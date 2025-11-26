Tai ras mokytojams pinigų ar neras? Į skirtingas valdančiųjų žinutes sureagavo profsąjunga

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius antradienį Seime užsiminė, kad R.Popovienės planas nustebino ir finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną.
Į tai reaguodama ŠMSM vadovė atsakė: „Aš irgi esu nustebusi, kad finansų ministras nustebęs“.
Kas čia nutiko? Panašu, kad visiškai tikri dėl savo ateities pajamų mokytojai būti dar negali, nors planų streikuoti po išgirsto pasižadėjimo jau atsisakė.
„Čia jų duotas žodis ir jų garbės reikalas, tai, manau, palaukime“, – dabar portalui Lrytas sakė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) vadovas Andrius Navickas, dar praėjusią savaitę sulaukęs R.Popovienės skambučio su geromis žiniomis.
Savo ruožtu Finansų ministerija trečiadienį Lrytas nurodė, kad apie papildomą 100 mln. eurų poreikį pedagogų algoms yra informuota, bet sprendimų dar reikės palaukti.
Išgirdo pažadą
Praėjusią savaitę streikavę mokytojai piktinosi Vyriausybės sprendimu pedagogų atlyginimus kelti tik nuo kitų metų rugsėjo. Kolektyvinėje sutartyje buvo susitarta ne taip – algos mokytojams turėjo augti jau nuo kitų metų pradžios.
Visgi kiek anksčiau jau su kita švietimo darbuotojus vienijančia, Egidijaus Milešino vadovaujama profsąjunga ministerijai pavyko sutarti, kad atlyginimai galėtų kilti nuo rugsėjo, bet tas kilimas jau turėtų siekti 11,5 proc.
Tačiau tokio susitarimo nepripažino Andriaus Navicko vadovaujama LŠDPS.
„Spalio 20 dieną Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pirmininkas E.Milešinas viešai pareiškė, jog biudžete numatytas mokytojų atlyginimų augimas yra nepakankamas ir grasino streiku. Vis dėlto jau po savaitgalio paaiškėjo, kad tai tik streiko imitacija – su ŠMSM buvo pasiektas „susitarimas“, išduoti mokytojų interesai ir atsitraukta nuo įsipareigojimų“, – buvo rašoma profsąjungos pranešime.
Nutarta prie ministerijos susiburti į protestą ir reikalauti, kad kitų metų biudžete mokytojų algoms būtų numatyta tiek lėšų, kiek ir buvo sutarta.
„Eisime į Seimą, į biudžeto tvirtinimą, darysime akcijas, galvojame apie nacionalinį streiką (…). Ministrė nuolat sako, kad girdi, kad išgirs mokytojus, tai pasižiūrėsime“, – tuomet teigė A.Navickas.
Mitinge pasirodžiusiai R.Popovienei mokytojai švilpė, šaukė „Gėda“, o palei ministeriją išsirikiavę pedagogai atsineštuose plakatuose demonstravo visus valdžios neišpildytus pažadus švietimiečiams.
Galiausiai po kelių dienų mokytojai iš R.Popovienės išgirdo žinią – esą pedagogų atlyginimai jau nuo kitų metų sausio 1-osios galėtų didėti 8,41 proc., įskaitant 0,71 proc. didėjantį pareiginės algos bazinį dydį.
Kaip skelbta ministerijos pranešime, jei po diskusijų profesinės sąjungos tokiam siūlymui pritars, jis bus įtrauktas tvirtinant valstybės biudžetą.
„Suprasdami pedagogų lūkesčius ir toliau nuolat kalbėjomės su Finansų ministerija, prašėme dar kartą atidžiai peržiūrėti mūsų poreikį. Mūsų pastangos davė rezultatų, buvo rasta papildomai 100 mln. eurų“, – tvirtino ministrė R.Popovienė.
Išgirdusi šiuos žodžius LŠDPS streiko planų atsisakė. Penktadienį R.Popovienė esą pati paskambino A.Navickui, patikino, kad išgirdo mokytojų lūkesčius ir jau rado sprendimą.
Tai ras lėšų ar neras?
Tačiau tokie ministrės planai, panašu, nustebino artimiausius jos bendražygius. LSDP pirmininkas M.Sinkevičius prisipažino, jog apie tai jam nebuvo žinoma. Maža to, dėl tokio R.Popovienės pareiškimo, sakė M.Sinkevičius, nustebo ir pats finansų ministras K.Vaitiekūnas.
„Nenoriu būti blogų žinių pranešėjas (…), bet žinau, kad finansų ministras buvo nustebęs dėl kolegės (R.Popovienės – ELTA) pareiškimų, kad pavyko rasti (papildomus 100 mln. eurų mokytojų algų kėlimui – ELTA).
Nežinau, tada reiktų išsiaiškinti, ar pavyko rasti, ar čia tik buvo toks garsus (…) noras, kad būtų rasta. Pamatysime, kai bus sudėliotas galutinis biudžeto projektas“, – antradienį sakė M.Sinkevičius.
Jis jau ne kartą pabrėžė, kad valstybės finansinės galimybės yra ribotos.
„Pinigų yra tiek, kiek yra, ir reikės balansuoti tarp visų socialinių grupių: ir švietimiečių, ir pareigūnų, statutinių pareigūnų, ir jų norus tenkinti maksimaliai, bet atsiremiant į piniginės storį, biudžeto storį, biudžeto dydį. Čia nėra tas pratimas, kur abra kadabra ir pinigai atsiranda“, – akcentavo M.Sinkevičius.
Į šią situaciją sureagavo ir pati R.Popovienė, patikinusi, jog esą įvyko nesusipratimas. Anot ministrės, dėl šios sumos jau viskas sutarta.
„Aš irgi esu nustebusi, kad finansų ministras nustebęs, bet, žinoma, tikrai derinome, kalbėjome. Pagrinde derinomės ne dėl finansų, bet dėl to, kad mes turime atliepti pedagogų profesinės šakos susitarimuose numatytą darbo užmokesčio pagrindimą. Vakar jau buvo su profesinėmis sąjungomis paskutinės derybos.
Mums pavyko susiderėti ne tik dėl procentų (…), bet dar ir aptarėme daugelį kitų nuostatų“, – antradienį sakė R.Popovienė.
Anot ministrės, Vyriausybėje vyko tarpinstitucinis pasitarimas, kuriame jau pritarta šiam siūlymui.
„Ir rytoj (trečiadienį, – aut.past.) Vyriausybėje bus biudžeto svarstymas (…). Galbūt kažkur įvyko nesusišnekėjimas dėl to, kad viskas labai greitai keičiasi, daug įvairiausių darbų, derinimų, tai man atrodo normalu“, – pridūrė ji, akcentuodama, jog tarpinstituciniame pasitarime dalyvavo ir Finansų ministerijos atstovai.
Tiesa, pati R.Popovienė prisipažino net nesidomėjusi, iš kur bus gautos pedagogų algų kėlimui reikalingos papildomos lėšos. Esą svarbiausia yra atliepti švietimo bendruomenės lūkesčius bei tai, kas jau su ja yra sutarta.
„Tikrai nežinau, nesidomėjau“, – sakė ji.
Tuo metu finansų ministras K.Vaitiekūnas patikino, kad tai, kas sutarta su mokytojais, turės būti įgyvendinta.
„Dabar į Seimą ateina visa visuma pasiūlymų. Tame tarpe galbūt bus tokių, kurie generuos lėšas, o neišleidinės. Kai visą visumą matysime, tada ir bus galima biudžeto eilutes koreguoti – vienas padidinti, kitas pamažinti ir surasti pažadėtą finansavimą mokytojams“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė K.Vaitiekūnas.
Jis taip pat akcentavo, jog negalima konstatuoti, kad minėtųjų 100 mln. eurų nėra.
„Ne, negalima taip konstatuoti. Yra biudžeto visuma, finansų visuma, ji tikrai yra kintanti, dinamiška. Tai tikrai, kas sutarta su mokytojais, turės būti įgyvendinta“, – sakė ministras.
„Pažadas yra duotas ir jis, ko gero, turės būti vykdomas“, – pridūrė K.Vaitiekūnas.
Ar streiko idėja grįžtų?
Portalas Lrytas Finansų ministerijos poziciją pasitikslino ir trečiadienio rytą. Ministerijos atstovai pateiktame komentare nurodė, kad papildomas 100 mln. eurų poreikis iš ŠMSM yra gautas. Kada tiksliai R.Popovienė gavo tokį palaiminimą, jeigu gavo, ministerija neatsakė.
„Biudžeto poreikių pildymas yra itin intensyvus procesas, informacija keičiasi nuolat, todėl nematome prasmės detaliai analizuoti, kada tiksliai buvo išsakytas konkretus poreikis. Šiuo metu svarbiausia – užtikrinti tinkamą biudžeto suformavimą, į ką Finansų ministerija ir yra sutelkusi dėmesį“, – rašoma gautame komentare.
Pasak Finansų ministerijos, šiuo metu laukiama, kol Seime pasibaigus biudžeto svarstymo procedūroms į Finansų ministeriją sugrįš galutiniai, suderinti poreikiai, todėl apie galutinius sprendimus kalbėti dar anksti.
„Svarbu pabrėžti, kad biudžeto galimybės yra ribotos, kiekvienas papildomas prašymas didinti išlaidas reiškia, jog turime atsisakyti kitų suplanuotų priemonių. Priešingu atveju tokie sprendimai neišvengiamai didins valstybės išlaidas, biudžeto deficitą ir valstybės skolą“, – rašė ministerijos atstovai.
LŠDPS pirmininkas A.Navickas, trečiadienį paklaustas, ar tam tikras valdančiųjų pozicijų išsiskyrimas nesukėlė mokytojams abejonių, aiškino, kad dabar teliko laukti.
Visgi, jeigu valdžia žengtų žingsnį atgal ir nuo sausio atlyginimų pedagogams nebekeltų, streiko idėja vėl grįžtų ant stalo.
„Aišku, kad grįžtume ir svarstytume. Žinote, kalbos kalbomis – buvo sakyta, buvo susitarta ir patvirtinta, ministrė ir savo socialiniame tinkle rašė, kad ir premjerė, ir finansų ministras padėjo tai rasti.
Tai dabar jau gal tegul jie išsiaiškina viduje ir tada duoda mums aiškų atsakymą – tada mes jau spręsime, ką toliau daryti“, – Lrytas kalbėjo A.Navickas.
Pedagogai, panašu, dėl duotų pažadų dar nėra labai užtikrinti, nors priimti sprendimų kol kas neskuba.
„Niekas – nei jūs, nei aš – neužtikrinti, kad kitą rytą atsikelsime, tai gyvenime visko būna. Gali būti visokių sprendimų. Čia jų duotas žodis ir jų garbės reikalas, tai, manau, palaukime“, – paragino LŠDPS vadovas.
R.Popovienė kiek anksčiau pripažino, kad ankstesnis siūlymas atlyginimus kelti nuo kitų metų rugsėjo yra palankesnis trejų metų perspektyvoje, tačiau svarbu atsižvelgti ir į tam nepritariančių profsąjungų lūkesčius.
Primename, kad pernai atnaujintoje šakos sutartyje numatoma pedagogų atlyginimus iki 2028 m. didinti 5 proc. daugiau nei prognozuojamas vidutinis darbo užmokesčio augimas. Kitąmet, pagal kolektyvinę sutartį, mokytojų atlyginimai turėtų augti 7,65 proc.
Tačiau Vyriausybės pateiktame 2026 m. biudžeto projekte buvo siūloma, kad mokytojų atlyginimai didėtų tik 5 proc.
mokytojaiatlyginimasRaminta Popovienė
