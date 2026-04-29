Lietuvos dienaŠvietimas

G. Sarafinas: 10 papildomų taškų labiausiai pakeitė vidutinių mokyklų reitingus

2026 m. balandžio 29 d. 08:10
Pernykštis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) sprendimas pridėti po 10 taškų abiturientams daugiausia paveikė vidutinio lygio šalies mokyklų pozicijas, sako žurnalo „Reitingai“ vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas.
Anot jo, mažai įtakos šie pokyčiai turėjo stipriausioms mokykloms, kurių Lietuvoje yra apie 30–40, nedaug įtakos turėjo ir silpniausioms ugdymo įstaigoms.
„Reikšmingai atsiliepė toms, kurios yra maždaug per vidurį. Tie 10 taškų nulėmė ir jų pozicijas, ir vėliau stojamuosius“, – LRT radijui trečiadienį sakė G. Sarafinas.
Žurnalo „Reitingai“ redakcija trečiadienį pristatys šalies progimnazijų, gimnazijų, universitetų bei kolegijų reitingus.
Trečią kartą vykstanti „Vaikų gerovės asamblėja“ subūrė vaikų dienos centrų darbuotojus

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktorė: ar valstybė žino, kokio abituriento reikia Lietuvai?

Informatikos mokytojas Mantas Mikulėnas: svarbiausia, kad mokiniai jaustų prasmę

G. Sarafinas ir žurnalo „Reitingai“ Reitingavimo skyriaus vadovė Jonė Kučinskaitė aptars šių metų gimnazijų reitingą, informatikos mokymosi aprėptį, užsieniečių integraciją mokyklose bei pradinių mokyklų ir progimnazijų akademinius rezultatus. Jie taip pat pristatys gimnazijų regionuose situaciją, universitetų ir kolegijų reitingus, profesinių mokyklų vertinimą.
Kaip skelbta, pernai ŠMSM, argumentuodama, kad iki 35 taškų pakelta egzamino išlaikymo kartelė buvo per aukšta, prie visų egzaminų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, rezultatų pridėjo po 10 taškų.
Be to, taip pat buvo pridėta nuo 1 iki 5 taškų ir tiems mokiniams, kurie pirmoje matematikos egzamino dalyje surinko nuo 17 iki 20 taškų.
