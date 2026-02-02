Artėja terminas apsispręsti dėl egzaminų

„Egzaminų pasirinkimų data perkelta į vėlesnį laiką, kad mokiniai turėtų daugiau laiko apsisprendimui, įsivertintų auštųjų mokyklų, kuriose norėtų studijuoti, reikalavimus. Kitas svarbus dalykas šiais metais – atvira elektroninė sistema, kurioje mokiniai galės matyti, į kokius egzaminus yra užregistruoti, ir savo pasirinkimus patvirtinti“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas.
NŠA vadovo teigimu, atviroje elektroninėje sistemoje savo pasirinkimus atidžiai peržiūrėti ir patvirtinti mokiniai turės iki vasario 25 d., o pastebėję netikslumų, apie tai informuoti savo mokyklos vadovą ar jo įgaliotą asmenį. Prisijungimus prie šios sistemos mokiniams suteiks mokykla. Sistema mokiniams bus atidaryta ir paviešinta NŠA interneto svetainėje vasario 17 d., kai mokyklos suves duomenis apie savo mokinių pasirinkimus.
Vėliau keisti, papildyti egzaminų pasirinkimų ar ištaisyti pastebėtų netikslumų nebebus galima, todėl labai svarbu, kad mokiniai atsakingai pasirinktų ir patvirtintų, kokius egzaminus pasirinko laikyti.
Mokiniai gali rinktis laikyti tiek egzaminų, kiek pageidauja, pasirenkamų egzaminų skaičius neribojamas. Abiturientai turi išlaikyti du egzaminus brandos atestatui gauti.
Kaip ir praėjusiais metais šiemet NŠA mokiniams taip pat parengė atmintines apie egzaminus: kaip ir kada egzaminai organizuojami, kokia egzamino struktūra, forma, trukmė, kaip bus vertinama, kas sudarys galutinį mokinio rezultatą. Jos paskelbtos NŠA interneto svetainėje. Čia taip pat pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie brandos egzaminus.
Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 1–19 d., jos metu vienuoliktos (III gimnazijos) klasės mokiniai laikys pirmąsias egzaminų dalis, o dvyliktos (IV gimnazijos) klasės mokiniai – antrąsias egzaminų dalis. Pirmoji lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalis (kalbėjimas) organizuojama kovo 30 – balandžio 3 d., antroji užsienio kalbų egzamino dalis (kalbėjimas) – balandžio 1–3 d.
Pirmosios egzaminų dalys vyks elektroniniu būdu (išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros), antrosios dalys – tradiciniu būdu, t. y. egzaminų užduotys bus pateikiamos atspausdintuose popieriniuose užduočių lapuose, išskyrus informacinių technologijų egzaminą, kurio antroji dalis laikoma atliekant užduotis kompiuteriu.
