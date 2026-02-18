Vilniaus kolegija – HEROES aljanso dalis: tarptautiškumo ir kokybės stiprinimo kelias

HEROES (Higher Education for Resilience-Oriented and Empowered Societies) – tai Europos universitetų aljansas, vienijantis devynias aukštojo mokslo insittucijas: Thomas More University of Applied Sciences (Belgija), Seinäjoki University of Applied Sciences (Suomija), University College Northern Denmark (Danija), Halmstad University (Švedija), Fontys University of Applied Sciences (Nyderlandai), Deggendorf Institute of Technology (Vokietija), Mendel University (Čekijos Respublika), Polytechnic University of Beja (Portugalija) ir Vilniaus kolegiją (Lietuva). Aljanso misija – stiprinti žmonių, verslo ir gamtos išmanųjį regioninį atsparumą, atskleisti europiečių talentus kaip „supergalias“, kurios kuria tvarią, įgalintą ir bendradarbiaujančią visuomenę.
HEROES siekia sukurti lankstesnę, į studentą orientuotą studijų sistemą, kurioje mokymasis grindžiamas realiomis kompetencijomis, suteikia daugiau tarptautinių patirčių, o studentai gali personalizuoti savo mokymosi kelią. Aljansas plėtoja bendrą skaitmeninę studijų erdvę – Virtual Campus, kuri sujungs partnerių siūlomus modulius, mokymosi išteklius, vertinimo įrankius ir bendradarbiavimo galimybes visame tinkle. Tai leis studentams derinti studijas skirtingose institucijose, gauti mikrokredencialus ir dalyvauti virtualaus mobilumo veiklose.
Vilniaus kolegijai dalyvavimas šiame tinkle suteikia naują impulsą siekti tarptautiškumo ir studijų kokybės pažangos. HEROES padeda integruoti tarptautinius standartus, kurti jungtines studijų programas, plėtoti mainų iniciatyvas ir skatinti studentų bei dėstytojų bendradarbiavimą per praktines, realiomis problemomis grįstas veiklas. „Kolegijos studentai įgyja galimybę mokytis daugiakultūrėje aplinkoje, o dėstytojai – bendradarbiauti su kolegomis iš visos Europos, kurdami naujus mokymo ir mokymosi modelius“, – pabrėžia Vilniaus kolegijos Tarptautinių ryšių ir projektų tarnybos vadovė dr. Jolanta Preidienė.
Svarbi HEROES kryptis –kai tarptautinė patirtis tampa studijų kasdienybės dalimi. Tai įgyvendinama per bendras virtualias paskaitas, mišraus mobilumo projektus, tarpkultūrines veiklas ir dėstytojų bendruomenes. Tokiu būdu kiekvienas Vilniaus kolegijos studentas gali įgyti tarptautinių kompetencijų, net neišvykdamas studijuoti į užsienį.
Be to, HEROES didelį dėmesį skiria tvarumo ir atsparumo ugdymui – siekia stiprinti regionų gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių, skatinti tvarių verslų vystymą ir diegti sprendimus, palankius gamtai. Tam pasitelkiamas atnaujintas studijų turinys ir pažangūs mokymo metodai, kurie lavina gebėjimą veikti greitai kintančioje aplinkoje, stiprina aplinkosauginį sąmoningumą ir verslumą.
Dar vienas HEROES stiprybės aspektas – akademinio personalo kompetencijų tobulinimas. Dėstytojai dalyvauja tarptautiniuose mokymuose, seminaruose ir projektuose, kurie padeda atnaujinti pedagogines, skaitmenines ir tarpdisciplinines žinias. Ypač akcentuojama tvarumo, įtraukaus mokymosi ir atsparumo temos, aktualios visos Europos aukštajam mokslui.
Be studijų ir dėstymo sričių, HEROES aljansas stiprina taikomųjų tyrimų potencialą. Partneriai plėtoja bendrus projektus, orientuotus į regioninius iššūkius – nuo žiedinės ekonomikos ir aplinkosaugos iki inovacijų versle ir visuomenės gerovės. Tokia partnerystė suteikia Vilniaus kolegijos tyrėjams prieigą prie tarptautinių tinklų, laboratorijų ir duomenų bazių, skatina naujų idėjų mainus bei rezultatų pritaikymą praktikoje.
HEROES bendradarbiavimas grindžiamas trimis kertiniais principais: kokybiškomis taikomojo aukštojo mokslo studijomis, į praktiką orientuotais moksliniais tyrimais ir partneryste tarp bendraminčių institucijų. Šių vertybių sinergija leidžia kurti stiprią, modernią Europos profesinio aukštojo mokslo bendruomenę, pasirengusią reaguoti į greitus ekonominius ir socialinius pokyčius.
Vilniaus kolegijos dalyvavimas HEROES aljanse ne tik didina institucijos matomumą tarptautinėje erdvėje, bet ir suteikia galimybę formuoti Europos aukštojo mokslo politikos kryptis. Tai – ilgalaikė investicija į studijų kokybę, dėstytojų profesinį augimą ir studentų konkurencingumą globalioje darbo rinkoje.
„Būdami HEROES dalimi, mes ne tik semiamės patirties iš partnerių, bet ir patys dalijamės savo žiniomis, kūrybiškumu bei inovacijomis. Tai bendruomenė, kurioje kiekvienas gali tapti herojumi – savo srities lyderiu, gebančiu keisti visuomenę“, – sako Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei, šio projekto vadovė dr. Nijolė Zinkevičienė.
