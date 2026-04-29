Po nepilnamečio išpuolio Marijampolės gimnazijoje – žinia dėl ugdymo proceso

„Taip, ugdymo procesas vyks, į mokyklą yra atvykę psichologai, vyks grupiniai ir individualūs užsiėmimai, dabar vyksta instruktažas mokytojams, dalyvauju jame. Gyvenimas vyksta toliau“ – Eltai antradienio rytą sakė gimnazijos direktorė Audronė Vaičiulienė.
Ugdymo procesas gimnazijoje antradienį buvo nutrauktas, kai vienas antradienio rytą, apie 7.50 val. Marijampolėje, R. Juknevičiaus gatvėje, Sūduvos gimnazijoje, mokinys (gim. 2009 m.) peiliu sužalojo moksleivę (gim. 2010 m.), moksleivę (gim. 2007 m.) ir moksleivį (gim. 2007 m.).
Policijos departamentas pranešė, kad įtariamasis išpuoliu Marijampolėje paguldytas į ligoninę Kaune. Tuo metu trys nukentėjusieji po medikų suteiktos pagalbos išleisti gydytis į namus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso (BK) straipsnio dalį, kuriame numatyta atsakomybė už dviejų ar daugiau asmenų sužalojimą. Aptariamoje BK straipsnio dalyje numatyta, kad tas, kas nesunkiai sužalojo du ar daugiau žmonių, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Jakutis sakė, kad gimnazijoje įvykusio incidento metu moksleivis dviem merginoms peiliu dūrė bent po kelis kartus, o vaikinui – vieną kartą. Tiesa, pasak prokuroro, smūgiuota ne į gyvybiškai svarbias kūno vietas.
„Bent po keletą (dūrių – ELTA) mergaitės patyrė, vaikinas, panašu, vieną. (...) Tai nebuvo gyvybei itin reikšmingos kūno vietos – nugaros sritys, petis, ranka“, – apie jaunuolių patirtus sužalojimus antradienį surengtoje spaudos konferencijoje kalbėjo D. Jakutis.
Jo teigimu, jaunuoliai patyrė durtinio-pjautinio tipo sužalojimus.
Kaip teigė prokuroras, jaunuoliai buvo sužaloti daugiafunkciniu įrankiu, kurio sudėtyje yra ir peilio geležtė.
Anot D. Jakučio, sulaikytas asmuo yra Sūduvos gimnazijos II klasės moksleivis, nukentėjusieji taip pat yra tos pačios ugdymo įstaigos I ir IV klasių moksleiviai.
Prokuroras patvirtino, kad peiliu moksleivius sužalojęs jaunuolis buvo su juodos spalvos medicinine kauke.
Kaip portalui „Delfi“ sakė Sūduvos gimnazijos direktorė A. Vaičiulienė, jaunuolius sužalojęs moksleivis galimai sirgo depresija.
Gimnazijoje po incidento mokiniai evakuoti į stadioną lauke, vėliau sukviesti į sporto salę. Mokyklos auklėtojai apie situaciją informavo tėvus.