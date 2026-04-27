Lietuvos dienaŠvietimas

Sostinės progimnazijoje – policijos vizitas: mokinys bendraklasiams grasino peiliuku

2026 m. balandžio 27 d. 13:40
Pirmadienį į Vilniaus Simono Daukanto progimnaziją teko vykti policijos pareigūnams – gautas pranešimas, kad mokinys grasina savo bendraklasiams. Galimai – peiliuku.
Kaip portalui Lrytas nurodė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Julija Samorokovskaja, į pareigūnus šiek tiek prieš pietus kreipėsi mokyklos socialinė pedagogė.
Ji pranešė, kad vienas iš mokinių grasina savo bendraklasiams.
„Galimai peiliuku. Niekas nenukentėjo, tėvai informuoti. Tokia yra pirminė informacija“, – nurodė ji.

Anot J. Samorokovskajos, teigti, kad moksleivis grasino peiliu, kol kas per anksti – kas tai per įrankis, paaiškės vėliau.
Portalas Lrytas susisiekė ir su Simono Daukanto progimnazijos direktore Asta Pūtiene, tačiau ji apie incidentą kalbėti nesutiko.
„Nieko nekomentuosiu“, – nurodė A. Pūtienė.
PolicijaMokyklaVilniaus Simono Daukanto progimnazija

