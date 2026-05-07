Kai mama ir dukra moko verslumo, Kauno gimnazijoje auga socialiai atsakingos jaunųjų antreprenerių kartos

Mama ir dukra, kurias jungia ne tik šeima, bet ir bendras požiūris į ugdymą
Renata gimnazijoje verslumą ugdo jau daugiau nei du dešimtmečius. Per šį laiką ji tapo viena stipriausių ekonominio ugdymo lyderių mokykloje, gebančia teorines žinias paversti realiomis mokinių patirtimis. Dalios istorija kur kas netikėtesnė. Buvusi mokyklos mokinė, šiandien į tą pačią gimnaziją sugrįžo kaip mokytoja. Iš pradžių pasirinkusi medicinos ir ergoterapijos kryptį, dirbdama su vaikais ji atrado tikrąjį savo pašaukimą – ugdymą. Sugrįžimas į mokyklą jai tapo ne tik profesiniu sprendimu, bet ir asmeniniu virsmu. Šiandien Dalia – pradinių klasių, verslumo mokytoja ir specialioji pedagogė, savo pamokose jungianti kūrybiškumą, įtrauktį ir socialinę atsakomybę.
Renata ir Dalia puikiai papildo viena kitą. Renata – finansų, verslo struktūros ir strategijos ekspertė, Dalia – kūrybos, komandų formavimo ir praktinio įgyvendinimo variklis. „Dalia turbūt vienintelis žmogus, kurio kritika manęs ne žeidžia, o dar labiau motyvuoja“, – sako Renata. Šis tandemas tęsiasi ir už mokyklos ribų, idėjos gimsta namuose, gamtoje, šeimos kelionėse ar net vėlyvais vakarais prie bendrų projektų.
Verslumo pamokos, kurios labiau primena gyvenimą nei pamoką
Nuo 2005 metų Kauno Kovo 11-osios gimnazijoje kuriamos mokomosios mokinių bendrovės, o nuo 2007-ųjų veikiantis „Verslo klubas“ subūrė ne tik dabartinius mokinius, bet ir buvusius absolventus, kurie grįžta kaip mentoriai, konsultantai ir vertinimo komisijų nariai. Čia mokiniai ne tik mokosi ekonomikos teorijos. Jie generuoja verslo idėjas, vertina jų potencialą, analizuoja rinką, pildo finansinius dokumentus, mokosi personalo atrankos, planuoja veiklą, kuria realius produktus. Visa ši sistema grindžiama „Lietuvos Junior Achievement“ programomis, tačiau mokytojų požiūris suteikia jai daug platesnį turinį.
„Lietuvos Junior Achievement“ bendruomenės mokytojai yra tikrieji antreprenerystės ugdymo pokyčio kūrėjai mokyklose. Būtent jie kasdien atneša į ugdymo procesą daugiau praktikos, kūrybiškumo, atsakomybės ir realaus gyvenimo patirties, keisdami ne tik pamokų turinį, bet ir visos mokyklos bendruomenės požiūrį į mokymąsi. Stiprūs, nuolat tobulėjantys ir pokyčiams pasirengę mokytojai yra svarbiausias antreprenerystės ugdymo sėkmės pamatas, nuo jų prasideda mokinių pasitikėjimas savimi, gebėjimas kurti, spręsti problemas ir drąsiai veikti ateities pasaulyje“, – sako Andželika Rusteikienė, „Lietuvos Junior Achievement“ vadovė.
Kai prie šios veiklos prisijungė Dalia, verslumo ugdymas persikėlė ir į pradines klases. Trečiokai tapo jaunųjų bendrovių kūrėjais, o tokios komandos kaip „Pufis“, „Heroes“, „Touch of Clay“ savo kelią pradėjo dar pradinėse klasėse, o šiandien sėkmingai dalyvauja 5–8 klasių kategorijoje regioninėse MMB eXpo. Dalios pamokose vaikai nėra stebėtojai, jie tampa kūrėjais, kiekvienas čia randa savo vietą. Vienam geriausiai sekasi finansai, kitam kūryba, trečiam viešasis kalbėjimas, ketvirtam kruopštus gamybos procesas.
Socialinis verslas kaip vertybinis pagrindas
Renatos ir Dalios ugdymo filosofijoje verslas niekada neapsiribojo vien pelnu. Dar gerokai anksčiau, nei socialinis verslumas tapo plačiai aptariama tema, jos pradėjo į mokinių bendroves įtraukti įvairių gebėjimų vaikus, taip pat mokinius su negalia. Tai buvo ne simbolinis gestas, o nuosekli socialinės integracijos kryptis. Nuo rankdarbių, keramikos ar aksesuarų gamybos veiklos išaugo į platesnę misiją, socializaciją, savivertės stiprinimą, realių darbo įgūdžių ugdymą, visuomenės požiūrio keitimą. Mokytojos ne kartą susidūrė su nuostaba, stereotipais ar net gailesčiu, tačiau būtent tai tik dar labiau sustiprino jų kryptį.
„Padarėme išvadą, kad ne mūsų vaikai neįgalūs, o visuomenė dar ne visada pasiruošusi priimti kitokį žmogų“, – kalba mokytojos. Jų socialinio verslo filosofija remiasi ne gailesčiu, o galimybių kūrimu. Antreprenerystės ugdymas ampa priemone ugdyti empatiją, kurti įtrauktį, spręsti socialines problemas, auginti atsakingą žmogų.
„Heroes“ vaikų piešiniai tampa socialine idėja
Vienas ryškiausių šios filosofijos pavyzdžių – „Heroes“, Kauno regioninėje MMB eXpo pelniusi geriausios socialinio verslo idėjos apdovanojimą 5–8 klasių kategorijoje. Ši bendrovė gimė dar pradinėse klasėse. Vaikų piešiniai virto rankų darbo herojais, o herojai – istorijomis apie draugystę, emocijas, patyčių prevenciją, savivertę. Ilgainiui projektas išaugo į žaislus, dvikalbes knygas, komiksus, edukacinius produktus.
„Heroes“ šiandien yra ne tik produktas, bet ir socialinė platforma, padedanti vaikams kalbėti apie jiems svarbias temas.
Mokinių pokytis, kuris matomas akyse
Paklaustos, kada aiškiausiai supranta savo darbo prasmę, mokytojos atsako paprastai, kai mato vaikų džiaugsmą, kai mokiniai, kurie anksčiau bijojo kalbėti viešai, pradeda drąsiai pristatyti savo idėjas, kai vaikai patiki, kad gali. Pasak mokytojų, visas procesas vyksta etapais: pirmasis laiptelis – pasitikėjimas savimi, antrasis – gebėjimas dirbti komandoje, trečiasis – realių problemų sprendimas. Būtent šie pokyčiai tampa didžiausiu jų darbo rezultatu.
Ypatingai jaudinančios būna MMB apdovanojimų akimirkos, kai vaikų pastangos tampa matomos viešai. Tačiau ne mažiau motyvuoja ir buvusių mokinių istorijos, kai jaunieji antrepreneriai sėkmingai tęsia savo kelią jau suaugusiųjų pasaulyje. Įkvėpimas, kuris perduodamas iš kartos į kartą Renata neslepia, kad kartais pavargsta. Tuomet ją įkvepia poilsis, gamta, kolegos, tačiau dažniausiai Dalia. „Ji visada įsikvėpusi“, – sako mama. Daliai didžiausias įkvėpimas ateina tada, kai po didelio darbo tampa matomi rezultatai. Pasiekti mokinių pokyčiai, jų augimas ir drąsa tik dar labiau sustiprina norą judėti pirmyn.
Šiandien jų bendras darbas Kauno Kovo 11-osios gimnazijoje kuria ne tik mokomąsias mokinių bendroves, bet bendruomenę, kurioje vaikai nuo mažens mokosi nebijoti idėjų, tikėti savo galimybėmis ir suprasti, kad verslas gali būti ne tik apie sėkmę, bet ir apie žmogų.
