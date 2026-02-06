Kodėl merginos vis dar vengia profesijos, kuri gali garantuoti darbą?

Kelias į elektrikės profesiją: ne planas B, o sąmoningas sprendimas
Elektrike Kamilė tapo ne Lietuvoje, o Anglijoje. Ten ji ketverius metus mokėsi pagal aiškią, struktūruotą sistemą: teorija, praktika, darbas su patyrusiais elektrikais, egzaminai. Šiandien ji jau vienuolika metų dirba elektrikės darbą, o darbas jau tapo ir gyvenimo būdu.
Svarbiausia, ką jai suteikė ši specialybė, – laisvė. Finansinė, profesinė ir kūrybinė. Galimybė dirbti savarankiškai, spręsti realias problemas, padėti žmonėms ir jausti, kad tavo žinios yra vertingos čia ir dabar, o ne tik CV eilutėje.
Anglijoje elektrikas – stabili ir gerbiama profesija
Didžiojoje Britanijoje elektriko profesija yra ne tik populiari, bet ir labai gerbiama. Tai laikoma pastovia, ilgalaike karjera, kuri garantuoja geras pajamas. Priežastys paprastos ir labai pragmatiškos: elektros saugumo patikros privalomos kas penkerius metus kiekvienuose namuose. Jei randami gedimai – jie turi būti sutvarkyti pagal naujausius standartus, kurie atnaujinami beveik kasmet.
Pridėkime elektromobilių įkrovimo stoteles, saulės elektrines, išmaniuosius namus – elektrikų poreikis tik auga. Tai ne laikina mada, o ilgalaikė perspektyva.
Lietuva: potencialas didelis, bet įvaizdį dar reikia keisti
Lietuvoje, kalbant apie elektriko profesiją, vis gajus stereotipas, kad tai profesija tiems, kurie „nesugebėjo geriau“. Kamilės manymu, šį požiūrį reikia kuo greičiau keisti, nes specialistai Lietuvoje yra itin reikalingi, o technologijų plėtra neišvengiamai didins jų vertę.
Viešumoje, pasak Kamilės, dar retai rodoma, kad elektrikas gali turėti savo verslą, laisvą grafiką, dirbti estetiškuose, moderniuose namuose, kur kartais net šviestuvai montuojami su baltomis pirštinėmis. Toks darbas reikalauja kritinio mąstymo, atsakingų sprendimų priėmimo, atsakomybės.
Elektrikių moterų vis dar mažai, bet jos palieka įspūdį
Moterų elektrikų vis dar labai nedaug – tiek Anglijoje, tiek Lietuvoje. Kiekviena Kamilės sutikta elektrikė išsiskiria profesionalumu, ryžtu ir drąsa. Jos tikrai pasirinko nelengvą, bet labai įdomią ir atsakingą profesiją.
Kuo daugiau bus matomų pavyzdžių, tuo greičiau keisis ir visuomenės požiūris, tuo daugiau merginų rinksis elektrikės profesiją – įsitikinusi Kamilė.
Kokių savybių reikia norint dirbti su elektra?
Elektrikėms ir elektrikams reikia didelio atsakomybės jausmo, loginio mąstymo, gebėjimo mokytis ir greitai prisitaikyti prie kintančių technologijų. Reikia pasitikėjimo savimi, nes sprendimus dažnai tenka priimti greitai – čia ir dabar – kai klientai laukia, kol vėl atsiras šviesa, šiluma ar veiks visa sistema.
Darbas su elektra – tai ne tik laidai. Tai problemų sprendimas realiame gyvenime.
Žinutė merginoms, kurios dar dvejoja
Kamilė sako, kad jei jauna mergina jaučia bent menkiausią trauką inžinerijai ar technologijoms, verta tuo pasidomėti rimčiau. Elektrikės profesija nėra nei „vyriška“, nei „moteriška“ – tai sritis, kurioje svarbiausia mąstymas, atsakomybė ir gebėjimas spręsti problemas. Niekas nesitiki, kad viską žinosi iš karto – net ilgametę patirtį turintys elektrikai mokosi nuolat.
Vis daugiau energetikos ir inžinerijos sektoriaus įmonių Lietuvoje taip pat imasi iniciatyvų, skatinančių jaunimą domėtis šiomis sritimis. Pavyzdžiui, „Ignitis grupės“ inicijuota #EnergySmartSTART programa siūlo moksleiviams ir studentams galimybę iš arčiau susipažinti su energetika – per ekskursijas, susitikimus su specialistais, stipendijas ir realias karjeros galimybes.
Kamilės teigimu, kartais didžiausią vertę turintis sprendimas nėra pats populiariausias. Elektrikės profesija – viena iš tų, kuri šiandien dar vis vengta stereotipų, tačiau ateityje taps viena stabiliausių ir labiausiai reikalingų.
elektrikaiIgnitisprogeria
