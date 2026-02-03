Pateikus prašymą į gimnaziją sulaukė neįprasto atsakymo: savivaldybė paaiškino situaciją

Paaiškėjo, kad dėl planuojamos renovacijos šios ugdymo įstaigos mokymosi procesas ateityje bus perkeliamas kitur. Kur tiksliai – dar neaišku.
Klausimu anonimiškai vienoje Fabijoniškių mikrorajono feisbuko grupėje pasidalijęs gyventojas – tikėtina, mokinio mama – teiravosi, ar kas nors žino, kur bus vedamos pamokos, kai Fabijoniškių gimnaziją teks laikinai uždaryti. Mat nori čia leisti savo vaiką.
„Teikiant prašymą lankyti mokyklą rašo, kad dėl mokyklos renovacijos mokymosi veikla vyks kurį laiką kitu adresu.
Gal žinote, kokiu adresu bus laikinai vykdomos pamokos Fabijoniškių gimnazijoje?“ – rašė gyventoja.
Jai atskiusieji komentaruose prisipažino, kad apie galimus remontus mokykloje taip pat girdi pirmą kartą, nors kai kurių iš jų atžalos jau taip pat lanko šią mokyklą.
Portalas Lrytas pirmadienį šiuo klausimu kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę.
Savivaldybės Komunikacijos skyriaus ryšių su žiniasklaida specialistas Gabrielius Grubinskas paaiškino, kokie darbai iš tiesų planuojami Fabijoniškių gimnazijoje ir kada jie gali įvykti.
„Šiuo metu vyksta konkursas dėl patalpų, į kurias rekonstrukcijos laikotarpiui galėtų būti perkelti mokiniai, nuomos. Pasibaigus nuomos konkursui, patalpos dar būtų pritaikomos švietimo reikmėms ir tik tuomet vyktų laikinas perkėlimas.
Tikėtina, kad Fabijoniškių gimnazijos rekonstrukcija ir mokinių laikinas perkėlimas prasidės ne anksčiau kaip 2027 m. sausį. Kai tik turėsime konkretesnės informacijos, mokyklos bendruomenė bus nedelsiant informuota“, – nurodė Vilniaus savivaldybės atstovas.
Kada tiksliai galėtų prasidėti remontas – kol kas neaišku.
„Iš esmės tai priklauso nuo patalpų nuomos konkurso ir kiek patalpas užruks pritaikyti švietimo reikmėms.
Bet pagal dabartinius planus, Fabijoniškių gimnazijos patalpose iki rekonstrukcijos ugdymas vyks ne trumpiau kaip iki 2026–2027 mokslo metų Kalėdų atostogų“, – patikino G.Grubinskas.
gimnazijaVilniaus miesto savivaldybėFabijoniškės
