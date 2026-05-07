Baigėsi pirmasis „Švietimo kodo“ klasės mentorystės programos sezonas: dalyviai kalba apie augimą ir įkvėpimą

Jie pusę metų kartu dirbo, dalyvavo bendruose renginiuose ir stiprino profesinius bei asmeninius ryšius. Kaip rodo dalyvių patirtys, programos tikslai buvo ne tik pasiekti, bet ir pranokti.
Ne vienas programos dalyvis pripažįsta, kad mentorystė tapo svarbia atrama kasdienybėje. „Ne tik pažintys ir susitikimai su mentoriumi, bet ir pokalbiai su kitais renginių metu palengvino pirmuosius metus mokykloje“, – dalijasi viena iš dalyvių, Gabija Matusaitė, pabrėždama ir mentoriaus svarbą: „Esu labai dėkinga savo mentoriui už rūpestį, pagalbą bei paskatinimą pasitikėti savimi.“
Programa padėjo kurti ne tik profesinius, bet ir asmeninius ryšius. Kai kurie dalyviai iš jos išsinešė ir naujas draugystes – kaip teigė kita dalyvė „Su jaunosiomis mokytojomis užmezgėme šiltą, atvirą ryšį – mūsų susitikimai buvo kupini bendrystės, dalijimosi ir augimo. Ši patirtis dar kartą įrodė, kokia stipri, kūrybinga ir motyvuota yra jaunųjų mokytojų karta. Programą nuoširdžiai rekomenduoju visiems, kurie nori augti ir dalintis“, – sakė viena iš programos mentorių Vitalija Šilinskienė. Kiti neslėpė, kad patirtis buvo tokia įtraukianti, jog „nenorėtų, kad baigtųsi“.
Mentoriai taip pat akcentuoja abipusę naudą – dalyvavimas programoje tapo ne tik galimybe dalintis patirtimi, bet ir patiems augti. Pasak kitos mentorės, tai buvo „įkvepianti patirtis, suteikusi drąsos veikti, suburti kolegas dalintis ir augti kartu“.
Kiti mentorystės programos dalyviai pabrėžia, kad vertę kūrė visas procesas – nuo individualių susitikimų iki bendrų veiklų. „Tikiu, kad naudos buvo ne tik mentoriaujamiems mokytojams, bet ir mums patiems – mentoriams. Praplėtėme akiratį, užmezgėme naujas pažintis“, – dalijasi viena iš programos dalyvių, pridurdama, kad didžiuojasi būdama šio pokyčio dalimi.
Ypač išsiskiria ryšys, užsimezgęs tarp mentorių ir jaunųjų mokytojų. „Su didžiausiu pasididžiavimu sakau, kad Vilma Makauskienė yra mano mentorė – tikriausiai šis projektas mus sujungė visam laikui. Nors projektas baigiasi, Vilma man išliks mentorė visą gyvenimą. Ji yra ne tik aukščiausio lygio profesionalė, bet ir nuostabus, šiltas bei supratingas žmogus. Iš Vilmos mokiausi visko: atjautos, motyvacijos, tikėjimo, pareigos jausmo ir, žinoma, profesinių žinių. Ji ne tik perdavė patirtį, bet ir suteikė unikalių galimybių“, – įkvėpimu ir padėka dalijosi programos dalyvė Eglė Žvikienė.
Apie iniciatyvos svarbą kalba ir viena iš projekto sumanytojų, Lrytas verslo vystymo vadovė Greta Ališauskaitė–Bagušauskienė. Pasak jos, žiniasklaida gali atlikti svarbų vaidmenį telkiant švietimo bendruomenę ir atkreipiant dėmesį į realius pokyčius: „Ši mentorystės programa gimė iš noro ne tik kalbėti apie švietimo iššūkius, bet ir prisidėti prie sprendimų. Matome didelę prasmę jungti skirtingas patirtis turinčius mokytojus, stiprinti jų tarpusavio ryšius ir per realias istorijas parodyti, kad pokyčiai švietime vyksta. Žiniasklaida čia gali būti ne tik stebėtoja, bet ir aktyvi pokyčio dalis.“
Šį pokytį pajuto ir patys dalyviai. Kaip pastebi VDU Marketingo ir komunikacijos departamento rinkodaros projektų vadovas Nerijus Žeronas, „ mentorystės projektas buvo apie ugdytinių transformaciją. Ypač smagu girdėti, kad dalyviai iš savo mentorių parsinešė ne tik įžvalgas, bet ir drąsą, kaip išvengti perdegimo, ryžtis karjeros pokyčiams švietime ar net žengti vadovavimo keliu, kurti šiuolaikišką, augimą skatinančią mokyklos aplinką“.
Mentorystės vertę iš arti patyrė ir VDU Švietimo akademijos kanclerė prof. dr. Lina Kaminskienė, projekte dalyvavusi kaip mentorė. Pasak jos, ši patirtis atskleidė tiek jaunųjų mokytojų stiprybes, tiek jų kasdienius iššūkius. „Mentorystės projektas leido labiau suprasti, su kokiais iššūkiais susiduria neseniai darbą pradėję mokytojai, kaip jie juos sprendžia, kokias naujas iniciatyvas įgyvendina mokyklose. Kartu projektas leido pajusti ir įsipareigojimą – paskatinti, padrąsinti ir patarti jauniems mokytojams. Labiausiai gerąja prasme nustebino, kokį gražų ryšį užmezga jauni mokytojai su mokiniais. Susidaro įspūdis, kad mokiniai yra didžiausi mokytojų įkvepėjai“, – sako VDU Švietimo akademijos kanclerė prof. dr. Lina Kaminskienė.
Baigiamąjį renginį, vienoje gražiausių sostinės terasų – ant Energetikos muziejaus stogo – vedė ir dalyvius dalytis patirtimis kvietė VDU Švietimo akademijos Specialiosios pedagoginės pagalbos logopedijos studentas Arnas Šimonis, o dainomis džiugino mokomojo dalyko pedagogikos muzikos pedagogikos studentė bei mokytoja Morta Čepaitė.
Programos organizatoriai džiaugiasi pirmojo sezono rezultatais ir dalyvių įsitraukimu. Anot jų, tokios iniciatyvos prisideda prie stipresnės švietimo bendruomenės kūrimo ir padeda mokytojams jaustis labiau palaikomiems profesinio kelio pradžioje.
Dalyvių padėkos ir įspūdžiai tik patvirtina programos reikšmę – ją jie vadina praturtinančiu ir įkvepiančiu projektu. Visa tai įkvepia mentorystės programą tęsti ir toliau, todėl jau dabar ieškomi mentoriai, o rudenį pas juos patekti bus kviečiami dalyviai iš visos Lietuvos. Visas naujienas sekite portale Lrytas ir šiame programos puslapyje.
Mentorystės programos dalyviams apsilankymus padovanojo VDU Botanikos sodas. Už užkandžius dalyviams dėkojame restoranui „Dineris".
