Lrytas apdovanojimai „Lietuvos mokytojas 2026“: skaitytojai tarė savo žodį, darbą pradeda komisija

Šių metų „Lietuvos mokytojas 2026“ dalyviai – tai žmonės, kasdien tyliai kuria didelius pokyčius. Jie ne tik perteikia žinias, bet ir augina pasitikėjimą, smalsumą bei drąsą mąstyti savarankiškai.
Kiek daugiau nei tris savaites vykusios registracijos ir balsavimo metu, Lrytas skaitytojai galėjo nominuoti dalyvius į tradicines 10 kategorijų bei į dar 7 specialias, partnerių įsteigtas nominacijas. Vasario 8-osios naktį užsidarius balsavimo galimybei, darbo imasi vertinimo komisija. Kurios balsus susumavus su skaitytojų balsais ir paaiškės „Lietuvos mokytojas 2026“ nugalėtojai.
„Kiekvienas nominuotas mokytojas liudija bendruomenės dėkingumą ir pasitikėjimą, o pats dalyvavimas projekte – jau yra reikšmingas įvertinimas – į tai labiausiai norisi atkreipti dėmesį. Akivaizdus įrodymas, kad visuomenė jaučiasi dėkinga švietimo bendruomenei bei nori tai pasakyti, parodyti. O padėkų, kaip ir pagarbos, tikrai nebus per daug, kviečiu dar kartą pažiūrėti, kokiomis nuoširdžiomis istorijomis, padėkomis skaitytojai dalijosi.
Sulaukėme didžiulio susidomėjimo ir savo mylimų mokytojų palaikymo iš bendruomenių, todėl visomis išgalėmėmis stengėmis užtikrinti atsakymus į visas užklausas bei patį balsavimo procesą. O dabar perleidžiame viską į komisijos rankas“, – sako apdovanojimų „Lietuvos mokytojas 2026“ ir forumo „Švietimo kodas“ vadovė Greta Ališauskaitė-Bagušauskienė.
Mokytojai buvo nominuojami vienoje iš dešimties kategorijų: ikimokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo (progimnazijos ir gimnazijos), neformalaus ugdymo, profesinio ugdymo, lituanistinės mokyklos mokytojas, švietimo pagalbos specialistas švietimo lyderis. Susumavus skaitytojų ir vertinimo komisijos balsus, bus išrinkti šių kategorijų nugalėtojai.
Rinkimų puslapyje iš viso atiduota 383720 balsų, balsavimo procesą nuolat prižiūrėjo Lrytas IT skyriaus kolegos.
„Džiaugiamės dideliu mokytojų palaikymu ir aktyviu balsuojančiųjų įsitraukimu. Visų rinkimų metu mūsų komanda dėjo maksimalias pastangas užtikrinti balsavimo skaidrumą ir nenutrūkstamą sistemų veikimą. Kiekvieną savaitę atlikome papildomus balsavimo patikrinimus, reaguodami į skaitytojų užklausas dėl galimų piktnaudžiavimų, tačiau nė vieno patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta – visi balsai buvo realių balsuojančiųjų, o ne bandymų apeiti taisykles, rezultatas.
Šiemet balsavimas buvo galimas tik iš Lietuvos IP adresų, tačiau ateityje planuojame įdiegti papildomas technines priemones, kurios leis atsakingai atverti balsavimą ir lituanistinių mokyklų mokytojus už šalies ribų palaikantiems Lrytas skaitytojams“, – pabrėžia Lrytas IT skyriaus vadovas Giedrius Kvakšys.
Šiemet yra ne tik daugiau nominacijų nei anksčiau, dar gausesnis dovanų fondas, kurį įsteigė projekto partneriai bei rėmėjai, bet ir numatytas išskirtinis Lrytas apdovanojimas už nuopelnus švietimo srityje – „Žmogus, kuris šviečia“.
Apdovanojimų partneriai įsteigė ir specialias nominacijas:
STEAM mokytojas
„Ekonomikos mokytojas“
„Už proveržį mergaičių lyderystėje“
„Informatikos mokytojas“
„Inovatyviausias mokytojas“ (su 1–4 kl. dirbantys)
„Startuoliškiausias mokytojas“ (su 5–8 kl. dirbantys)
„Lietuvos Junior Achievement“ antreprenerystės mokytojas
Partneriai taip pat įsteigė įspūdingą prizų fondą:
- Bendrovė „Omnisend“ įsteigė 3000 eurų piniginį prizą.
- Labdaros fondas „Devbridge Foundation“ įsteigė 3000 eurų vertės dovaną nominacijos „Inovatyviausias mokytojas“ laimėtojui.
- Švietimo startuolio „Vedliai“ dovanos nominacijų „Startuoliškiausias mokytojas“ ir „Metų informatikos mokytojas“ laimėtojams.
- Specialų prizą STEAM nominacijos laimėtojui įsteigė „Robotikos akademija“.
- Nominacijos „Už proveržį mergaičių lyderystėje“ laimėtojui „Kalbos ir komunikacijų centras“ įsteigė 200 eurų vertės prizą.
- Specialų prizą nominacijos „Ekonomikos mokytojas“ įsteigė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
- Mokslo ir inovacijų populiarinimo centras „Mokslo sala“ trijų nominacijų laimėtojams mokytojams ir jų klasėms dovanos apsilankymo bilietus.
- Išskirtinis „Lietuvos Junior Achievement“ apdovanojimas už inovatyvų technologijų ir antreprenerystės ugdymą mokykloje.
- „Optometrijos centras“ pradinių klasių mokytojui įsteigė 100 eurų vertės dovanų čekį, o mokytojo klasei nemokamai organizuos edukaciją apie regą.
- Specialius prizus nugalėtojams taip pat įsteigė Energetikos ir technikos muziejus, bendrovė „Aconitum“, MO muziejus, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, „Gamtos ateitis“, „AJ produktai“.
Vertinimo komisija
Dešimties pagrindinių nominacijų laimėtojus padės išrinkti vertinimo komisija, kurią sudaro: Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos kanclerė prof. dr. Lina Kaminskienė, Britų tarybos Lietuvoje vadovė Ona Marija Vyšniauskė, Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas Tomas Bičiūnas, organizacijos Švietimas #1 švietimo ekspertė Sara Aškinytė, švietimo startuolio „Vedliai“ įkūrėja Monika Katkutė-Gelžinė, Lrytas direktorius ir vyr. redaktorius Tautvydas Mikalajūnas bei Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Jonas Mickus.
Tolimesnis procesas
Vertinimo komisija šiuo metu analizuoja balsavimo rezultatus ir ruošiasi išrinkti laureatus. Galutiniai nugalėtojai bus paskelbti ir apdovanoti kovo 6 d. Vytauto Didžiojo universitete (Kaune) po forumo „Švietimo kodas“. Visas padėkas ir nominantus galite rasti šiame puslapyje.