Komitetas vienbalsiai palaiko J. Augučio skyrimą laikinai vadovauti Lietuvos mokslo tarybai

„Darbų yra daug, nors ir tam trumpam laikui, bet aš tikrai esu pasiryžęs padaryti viską, kad pajudėtume iš to mirties taško, ir kad Lietuvos mokslo bendruomenė matytų, kad jais yra rūpinamasi ir dirbama dėl jų“, – posėdžio metu kalbėjo J. Augutis.
Dėl jo kandidatūros Seimo Švietimo ir mokslo komitetas nutarė vienbalsiai.
„Dėkoju ir laikinajam kandidatui, ir mums už bendrą sutarimą. Tikrai atsakingai žinote, ką darote, ir LMT dabar gerose rankose bus kurį laiką, kol išsispręsite situaciją kitaip“, – kalbėjo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė.
Susiję straipsniai
Antradienį Seimas nusprendė skubos tvarka svarstyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) projektą, kuriuo siūloma J. Augutį laikinai paskirti vadovauti LMT.
Socialdemokratas Tadas Barauskas frakcijos vardu paprašė šį klausimą svarstyti skubos tvarka.
Numatyta, kad dėl J. Augučio skyrimo parlamentarai apsispręs ketvirtadienį.
Jei būtų paskirtas, J. Augutis LMT laikinojo pirmininko pareigas pradėtų eiti nuo gegužės 11 d.
Kaip skelbta, Seimas balandžio viduryje atleido Gintarą Valinčių iš LMT pirmininko pareigų. Balandžio pradžioje tai parlamentui pasiūlė Vyriausybė.
Kaip tuomet aiškino ŠMSM atstovai, LMT valdyba pasiūlė atleisti G. Valinčių nepatvirtinus institucijos metinės veiklos ataskaitos, už kurios įgyvendinimą atsakingas pirmininkas.
„LMT valdyba informavo Vyriausybę, kad valdybai įvertinus įstaigos 2025 m. metinę veiklos ataskaitą vienbalsiai nuspręsta jos nepatvirtinti. Jei metinė ataskaita nepatvirtinama, LMT valdyba gali siūlyti Vyriausybei teikti siūlymą Seimui dėl LMT pirmininko atleidimo, kadangi pirmininkas yra atsakingas už LMT strateginį valdymą, veiklos organizavimą ir rezultatus“, – atsakyme Eltai balandžio pradžioje teigė ŠMSM.
ŠMSM teigimu, 2025-ųjų veiklos ataskaita neatitiko LMT valdybos lūkesčių.
ELTA primena, kad LMT yra mokslo politiką įgyvendinanti institucija, kuri atlieka ekspertinę ir patariamąją funkciją — administruoja reikšmingiausias Lietuvos mokslo plėtrai programas, nustato mokslinės veiklos vertinimo kriterijus, atstovauja Lietuvos mokslo interesams Europos Sąjungos (ES) institucijų specializuotose darbo grupėse ir daugelio tarptautinių organizacijų veikloje.