Vilniaus kolegija kviečia pedagogus rinktis nacionalines pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas

Pasak dekanės, Fakulteto pasiūlytos dvi programos „Pradinio ugdymo turinio modeliavimas naudojant skaitmenines technologijas“ ir „Skaitmeninės technologijos matematikos mokymo iššūkiams įveikti“ jau sėkmingai startavo.
Vilniaus kolegija yra Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Pedagogų kompetencijų stiprinimas nacionalinėse kvalifikacijos tobulinimo programose ir magistrantūros studijose“ (Nr. 10–046-P-0001) partneris, kuris vykdo akredituotas nacionalines pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programas.
Projektas įgyvendinamas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12–003-03–06-01 „Pirmiausia – mokytojas“, finansuojamas Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.
Pedagogikos fakultetas kviečia rinktis dvi programas:
· „Integruotas kalbinis ir kultūrinis ugdymas pradinėse klasėse“. Ši programa skirta mokytojų, vykdančių pradinio ugdymo programą ir mokančių lietuvių kalbos dalyką lietuviškoje ar tautinės bendrijos ugdymo įstaigoje, kompetencijų, skirtų ugdyti įvairiakalbių vaikų lietuvių kalbos ir kultūrinio ugdymo(si) gebėjimus, tobulinimui.
· „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų kompetencijų ugdyti įvairiakalbių vaikų lietuvių kalbą tobulinimas“.
Programa skirta mokytojų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas lietuvių ar tautinės bendrijos ugdomąja kalba, kompetencijų, skirtų ugdyti įvairiakalbių vaikų lietuvių kalbos gebėjimus, tobulinimui. Programoje vartojama sąvoka „įvairiakalbis“ (angl. k. plurilingual), atliepiant įtraukaus ugdymo principus ir Europos Tarybos rekomendacijas, kuriose įvairiakalbystė (plurilingualism) laikoma asmenine ir socialine vertybe, pabrėžiant šiuolaikinį požiūrį į kalbų mokymąsi ir mokėjimą kaip į dinamišką, kontekstinį ir integruotą asmens kalbinių gebėjimų rinkinį.
Programa sudaryta atsižvelgiant į atnaujintus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį reglamentuojančius dokumentus, kurie pabrėžia visuminį, įtraukų, žaidimu ir patirtine veikla grindžiamą, personalizuotą, jautrų kalbinei ir kultūrinei įvairovei vaiko nuo gimimo iki pradinės mokyklos ugdymą bei Europos sąjungos tarybos rekomendacijas.
Nacionalinėse pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programose gali dalyvauti:
· Pedagogai (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus), dirbantys pedagoginį darbą ir registruoti Pedagogų registre;
· Pedagoginiai darbuotojai, kurie iki šiol nėra dalyvavę nė vienoje projekto „Pedagogų kompetencijų stiprinimas nacionalinėse kvalifikacijos tobulinimo programose ir magistrantūros studijose“ finansuojamoje veikloje (nacionalinėje kvalifikacijos tobulinimo programoje ar magistrantūros studijose).
Daugiau informacijos čia.
