Su švietimo profsąjungomis susitikusi R. Popovienė: vasarį pristatysime planą pedagogų pritraukimui

„Pristatysime artimiausiu metu. Pagrindinės kryptys yra pedagogų pritraukimo ir rengimo – mes tikrai peržiūrėsime, kalbame ir apie paramos sistemą (…), apie didesnę praktinę veiklą jaunam žmogui, kad jis tikrai pajaustų darbą mokykloje (…), kalbame apie mentorystę, turime kalbėti ir apie tam tikras darbo sąlygas jau ir dabar dirbantiems pedagogams“, – po susitikimo su švietimo profsąjungų atstovais sakė ministrė.
„Mes rengiame priemonių planą, pagrindines kryptis, trumpalaikes, kurios tikrai reikalingos čia ir dabar (…), iš to, ką mes pristatysime, vėliau iškils ir tos ilgalaikės programos, kurias mes turėsime parengti.
Tai tiesiog yra priemonių planas, veiklos kryptys, su kuriomis mes rengsime teisės aktus, dokumentus, kad galėtume įgyvendinti trumpuoju laikotarpiu“, – dėstė ji.
Praėjusią savaitę dalies profesinių sąjungų atstovai pareikalavo, kad valdžios institucijos per artimiausius tris mėnesius parengtų ir patvirtintų nacionalinę programą, skirtą mokytojų pritraukimui į švietimo sistemą, jų saugumo užtikrinimui bei tėvų, mokinių ir ugdymo įstaigų vadovų atsakomybės stiprinimui. Anot jų, šiuo metu mokytojų trūkumas skaičiuojamas nebe šimtais, o tūkstančiais.
ELTA primena, kad pernai rugpjūtį Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) teigė, jog Lietuvoje trūksta daugiau nei 450 mokytojų. Didžiausia paklausa jaučiama matematikos bei lietuvių kalbos pedagogams.
Didžiausias mokytojų trūkumas jaučiamas Vilniaus mieste ir rajone, Kėdainių, Varėnos rajonuose bei Šiauliuose.