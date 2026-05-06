Vilniaus kolegija HEROES aljanse: pirmųjų veiklos metų pasiekimai ir patirtys

2026 m. gegužės 6 d. 22:43
Vilniaus kolegija (VIKO) mini pirmuosius metus Europos universitetų aljanse HEROES (angl. Higher Education for Resilience-Oriented and Empowered Societies), vienijančiame aukštojo mokslo institucijas, siekiančias stiprinti studijų kokybę, atsparumą visuomenės iššūkiams ir inovacijų kultūrą Europoje. Buvimas aljanse Kolegijai tapo ilgalaike strategine partneryste, kuri daro realų poveikį studijoms, mokslinei veiklai, tarptautiškumui ir akademinės bendruomenės įsitraukimui.
HEROES aljansas vienija 9 tarptautines aukštojo mokslo institucijas, daugiau nei 120 tūkst. studentų bei 14 tūkst. akademinio personalo narių. Aljanso veikla plėtojama trimis pagrindinėmis kryptimis:
– EDUCATION4HEROES, skirtai studijų programų bendradarbiavimui stiprinti,
– HEROES4REGIONS, apimančiai iššūkiais grįstas iniciatyvas ir regionų atsparumo stiprinimą,
– HEROES4EVER, orientuotai į mokymąsi visą gyvenimą, skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir įsidarbinimo didinimą.
Per pirmuosius metus buvo sukurta bendra HEROES valdymo ir koordinavimo sistema, leidžianti partneriams veikti kaip vieningam Europos universitetų tinklui. Vilniaus kolegijos atstovai dalyvauja rektorių tarybos, valdymo komiteto ir institucinių koordinatorių veikloje, prisideda prie bendrų sprendimų ir aljanso strateginės krypties formavimo.
Pažymėtina, kad VIKO dalyvauja visuose 10-tyje aljanso veiklos paketų, o vienam iš jų – „Sklaida, poveikis ir tvarumas“ – vadovauja aljanso mastu.
VIKO aktyviai įsitraukė į visas pagrindines HEROES veiklos sritis. Vienas iš svarbių pasiekimų – dalyvavimas kuriant jungtinių ir dvigubo diplomo studijų programų modelius bei kokybės užtikrinimo sistemą. VIKO atstovai prisidėjo prie ateities įgūdžių ir kompetencijų poreikių žemėlapio rengimo bei tarptautinio akademinio bendradarbiavimo stiprinimo.
Reikšmingų rezultatų pasiekta ir iššūkiais grįsto mokymo(si) srityje. VIKO dėstytojai ir studentai dalyvavo tarptautiniuose HEROLab ir HEROQuest projektuose, kuriuose sprendžiami realūs verslo, technologijų ir visuomenės iššūkiai. Tarp įgyvendintų iniciatyvų – žaliosios finansų sistemos, multimodalinio transporto, studentų registracijos sistemų projektai.
Svarbiu pasiekimu tapo ir tarptautinio taikomųjų mokslinių tyrimų tinklo kūrimas. VIKO tyrėjai įsitraukė į tarptautines tyrimų grupes, orientuotas į skaitmeninę transformaciją, regionų plėtrą, žiedinę ekonomiką, sveikatos priežiūrą bei švietimo inovacijas. Taip pat pradėti rengti bendri projektai pagal „Horizon Europe“ programą, o 2026 m. Vilniuje planuojamas tarptautinis BIP (angl. Blended Intensive Programmes – Mišrios intensyvios programos) mokymų ciklas tyrėjams ir projektų vadovams.
HEROES aljansas atveria galimybes ne tik studijuojantiesiems, bet ir platesnei visuomenei. Per pirmuosius metus parengta bendra mikrokredencialų plėtros kryptis, rengiama mokymosi visą gyvenimą koncepcija, pradėti atvirų nuotolinių kursų (angl. MOOCs) kūrimo darbai. Prie šių iniciatyvų prisideda ir VIKO dėstytojai bei ekspertai.
Per pirmuosius metus sustiprėjo ir tarptautinis mobilumas. VIKO studentai bei darbuotojai dalyvavo studijų, dėstymo ir projektinėse veiklose su HEROES partneriais Danijoje, Suomijoje, Belgijoje, Portugalijoje ir kitose šalyse. Tuo pačiu pradėtas kurti bendras virtualus universitetinis miestelis, kuriame integruojamos Moodle ir Agora platformos, sudarančios sąlygas bendroms studijoms ir tarptautinėms veikloms skaitmeninėje erdvėje.
Ne mažiau svarbi HEROES dalis – bendruomenės kūrimas. VIKO aktyviai įsitraukė į HEROES Friends, Alumni ir bendruomeninių eksperimentų (Sandbox) iniciatyvas, skirtas stiprinti bendradarbiavimą su verslu, mokyklomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir visuomene. Aljansas taip pat tampa svarbia platforma STEAM veiklų, mentorystės ir tarptautinės tinklaveikos plėtrai.
Pirmieji metai parodė, kad dalyvavimas Europos universitetų aljanse yra ilgalaikė strateginė investicija į institucijos tarptautiškumą, konkurencingumą ir akademinės bendruomenės augimą. VIKO siekia, kad HEROES taptų integralia Kolegijos tapatybės dalimi, atveriančia naujas galimybes studentams, dėstytojams, tyrėjams, socialiniams partneriams Lietuvoje ir Europoje.
Tarptautinį bendradarbiavimą stiprina ir reguliarūs aljanso partnerių susitikimai. 2026 m. gegužės 19–21 d. Vilniaus kolegijoje vyks trečiasis HEROES aljanso pusmetinis susitikimas, subursiantis aukštųjų mokyklų atstovus, darbo grupių narius, studentų atstovus ir socialinius partnerius bendroms diskusijoms apie studijų plėtrą, tarptautines iniciatyvas, ateities projektus ir bendrus strateginius tikslus.
