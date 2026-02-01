Ateinančią naktį sulauksime dar didesnio šalčio: ką būtina žinoti moksleivių tėvams

Savo ruožtu Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos sinoptikas Jonas Sakalauskas sako, kad sekmadienio diena bus mažai debesuota, tad žymesnio sniego nesulauksime. Nepaisant to, diena bus šalta ir žiemiškai žvarbi.
„Pūs rytų, šiaurės rytų vėjas 5–10 m/s greičiu. Temperatūra šiek tiek pakils – šios dienos aukščiausia temperatūra daug kur bus 14–18, bet vietomis laikysis ir 19 laipsnių šaltis“, – LRT radijui sakė J.Sakalauskas.
Kaip skelbta anksčiau, sinoptikai teigia, kad dar didesnio šalčio Lietuvoje sulauksime naktį iš sekmadienio į pirmadienį. Anot jų, žemiausia oro temperatūra kai kur gali siekti 32 laipsnius šalčio.
Dirbs nuotoliu
Vilniaus rajono savivaldybė iš anksto informavo, kad dėl prognozuojamų didelių šalčių vasario 2–3 d. (pirmadienį ir antradienį) Vilniaus rajono mokyklos bei meno, muzikos ir sporto mokyklos laikinai dirbs nuotoliniu būdu.
„Tėvams, neturintiems galimybės palikti pradinių klasių mokinių namuose, mokyklos užtikrins vaikų priežiūrą ir ugdymą įstaigos patalpose.
Darželinukų tėvams rekomenduojama, esant galimybei, vaikus šiomis dienomis palikti namuose.
Meno, muzikos ir sporto mokyklose ugdymas vyks nuotoliniu būdu.
Išsamesnę informaciją dėl nuotolinių pamokų ir darželių veiklos pateiks pačios ugdymo įstaigos“, – rašoma savivaldybės feisbuko paskyroje.
Tokių rajonų yra ir daugiau.
„Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos vasario 2–3 d. dėl oro sąlygų ugdymo procesą taip pat organizuos nuotoliniu būdu. Mokykliniai autobusai nevažiuos, maršrutiniai autobusai važiuos pagal nustatytą tvarkaraštį. Jei mokiniai atvyks į mokyklą, jų priežiūra ir ugdymas bus užtikrinamas. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos dirbs įprasta tvarka, bet tėvams rekomenduojama, esant galimybėms, vaikus šiomis dienomis palikti namuose“, – rekomenduoja Biržų rajono savivaldybė.
Tėvai turėtų pasitikrinti, kokį sprendimą dėl ugdymo yra priėmusi konkreti ugdymo įstaiga.
Ministerijos rekomendacijos
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kad, esant minus 20 laipnsių ar žemesnei temperatūrai, į mokyklą gali neiti 1–4 ir 5 klasių mokiniai, o esant minus 25 laipsnių ar žemesnei – visų kitų klasių mokiniai. Tokiais atvejais ministerija rekomenduoja organizuoti nuotolinį ugdymą.
Nustatydami oro temperatūrą, tėvai vadovaujasi termometro ar mobiliosios aplikacijos duomenimis. Jeigu ryte gyvenamojoje vietovėje yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė temperatūra, tėvai turi nuspręsti, ar išleisti vaiką į mokyklą, ar ne.
Apsisprendžiant reikėtų įvertinti riziką, atsižvelgti ir į jutiminę temperatūrą, kokį kelią iki mokyklos turi įveikti vaikas: ar jis eina pėsčiomis, ar tenka laukti stotelėje ir pan. Jeigu vaikas lieka namie, tėvai informuoja mokyklą ir mokytojus mokykloje nustatyta tvarka ir pateisina praleistas pamokas.
Mokyklos vadovas sprendimą apie ugdymo proceso pakeitimą turėtų priimti iš vakaro ir per el. dienyną ar kuriuo kitu susitartu būdu informuoti mokinius ir tėvus. Jeigu vaikas vis tiek ateina į mokyklą, ugdymas ar kita mokyklos veikla jam organizuojamas mokykloje.
Mokyklos vadovas gali nuspręsti ugdymą organizuoti nuotoliu arba hibridiniu būdu (kai dalis mokinių mokosi klasėje, kiti nuotoliu), taip pat gali laikinai stabdyti ugdymo procesą vienai dviem dienom. Jei ugdymo procesą reikėtų stabdyti ilgiau, tokius sprendimus gali priimti tik savivaldybė arba švietimo, mokslo ir sporto ministras. Vienintelis kartas, kai visose mokyklose ugdymo procesas buvo sustabdytas 3 dienoms, buvo tik prasidėjus COVID-19 pandemijai ir paskelbus ekstremalią situaciją. Vėliau mokyklos perėjo į nuotolinį mokymą.
Įprastas ugdymo procesas mokykloje gali būti pertvarkomas ne tik atšalus orams, bet ir dėl pūgos, stipraus plikledžio, kitų aplinkybių, pvz., dėl šildymo sistemos pajėgumų palaikyti reikiamą temperatūrą mokyklos pastate.
