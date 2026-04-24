Trečią kartą vykstanti „Vaikų gerovės asamblėja“ subūrė vaikų dienos centrų darbuotojus

Konferencijos tikslas – stiprinti specialistų kompetencijas, dalintis gerosiomis praktikomis ir ieškoti veiksmingų sprendimų, padedančių kurti saugią bei stiprinančią aplinką vaikams. Šių metų programoje ypatingas dėmesys buvo skiriamas ne tik vaikų emocinei sveikatai, bet ir patiems darbuotojams aktualiai perdegimo prevencijai.
Aktualių temų spektras: nuo dirbtinio intelekto iki priklausomybių prevencijos
„Vaikų gerovės asamblėjos“ programa apima kritinius šių dienų iššūkius:
· Šiuolaikinės grėsmės: Specialistai gilinosi į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo rizikų atpažinimą bei elektroninių patyčių problematiką.
· Inovatyvūs sprendimai: Konferencijoje buvo pristatytas dirbtinio intelekto panaudojimas savipagalbai, sprendžiant sunkios vaikystės patirčių pasekmes.
· Psichologinis atsparumas: Pranešėjai analizavo paauglystės iššūkius, vaikų atsparumo ugdymą pagal tarptautines praktikas bei darbuotojų streso valdymo įgūdžius.
Patirtimi dalinosi pripažinti ekspertai
Renginyje pranešimus skaitė ir praktines dirbtuves vedė savo sričių lyderiai:
· Deimantė Bukeikaitė, LR Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė.
· Elena Urbonienė, NVO vaikams konfederacijos direktorė.
· Laura Milčienė, „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė.
· Eglė Tamulionytė, „Vaikų linijos“ kampanijos „BE PATYČIŲ“ koordinatorė.
· Evelina Pridotkienė, Respublikinio priklausomybės ligų centro atstovė.
· Dr. Irena Blaževičė, VšĮ „Domus Solis“ vadovė.
„Ši konferencija – tai ne tik žinių gilinimas, bet ir profesinės bendrystės stiprinimas bei naujų įkvėpimo šaltinių paieška kasdienėje veikloje“, – teigia organizatoriai.
Renginio metu buvo apdovanoti kartu su portalu Lrytas organizuojamo balsavimo „Kuriantys šviesesnę vaikystę“ nominantai. Jiems įteiktos Lrytas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Rotary klubo „Vytis“ atminimo dovanos.
