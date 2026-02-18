Karjeros galimybės, laužančios stereotipus: VDU Žemės ūkio akademija kviečia pažinti modernų agrosektorių

Šiuolaikiniame agrosektoriuje – perspektyvios karjeros galimybės
Renginio metu vyksiančioje diskusijoje VDU ŽŪA kancleris prof. dr. V. Jukna kartu su Akademijos absolventais, agrosektoriaus atstovais kalbės apie griaunamus žemės ūkio stereotipus, šiuolaikinį agrosektorių ir plačias Akademijos absolventų bei studijų metu profesinę patirtį kaupiančių studentų karjeros perspektyvas.
Renginio metu karjeros mugėje agroverslo, inžinerijos, agronomijos, miškininkystės, maisto pramonės, finansų, išmaniųjų technologijų sričių profesionalai, kuriems reikalingi VDU ŽŪA įgyvendinamų studijų programų specialistai, taip pat pateiks vertingų patarimų ir įžvalgų tiek studentams, siekiantiems realizuoti save profesinėje srityje, tiek moksleiviams, jau dėliojantiems žingsnius profesijos pasirinkimui ir perspektyviai ateičiai, tiek kitiems interesantams, norintiems pažinti pažangą kuriantį agrosektorių ir neribotas perspektyvas jame.
Būsimiems tvarios ateities kūrėjams įkvepiančią muzikinę energiją dovanos atlikėjas Martynas Kavaliauskas, renginio programą praturtinsiantis koncertu. Renginio dalyviai taip pat bus pakviesti dalyvauti žaidime „Susitikimai, kurie atsiperka“, kuriame turės galimybę laimėti prizus.
Kaip teigia VDU ŽŪA kancleris prof. dr. Vigilijus Jukna, bemaž 30 įmonių, įstaigų bei organizacijų subursiantis renginys naudingas siekiantiems sužinoti, kokios kompetencijos reikalingos šiandienos ir ateities darbo rinkoje, rasti praktikos ar darbo vietą, naujų idėjų kursiniams, baigiamiesiems darbams, taikomiesiems tyrimams, susipažinti su įmonių naujovėmis, darbo kultūra ir perspektyviomis studijų bei profesinėmis galimybėmis moderniame agrosektoriuje.
„Išmaniosios technologijos, inovacijos, robotizacija, dirbtinis intelektas, sumanūs sprendimai agrosektoriuje – tai nebe ateitis, tai vyksta šiandien. Naujovės skatina pažangą ir įkvepia kurti ekologišką, žalią ir tvarią ateitį. Pažangių sprendimų kūrimui ir procesų valdymui reikalingi aukštos kompetencijos specialistai, savo srities profesionalai, kuriuos ir ruošia VDU Žemės ūkio akademija. Modernus agrosektorius šiandien siūlo kur kas daugiau nei galima įsivaizduoti.
Todėl VDU Žemės ūkio akademijos Karjeros diena’26 kviečia susitikti su verslo ir mokslo lyderiais, atrasti praktikos ir darbo galimybes bei iš arčiau pažinti sektorių, pasižymintį modernia ir atsakinga plėtra“, – sako prof. dr. V. Jukna.
Tradicijų ir inovacijų sinergija formuoja agrosektoriaus pažangą
Žemės ūkis nuo seno buvo viena svarbiausių Lietuvos ūkio šakų, užtikrinanti maisto gamybą, žaliavų tiekimą ir kaimo gyvybingumą.
„Tačiau šiuolaikiniame pasaulyje, kur vis sparčiau vyksta technologiniai pokyčiai, stiprėja klimato kaitos iššūkiai ir auga konkurencija tarptautinėje rinkoje, vien tik tradicinių žinių nebeužtenka. Žemės ūkio sektoriui reikia žmonių, gebančių prisitaikyti prie technologinių, klimato, visuomenės elgsenos ir demografinių pokyčių, nuolat mokytis, taikyti pažangius sprendimus praktikoje, dirbti su duomenimis, valdyti pokyčius ir formuoti tarpdisciplinines, aukšto lygio kompetencijas.
Todėl vis labiau ypatingą reikšmę įgauna mokslo ir studijų institucijos, galinčios rengti moderniai mąstančius specialistus ir kurti inovatyvius mokslu ir praktika grįstus sprendimus. VDU Žemės ūkio akademija Lietuvoje jau daugiau kaip šimtmetį yra vienas svarbiausių šalies mokslo ir studijų centrų, formuojančių ir kuriančių žemės ūkio mokslų, žemės ūkio sektoriaus ir regionų raidą.
VDU Žemės ūkio akademija yra plačios ir šiuolaikiškos ekosistemos dalyvis – čia ugdomos laisvos, atsakingos, autentiškos minties ir kritinio mąstymo asmenybės, kuriamos žinios ir inovacijos“, – kalba VDU ŽŪA kancleris prof. dr. V. Jukna ir priduria, kad pastarųjų metų geopolitinė situacija, žemės ūkio pripažinimas nacionaliniam saugumui svarbia sritimi, skaitmeninė revoliucija ir dirbtinio intelekto iššūkiai Akademiją skatina dar aktyviau stiprinti savo indėlį valstybės ir visuomenės raidai bei kryptingai atliepti šiandienos ir ateities poreikius.
Akademijos bendrystės gijos driekiasi per visą Lietuvą
VDU ŽŪA kanclerio pavaduotoja dr. Laima Skauronė džiaugiasi kelių dešimčių įmonių, įstaigų ir organizacijų motyvacija atvykti gyvam susitikimui su jaunuoliais – taip kuriama, puoselėjama, stiprinama tvirta bendrystė tarp Akademijos, socialinių partnerių ir verslo bei įvairių organizacijų atstovų.
„Inovacijos, tarpdiscipliniškumas ir bendradarbiavimas su verslu nėra formaliai įvardijamos kryptys – tai kasdienė praktika, kuri labai aiškiai parodo, kad Akademija juda į priekį. Bendradarbiavimas su verslu ir kitais socialiniais partneriais yra tiltas, kuris Akademiją skatina išlikti aktualia: kai partnerystės virsta bendromis iniciatyvomis ir konkrečiais susitarimais, tuomet Akademija tampa ne tik žinių kūrėja, bet ir aktyvia kaimiškųjų savivaldybių, regiono bei visos šalies pažangos partnere“, – sako dr. L. Skauronė.
VDU Žemės ūkio akademija kryptingai bendradarbiauja ir su Lietuvos mokyklomis. Dešimtus metus skaičiuojantis Akademijos edukacinis projektas „Sumanaus moksleivio akademija“ moksleivius kviečia iš arčiau susipažinti su Akademijoje vykdomomis studijomis, šiuolaikinio agrosektoriaus pažanga ir inovacijomis, padedančiomis spręsti realius ateities iššūkius bei sąmoningai planuoti savo profesinį kelią.
„Akademijos studijų marketingas ir edukacinis projektas „Sumanaus moksleivio akademija“ remiasi tikru Akademijos turiniu ir gyvu visos bendruomenės, socialinių partnerių, mecenatų, regionų vietos valdžios, vietos bendruomenių, gimnazijų įsitraukimu. Jeigu ši bendrystės gija veikia kartu, Akademija ir Lietuvos ateitis auga ne žodžiais, o rezultatais. Tokią sinergiją kasdien išlaikyti nėra paprasta, tačiau ji yra pasiekiama, kai turime aiškią kryptį, susitarimus ir nuoseklų bendrą komandinį darbą“, – kalba VDU ŽŪA kanclerio pavaduotoja.
„Šiandien būtina aiškiai suprasti, koks jaunųjų talentų kelias į Akademiją yra sėkmingiausias, kas iš tiesų domina jaunimą ir kokie yra jų lūkesčiai, kaip kinta visuomenės požiūris į švietimą, taip pat – kokios darbo rinkos tendencijos formuoja ateities specialistų poreikį. Todėl Akademijai svarbu ne tik suprasti jaunimo lūkesčius ir darbo rinkos kryptis, bet ir kurti tiesioginius ryšius su tais, kuriems šių kompetencijų reikia. Karjeros diena yra būtent ta erdvė, kur Akademijos bendruomenė susitinka su agrosektoriaus atstovais „čia ir dabar“.
Įmonės ir organizacijos atvyksta ne tik pristatyti savo veiklas, bet ir gyvai pabendrauti, susipažinti su jaunaisiais talentais, pasiūlyti jiems įdomias ir perspektyvias galimybes – praktikas, temas kursiniams, baigiamiesiems darbams ir/ar pirmąsias darbo pozicijas.
Tokie susitikimai Akademijai leidžia nuolat tikslinti studijų turinį pagal realius sektoriaus poreikius. O kai pamaina auga nuosekliai, atsiranda ir vidinis užtikrintumas, nes žinai, kad Akademijos, agrosektoriaus, švietimo įstaigų bendrystės ateitis turi aiškų tęstinumą“, – sako VDU ŽŪA kanclerio pavaduotoja dr. L. Skauronė.
Data: vasario 26 d.
Laikas: 9:30 – 14.30 val.
Vieta: VDU Žemės ūkio akademijos III rūmai (Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r.)
Programa:
9.30 val. Renginio dalyvių registracija
10.00 val. Renginio atidarymas
10.15 val. Įtrauki agrosektoriaus atstovų diskusija apie griaunamus agrosektoriaus stereotipus, šiuolaikinį agrosektorių ir kvalifikuotų specialistų poreikį
11.15 val. Karjeros mugė – įmonių, įstaigų, organizacijų, asociacijų stendų lankymas
13.00 val. Pietūs
13:45 val. Kultūrinė programa – muzikinis pasirodymas
14.30 val. Renginio pabaiga
Renginys vykdomas pagal projektą Nr. LKT-PK-25–1–01066-PR001. Priemonė finansuojama pagal Lietuvos Žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano techninės paramos veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Projektas remiamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.
