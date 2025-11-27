Uostamiesčio darželio darbuotojai ruošiasi streikui: ketvirtadienį surengs protestą

Profsąjungos teigimu, tokiems veiksmams ryžtasi dėl nuolat patiriamo psichologinio spaudimo, nepagarbaus įstaigos vadovės elgesio ir dialogo su darbuotojų atstovais ignoravimo.
Organizacija sako pasitraukusi iš kolektyvinių derybų, kurios, darbuotojų teigimu, realiai nevyko.
„Derybos vyko tik popieriuje. Darbdavys demonstravo visišką nenorą tartis, o darbuotojų interesai buvo ignoruojami. Situacija pasiekė ribą, kai tęsti derybas tapo beprasmiška“, – pranešime cituojama profesinės organizacijos pirmininkė Nijolė Dargužienė.
Savo ruožtu LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas tvirtina, kad ši situacija atspindi platesnes šio sektoriaus problemas.
„Tai nėra tik vienos įstaigos problema. Tai signalas apie sistemines bėdas, kai vadovai naudojasi savo galia, o darbuotojai paliekami be apsaugos. Tikimės, kad savivaldybė imsis realių veiksmų ir užtikrins pagarbią, saugią darbo aplinką“, – sakė LŠDPS pirmininkas.
Profesinė sąjunga jau kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės merą Arvydą Vaitkų, prašydama užtikrinti, kad darbuotojai galėtų dirbti be spaudimo ir baimės.
Protesto akcija vyks ketvirtadienio popietę vyks prie Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“.
Švietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)Protestas
