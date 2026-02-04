Kaip įrengti mokyklos klasę, kad ji būtu patogi visiems vaikams

Švedijoje, Halmstado mieste tokios klasės interjerą, pritaikytą 3–5 klasės vaikams, kompanija sukūrė mokyklos direktoriaus Makso Frimano prašymu.
„Tai buvo savotiškas eksperimentas, kuris pasiteisino. Daugelis sprendimų projektuojant ar parenkant baldus tiek mokykloms, tiek ir kitoms darbo aplinkoms, yra išbandomi panašiu principu, kai betarpiškai kalbamės su galutiniais vartotojais, išbandome keletą variantų. Sprendimai puikiai tinka bet kurioje šalyje. Žmonėms visur vienodai reikia patogumo. Mokyklos projekte, pasak kolegų, svarbiausia buvo įsiklausyti į konkrečių mokinių poreikius“, – apie tobulos klasės įrengimą pasakojo bendrovės „AJ Produktai“ generalinė direktorė Eglė Gasiūnienė.
Visų poreikiai skirtingi
Kuriant tobulos klasės interjerą vien tik įprastų stalų ir kėdžių neužteks, nes vienoje klasėje teks sukurti keletą skirtingų darbo vietų, kad kiekvienas mokinys galėtų ją pasirinkti pagal savo poreikius, nuotaiką.
Vieni vaikai gerai jaučiasi prie stalų, įprastoje aplinkoje, kitiems reikia ramesnės, individualesnės erdvės. Kažkas gali ilgai ir ramiai susikaupęs sėdėti, o kažkas nenustygsta vietoje. Vieniems tinka ramus kampelis ant minkštos sofos, kitiems, energijos pertekliui išlieti reikia bėgimo takelio. Tėvai geriau nei bet kas kitas pažįsta savo vaikus, todėl įrengiant ir pritaikant klasę vaikams jų pastabos irgi yra labai svarbios.
„Idėja sukurti keletą skirtingų darbo vietų vienoje klasėje leidžia lanksčiau planuoti erdves, kurti atskiras funkcines zonas, pritaikomas skirtingiems vaikams“, – aiškino E. Gasiūnienė.
Kuria skirtingas ugdymo erdves
Skirtingose erdvėse atsiranda galimybė suskaidyti klasės mokinius į mažesnes grupeles, duoti jiems skirtingas užduotis, taigi baldai ir įranga yra ne naudojami, bet pasitelkiami ugdymo procesui, padeda jį organizuoti. Kol viena grupė individualiose vietose skaito ar atlieka savarankiškas užduotis, kita bendroje erdvėje prie stalų gali atsiskaitinėti, ką išmoko. Tuo tarpu nenuorama, kuris paprastai mėgsta vaikščioti po klasę ir kalbėti, tyliai mina dviratį. Itin aktyviems mokiniams klasėje pritaikytos aktyvaus sėdėjimo kėdės, biurams sukurtas treniruoklis-dviratis.
Rami, individuali aplinka sukuriama labai paprastomis priemonėmis – stalo pertvaromis, tam tinka minkšti baldai, foteliai aukštais kraštais, kurie apibrėžia erdvę, apsaugo nuo išorės triukšmo.
„Minėtoje klasėje Švedijoje, šalia įprastų stalų ir kėdžių buvo sustatyti iki tol mokykloms nebūdingi baldai. Jie atsirado iš idėjos pritaikyti aplinką individualiems kiekvieno vaiko poreikiams, kad mokytis jam būtų patogiau, lengviau. Tuo pačiu ir mokytojui dirbti, mokyti vaikus jiems pritaikytoje aplinkoje irgi lengviau“, – sakė E. Gasiūnienė.
Kad sumanymas pavyko, patvirtino pats mokytojas: „Didžiausias pasikeitimas klasėje man, kaip mokytojui, yra tas, kad galiu pasirinkti mokyti vaikus keliais skirtingais būdais. Tai privilegija, už kurią esu labai dėkingas“.
Atradimai
„AJ Produktai“ baldų ir kitos įrangos asortimente mokyklai, kaip ir gaminiams kitos paskirties darbui ir veikloms, galima atrasti netikėtų ir labai praktiškų daiktų. Vienas tokių – supynės kojoms. Jos leidžia judėti ir tai niekam netrukdo. Tai ir pėdų atrama ir būdas pajudėti, kai labai norisi. Įrenginys montuojamas po stalu, neskleidžia jokio garso.
