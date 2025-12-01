Tarptautinė konferencija „Kultūros ir švietimo iššūkiai XXI amžiuje“: programos apžvalga

Kas laukia dalyvių?
Konferencijoje bus pristatyti 49 pranešimai, tarptautine patirtimi dalinsis 8 pranešėjai. Dalyviai kviečiami diskutuoti apie kultūros politiką, paveldą, kūrybines industrijas, dizaino aktualijas, studijų kokybės pokyčius, skaitmenines kompetencijas ir tvarumo principų ugdymą. Konferencijos dalyvius muzikiniais kūriniais pasveikins Vilniaus kolegijos Populiariosios muzikos studijų programos studentų vokalinis ansamblis ir Muzikinio teatro studijų programos atlikėjos.
Ką išgirsite?
Plenariniame posėdyje savo įžvalgomis dalinsis Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, kuris pristatys kultūros paveldo aktualizavimą šiuolaikinėje visuomenėje, Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas prof. Vytautas Juozapaitis, aptars kultūros žmogaus būtinybę būti išsilavinusiu. Vilniaus dailės akademijos profesorė dr. Ramutė Rachlevičiūtė kalbės apie M. K. Čiurlionio metų reikšmę ir jų aktualumą šiandienai.
Popietinėje dalyje vyks penkios paraleliai dirbančios sekcijos, apimančios svarbiausias kultūros ir švietimo temas.
Pirmojoje sekcijoje „Kultūros sektoriaus aktualijos ir iššūkiai“ bus nagrinėjami kultūros organizacijų atsparumas, jaunimo kultūriniai įpročiai, renginių įtaka ekonomikai, tremties atminties paveldas, virtualios kultūrinės erdvės, tvarumo rinkodara bei regioninė kultūros specifika. Savo įžvalgomis šioje sekcijoje dalinsis dr. Adomas Vincas Rakšnys, Martynas Tyla, dr. Birutė Žygaitienė ir dr. Inga Kepalienė, Jurgita Skiotytė-Norvaišienė, Eglė Stanišauskienė, Elmiras Azimovas, Daiva Aktas, Ema Trapikienė, Regīna Baltušīte bei Olga Borisova.
Antrojoje sekcijoje „Kūrybiškumas, dizainas ir kultūrinis paveldas“ bus aptariamas dizaino inspiracijų spektras, architektūros rekonstrukcijos iššūkiai, žemės meno vaidmuo, mados ir scenos sinergija, tekstilės paveldas, integruoti kultūriniai projektai bei miesto sakralinių objektų tyrimai. Sekcijoje taip pat pristatomi stendiniai pranešimai. Savo įžvalgomis dalinsis Jonas Malinauskas, Rasa Mazūrienė, Veronika Žvirblė ir dr. Jaroslav Daveiko, dr. Jolanta Vazalinskienė, Gabrielė Navickaitė, Svetlana Voytkevich, Vykintas Šlapikas su mokiniais, Vaiva Kazlauskaitė, Evita Kryževičienė ir Raminta Kalvaitienė.
Trečiojoje sekcijoje „Inovacijos ir iššūkiai aukštajame moksle“ dėmesys bus skirtas studijų kokybei, studentų mobilumui, vertybių ugdymui, dirbtinio intelekto taikymui ir etikai, nuotolinio mokymo poveikiui, socialinėms inovacijoms bei aukštojo mokslo įtraukčiai tarptautiniame kontekste. Šioje sekcijoje savo įžvalgomis dalinsis dr. Regina Venckienė, Vytautas Gradeckas, Rasa Noreikytė-Ustinavičienė ir Dovilė Sabaliauskaitė, dr. Lina Kankevičienė, Sigita Kasiliauskienė, Elida
Aršavskienė, Rima Bačiulytė, dr. Jevgenija Dehtjare, Anna Strazda, dr. Giedrė Slušnienė ir Kristine Uzule.
Ketvirtojoje sekcijoje „Sceninė patirtis, skaitmeninės inovacijos ir tvarus ugdymas“ bus analizuojami sceninės patirties ugdymo metodai, emocijų ir balso raiška, tradicinės muzikos aktualumas, skaitmeninių įrankių taikymas šokio ir pradinių klasių ugdyme, informatinio mąstymo plėtra, skaitmeninių kompetencijų poveikis bendrystei bei tvarumo tematiką švietime. Šioje sekcijoje savo įžvalgomis dalinsis dr. Asta Rauduvaitė ir Erik Podolski, Eglė Juozapaitienė, Magdalena Baltokaitė, Rasa Prokurotienė, dr. Renata Kondratavičienė ir Inga Bertašienė, Sebastian Poliakevič, Rita Barniškienė, Sigutė Mikalauskaitė-Garšanovė, dr. Emilija Urnėžienė bei Asta Kisieliūtė.
Penktojoje sekcijoje „Rinkodara, dizainas ir tvarumas švietimo kontekste“ bus nagrinėjami socialinio marketingo, turinio rinkodaros tvarumo sklaidai, dizaino vaidmens kuriant tvarią ateitį, spekuliatyvaus dizaino, archyvų naudojimo kūryboje ir aukštojo mokslo socialinės atsakomybės klausimai globalių iššūkių kontekste. Savo įžvalgomis dalinsis dr. Rūta Petrauskienė, dr. Mantas Dilys, dr. Andrius Juškys, Birutė Bikelytė, Vaida Gasiūnaitė, Asta Kazlauskienė ir Jonas Malinauskas, Ilze Bodža ir Silvija Mežinska bei dr. Volodymyr Bakhrushyn.
Konferencijos pranešimų pagrindu bus išleistas konferencijos straipsnių rinkinys. Visą programą ir registraciją rasite Vilnius kolegijos puslapyje.
Konferencijos organizatoriai – Vilniaus kolegijos Scenos meno katedra.
Vilniaus kolegijakonferencijašvietimas
