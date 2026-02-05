MVP nugalėtojai moksleivių komanda „Away Way“ kuria programėlę, kviečiančią iš naujo atrasti Lietuvą

Komanda jau trečius metus nuosekliai vysto skaitmeninio verslo idėjas, kuria ir įgyvendina įvairius skaitmeninius produktus. Skaitmeninis verslumas 5–8 klasių mokiniams mokykloje ugdomas bendradarbiaujant su Lietuvos Junior Achievement (LJA) ir partneriais „Vedliai“.
Šiais metais mokiniai siekė sukurti ne tik funkcionalų, bet ir prasmingą produktą, turintį emocinę ir kultūrinę vertę. Taip gimė idėja apie programėlę, kuri skatintų pažinti Lietuvą, atrasti jos vietas, istorijas ir stiprinti ryšį su savo šalimi.
Komandos lyderė Gresa Gashi, kuriai šiuo metu tik 14 metų, sako:
„Norėjome sukurti programėlę, kuri padėtų kitiems pamilti Lietuvą taip pat, kaip ją mylime mes. Tikimės, kad kiekvienas vartotojas atras mažų dalykų grožį ir didelę prasmę savo šalyje.“
Nuo idėjos – prie augančio verslo mąstymo
Dalyvavimas MVP projekte komandai suteikė reikšmingos verslo patirties. Mokiniai suprato, kad vien Lietuvos rinka skaitmeniniam produktui yra per maža, todėl programėlė turi būti kuriama taip, kad ją būtų galima lengvai plėsti tarptautiniu mastu. Taip pat išryškėjo būtinybė susitelkti į vieną aiškią kryptį, o ne bandyti apimti per daug skirtingų funkcijų.
Projekto metu komanda susipažino su skirtingais verslo modeliais, rinkodaros strategijomis, kurios padėjo išgryninti idėją ir ją pagrįsti verslo logika. Ne mažiau svarbi patirtis – įgytas pasitikėjimas savimi, viešojo kalbėjimo įgūdžiai ir gebėjimas argumentuotai pristatyti bei apginti savo sprendimus. Komandą šioje kelionėje lydi verslumo ir ekonomikos mokytoja Rimantė Mačiulienė bei informatikos mokytoja Nanija Bekerienė.
Šiuo metu „Away Way“ išgyvena pokyčių etapą: keičiasi komandos sudėtis, programėlės struktūra, pavadinimas ir tolimesni planai, tačiau pagrindinė idėja išlieka nepakitusi: parodyti, kad artimiausi namai yra mūsų tėvynė.
Komanda „Away Way“už savo idėją ir pristatymą pelnė 1 000 eurų grantą, skirtą verslo vystymui, kurį įsteigė Lietuvos Junior Achievement ir Jaunaragių fondas. Šis įvertinimas taps svarbia paskata tęsti projekto vystymą ir žengti kitus žingsnius skaitmeninio verslo kūrimo kelyje.
TauragėstartuolisLietuvos Junior Achievement
Rodyti daugiau žymių