Lietuvos dienaŠvietimas

G. Nausėdos patarėjas: prezidentas pasigenda politinės valios dėl telefonų tvarkos mokyklose

2026 m. balandžio 28 d. 09:14
Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako – šalies vadovas Gitanas Nausėda pasigenda politikų ryžto sprendžiant vaikų naudojimosi mobiliaisiais telefonais ugdymo įstaigose klausimus. Pasak jo, nors jaunesniems nei 16 metų siūloma uždrausti naudotis socialiniais tinklais, tačiau mobiliųjų telefonų ribojimai mokyklose lieka tik rekomendacinio pobūdžio.
„Šiuo klausimu mes matome gana ryškų politinės valios vakuumą. Iš vienos pusės, mes matome iš opozicijos pasiūlymus, kad socialiniais tinklais galėtų naudotis vaikai nuo 16 metų. Iš kitos pusės, yra priimami įstatymai Seime, kad dėl mobiliųjų telefonų naudojimo mokyklose, kad tai tik rekomendacinio pobūdžio priemonės, kad turi būti tvarkos, bet viskas iš esmės lieka rekomendaciniame lygmenyje“, – „Žinių radijui“ antradienį teigė V. Augustinavičius.
„Čia yra tam tikras disbalansas. Kaip mes galime svarstyti, kaip maža valstybė, uždrausti socialinį tinklą, jeigu net nesugebame išspręsti tokio ūkinio klausimo kaip mobiliųjų telefonų draudimas pradinėse ar pagrindinėse klasėse mokyklose. Prezidento nuomone, dėl mobiliųjų telefonų situaciją reikėtų vertinti griežčiau, turėti didesnę politinę valią“, – dėstė jis.
Seimas balandžio pradžioje ėmėsi svarstyti konservatorės Daivos Ulbinaitės pateiktas įstatymų pataisas, siūlančias uždrausti vaikams iki 16 metų naudotis socialiniais tinklais.
Šią iniciatyvą po pateikimo palaikė 65 Seimo nariai, pasisakančių prieš nebuvo, 9 susilaikė. Projektus svarstys Kultūros, Teisės ir teisėtvarkos, Socialinių reikalų ir darbo bei Žmogaus teisių komitetai, Jaunimo ir sporto reikalų komisija, o birželio viduryje – visas Seimas. Taip pat bus laukiama Vyriausybės išvados.
Jei Seimas pritartų konservatorės iniciatyvai, jaunesni negu 16 metų vaikai galėtų naudotis socialiniais tinklais tik su patvirtintu tėvų leidimu.
Seimas taip pat palaiko ministerijos siūlomas Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis visos šalies ugdymo įstaigos įpareigojamos iki rugsėjo parengti mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkas.
Šiuo metu dėl to, ar leisti naudotis telefonais mokyklose, sprendžia pačios ugdymo įstaigos, nusistatydamos tai savo vidaus tvarkose. Švietimo įstatyme mobiliųjų telefonų ir kitų informacinių technologijų įrenginių naudojimas mokyklose nereglamentuojamas.
Gitanas Nausėda, Daiva Ulbinaitė, Vyriausybė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.