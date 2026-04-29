Vyriausybė siūlo Seimui laikinai skirti J. Augutį Lietuvos mokslo tarybos pirmininku

Tiesa, šiam projektui dar turės pritarti parlamentas.
Kaip nurodoma ministerijos rašte Vyriausybei, J. Augutis turi nepriekaištingą reputaciją, yra Lietuvos mokslo akademijos (LMA) viceprezidentas, inžinierius technologas, matematikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras. Ilgą laiką jis dirbo Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) mokslo prorektoriumi ir rektoriumi.
J. Augutis taip pat turi tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo, mokslinių tyrimų vykdymo, mokslo organizavimo bei ekspertinio darbo patirtį.
Susiję straipsniai
Kaip skelbta, Seimas balandžio viduryje atleido Gintarą Valinčių iš LMT pirmininko pareigų. Balandžio pradžioje tai parlamentui pasiūlė Vyriausybė.
Kaip tuomet aiškino ŠMSM atstovai, LMT valdyba pasiūlė atleisti G. Valinčių nepatvirtinus institucijos metinės veiklos ataskaitos, už kurios įgyvendinimą atsakingas pirmininkas.
„LMT valdyba informavo Vyriausybę, kad valdybai įvertinus įstaigos 2025 m. metinę veiklos ataskaitą vienbalsiai nuspręsta jos nepatvirtinti. Jei metinė ataskaita nepatvirtinama, LMT valdyba gali siūlyti Vyriausybei teikti siūlymą Seimui dėl LMT pirmininko atleidimo, kadangi pirmininkas yra atsakingas už LMT strateginį valdymą, veiklos organizavimą ir rezultatus“, – atsakyme Eltai balandžio pradžioje teigė ŠMSM.
ŠMSM teigimu, 2025-ųjų veiklos ataskaita neatitiko LMT valdybos lūkesčių.
Savo ruožtu LMT teigė, kad valdybos nutarimas pirmininkui yra žinomas, plačiau apie susidariusią situaciją nekomentavo.
ELTA primena, kad LMT yra mokslo politiką įgyvendinanti institucija, kuri atlieka ekspertinę ir patariamąją funkciją — administruoja reikšmingiausias Lietuvos mokslo plėtrai programas, nustato mokslinės veiklos vertinimo kriterijus, atstovauja Lietuvos mokslo interesams Europos Sąjungos (ES) institucijų specializuotose darbo grupėse ir daugelio tarptautinių organizacijų veikloje.
G. Valinčius LMT pirmininko pareigas ėjo nuo 2023 m.
LMT pirmininkas yra skiriamas Seimo 5 metų kadencijai.
Švietimo mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM)Juozas Augutis
Rodyti daugiau žymių