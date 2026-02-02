Prasideda žiemos priėmimas į profesines mokyklas

Švietimo, mokslo ir sporto viceministro Rolando Zuozos teigimu, žiemos priėmimas labiausiai aktualus vidurinį išsilavinimą jau turintiems asmenims, kurie nori persikvalifikuoti ar tobulinti profesines žinias.
„Perspektyviausios šiuo metu yra inžinerijos, sveikatos priežiūros, paslaugų srities profesijos – šiuose sektoriuose nuolat ieškoma kvalifikuotų specialistų, o profesinis mokymas leidžia juos parengti per palyginti trumpą laiką“, – pranešime sakė R. Zuoza.
Kvietimų mokytis stojantieji sulauks vasario 11 dieną, o sutartis su profesinio mokymo įstaigomis pasirašyti galės vasario 12–16 dienomis. Mokymosi procesas prasidės vasario 23 d.
Priėmimas į profesines mokyklas vyksta du kartus per metus – žiemą ir vasarą, o prasidėjus mokslo metams galima pretenduoti į neužpildytas vietas.
Šiemet į profesinio mokymo įstaigas iš viso planuojama priimti 20,6 tūkst. mokinių. Daugiausia valstybės finansuojamų vietų skirta inžinerijos, paslaugų asmenims, architektūros ir statybos, sveikatos priežiūros, socialinės gerovės srityse.
Ministerijos duomenimis, pernai per žiemos priėmimą į profesines mokyklas buvo priimta 1,4 tūkst. mokinių, o per visus metus – 20,5 tūkst.
