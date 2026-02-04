Artėjant Lrytas „Lietuvos mokytojas“ apdovanojimams – jautrios moksleivių iš visos šalies padėkos

O švietimo bendruomenė ne tik nominuoja savo mylimus mokytojus, palaiko balsuodami, bet ir siunčia padėkos žodžius. Vaikai ir jaunuoliai siunčia nuoširdžias padėkas juos įkvėpusiems mokytojams ir kelia nuotraukas su ranka rašytais laiškais, plakatais bei šiltais žodžiais tiems, kurie kasdien kuria jų ateitį.
Lrytas „Lietuvos mokytojas“ apdovanojimai šiemet sugrįžo su dar daugiau naujienų: išplėstu nominacijų skaičiumi, įspūdingu dovanų fondu ir papildomais prizais, kuriuos įsteigė projekto partneriai ir rėmėjai. Taip pat bus įteiktas išskirtinis apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus švietimui – „Žmogus, kuris šviečia“. Pedagogų laukia ir papildomi apdovanojimai bei premijos, kurias įsteigė projekto partneriai ir rėmėjai.
Kviečiame nominuoti mokytojus, kuriuos mokiniai mini savo padėkose – tuos, kurie keičia mokyklas inovatyviomis idėjomis, telkia bendruomenes, padeda augti ir drąsiai svajoti. Mokytojus, kurių darbas palieka pėdsaką ne tik sąsiuviniuose, bet ir širdyse.
Mokytojai nominuojami šiose pagrindinėse kategorijose:
- Ikimokyklinio ugdymo
- Pradinio ugdymo
- Pagrindinio ugdymo
- Vidurinio ugdymo (progimnazijų ir gimnazijų)
- Neformaliojo ugdymo
- Profesinio ugdymo
- Lituanistinių mokyklų mokytojas
- Švietimo pagalbos specialistas
- Švietimo lyderis
Taip pat įsteigtos specialios nominacijos:
- STEAM mokytojas
- „Ekonomikos mokytojas“
- „Už proveržį mergaičių lyderystėje“
- „Informatikos mokytojas“
- „Inovatyviausias mokytojas“ (1–4 kl.)
- „Startuoliškiausias mokytojas“ (5–8 kl.)
- „Lietuvos Junior Achievement antreprenerystės mokytojas“ (1–4 kl.)
Tas pats mokytojas, nominuotas vienoje iš pagrindinių kategorijų, gali pretenduoti ir specialiose nominacijose. Jų laimėtojus rinks ne tik vertinimo komisija, bet ir nominacijų steigėjai.
Mokytojų registracija ir balsavimas portale Lrytas vyks iki vasario 8 dienomis, visus dalyvius rasite šiame puslapyje.
„Lietuvos mokytojas 2026“ nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti kovo 6 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete (VDU), po forumo „Švietimo kodas“, kurio programą ir visą informaciją galite rasti čia.
Kas laukia laimėtojų?
Prie Lrytos iniciatyvos „Švietimo kodas“ prisijungę partneriai – verslo, politikos, mokslo, kultūros atstovai – susivienijo ir vardan „Lietuvos mokytojas 2026“ apdovanojimų bei įsteigė įspūdingą dovanų fondą.
- Bendrovė „Omnisend“ įsteigė 3000 eurų piniginį prizą.
- Labdaros fondas „Devbridge Foundation“ įsteigė 3000 eurų vertės dovaną nominacijos „Inovatyviausias mokytojas“ laimėtojui.
- Švietimo startuolio „Vedliai“ dovanos nominacijų „Startuoliškiausias mokytojas“ ir „Metų informatikos mokytojas“ laimėtojams.
- Specialų prizą STEAM nominacijos laimėtojui įsteigė „Robotikos akademija“.
- Nominacijos „Už proveržį mergaičių lyderystėje“ laimėtojui „Kalbos ir komunikacijų centras“ įsteigė 200 eurų vertės prizą.
- Specialų prizą nominacijos „Ekonomikos mokytojas“ įsteigė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
- Mokslo ir inovacijų populiarinimo centras „Mokslo sala“ trijų nominacijų laimėtojams mokytojams ir jų klasėms dovanos apsilankymo bilietus.
- Išskirtinis „Lietuvos Junior Achievement“ apdovanojimas už inovatyvų technologijų ir antreprenerystės ugdymą mokykloje.
- Specialius prizus nugalėtojams taip pat įsteigė Energetikos ir technikos muziejus, bendrovė „Aconitum“, MO muziejus, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Laukia dar daugiau dovanų!
Vertinimo komisija
Dešimties pagrindinių nominacijų laimėtojus padės išrinkti vertinimo komisija, kurią sudaro: Britų tarybos Lietuvoje vadovė Ona Marija Vyšniauskė, Lrytas direktorius ir vyr. redaktorius Tautvydas Mikalajūnas, Švietimo startuolio „Vedliai“ įkūrėja Monika Katkutė-Gelžinė, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos kanclerė prof. dr. Lina Kaminskienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Jonas Mickus, Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas Tomas Bičiūnas ir organizacijos Švietimas #1 švietimo ekspertė Sara Aškinytė.
