atstovai, taip pat jaunimas.
Mitingo organizatoriai kvietė pasipriešinti demokratijos pamatų ardymui bei reikalauti valdančiųjų atsakomybės už savo veiksmus.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Tiesa, vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį.
Į šias pareigas nuspręsta deleguoti socialdemokratę V. Aleknavičienę.
Pastaroji ne kartą tikino, kad jos komandoje nebus „aušriečių“ ar su jais susijusių asmenų, tačiau protestus tęsiantys kultūrininkai sako šimtu procentu nėra tuo įsitikinę ir reikalauja valdžios prisiimti atsakomybę už susiklosčiusią padėtį Kultūros ministerijoje.
