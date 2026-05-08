Nemokama teisės klinika mokyklų vadovams plečiasi: dažniausi klausimai atskleidė sistemos spragas

Teisės klinika veikia kaip platforma, kurioje valstybinių ir savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai gali registruotis nemokamoms profesionalų konsultacijoms įvairiais teisiniais klausimais. Priklausomai nuo mokyklų vadovams iškilusio klausimo pobūdžio, konsultaciją suteikia atitinkamos srities teisės specialistas. Konsultacijos vyksta nuotoliniu būdu, todėl iniciatyva prieinama viešųjų bendrojo ugdymo mokyklų vadovams visoje Lietuvoje.
Per aštuonis mėnesius nuo teisės klinikos veiklos pradžios suteikta beveik 50 nemokamų konsultacijų. Pasak „Švietimas #1“ vadovės Lauros Masiliauskaitės, tai rodo, kad mokyklų vadovams tokios pagalbos poreikis yra realus ir nuosekliai augantis.
„Kai pradėjome šią iniciatyvą, matėme labai aiškią problemą – mokyklų vadovai kasdien priima itin sudėtingus sprendimus, tačiau ne visada turi galimybę dėl jų pasikonsultuoti su teisininkais. Teisinis aiškumas vadovams yra būtina sąlyga ramiai, atsakingai ir kokybiškai organizuoti mokyklos darbą ir susitelkti į tai, kas svarbiausia – kokybišką vaikų ugdymą. Todėl labai džiaugiamės, kad klinika plečiasi. Tai reiškia daugiau pagalbos mokykloms ir stipresnį bendrą įsipareigojimą Lietuvos švietimui“, – sako L. Masiliauskaitė.
Klinika bus dar prieinamesnė
Iki šiol ekspertinę pagalbą mokyklų vadovams neatlygintinai teikė advokatų kontora COBALT. Augant užklausų skaičiui ir siekiant, kad konsultacijos būtų prieinamos platesniam ratui vadovų, COBALT didina teikiamų konsultacijų apimtį.
Susiję straipsniai
„Šiam projektui mūsų teisininkai jau skyrė nemažai laiko, tačiau svarbiausia – ne laiko apimtis, o tai, kad konsultacijos suteikiamos realiu laiku ir sprendžia konkrečias praktines dilemas, su kuriomis mokyklų vadovai susiduria kasdien“, – sako Rasa Mikutienė, COBALT asocijuota partnerė.
Taip pat prie teisės klinikos jungiasi advokatų kontoros AVOCAD komanda.
„Teisininkai dažniausiai kviečiami spręsti problemas tuomet, kai jos jau įvykusios. Šis projektas mums patrauklus tuo, kad leidžia būti vienu žingsniu anksčiau – padėti mokyklų vadovams priimti teisingus sprendimus dar prieš atsirandant ginčams. AVOCAD komandai artima iniciatyva stiprinti švietimo bendruomenę – ypač ten, kur aiškesnis taisyklių ir sprendimų supratimas leidžia vadovams jaustis tvirčiau kasdienėse situacijose. Tikime, kad kuo daugiau aiškumo ir žinojimo sistemoje, tuo mažiau sudėtingų situacijų tenka spręsti vėliau“, – teigia Egidijus Langys, AVOCAD vadovaujantis partneris.
Pagrindiniai klausimai – darbo santykiai, konfliktai su tėvais, duomenų apsauga
Iš patirties teisės klinikoje COBALT teisininkai pastebi, kad mokyklų vadovai kasdien susiduria su labai praktiškais ir dažnai sudėtingais teisiniais klausimais. Dažniausiai tai susiję su darbo santykiais – darbuotojų atsakomybe, drausminių priemonių taikymu, atleidimo procedūromis, taip pat su konfliktinėmis situacijomis su mokinių tėvais.
„Kita itin aktuali sritis yra asmens duomenų apsauga, ypač tvarkant mokinių duomenis, komunikuojant elektroniniais kanalais ar sprendžiant, kokią informaciją ir kam galima atskleisti. Daug šių klausimų kyla kasdienėse situacijose, kuriose trūksta aiškių ribų ir nuoseklios metodinės pagalbos“, – sako COBALT asocijuotoji partnerė R. Mikutienė.
Iš įsimintinesnių teisės klinikos atvejų teisininkė išskiria situaciją, kai mokyklos vadovas, susidūręs su konfliktu bendruomenėje, nepasidavė spaudimui ir atsisakė pateikti informaciją bei dokumentus, kurių bendruomenės narys neturėjo teisės gauti. Nors, pasak jos, tokie sprendimai trumpuoju laikotarpiu dažnai sukelia nepasitenkinimą ar aštrias reakcijas, ilgainiui jie leidžia išvengti rimtų teisinių pasekmių ir tampa svarbiu pavyzdžiu, kaip laikytis teisės principų net sudėtingose situacijose.
„Iš teisės klinikos patirties taip pat aiškiai matyti, kad mokyklų vadovai neretai iš esmės žino, kaip reikėtų elgtis konkrečioje situacijoje, tačiau jaučia didelį spaudimą ir baimę suklysti. Nerimas kyla ne tik dėl galimos teisinės atsakomybės, bet ir dėl bendruomenės nepasitenkinimo, reputacijos rizikų ar eskaluojamų konfliktų. Ypač sudėtingos situacijos susiklosto tuomet, kai bendruomenės nariai – tėvai ar kiti asmenys – reikalauja pateikti informaciją ar asmens duomenis, kurių gauti pagal teisės aktus jie neturi teisės. Tokiais atvejais mokyklos vadovas atsiduria tarp teisinės pareigos saugoti duomenis ir stipraus emocinio spaudimo iš aplinkos“, – sako R. Mikutienė.
Sistemos problemos – nėra vieningų tvarkų ir aiškios informacijos
Kalbant apie teisinių konfliktų prevenciją, pasak teisininkės, akivaizdu, kad šiuo metu mokykloms trūksta centralizuotos ir sistemingos pagalbos.
„Dabar kiekviena mokykla dažnai yra priversta nuo nulio rengti vidaus tvarkas, taisykles, procedūras – darbo santykių, konfliktų sprendimo, asmens duomenų apsaugos srityse. Nors tai formaliai užtikrina teisės aktų laikymąsi, praktiškai toks modelis reikalauja daug laiko, išteklių ir neretai lemia nevienodą kokybę. Mūsų vertinimu, bendromis pastangomis ir su atsakingų institucijų – savivaldybių ar ministerijos – metodine pagalba, šiuos dokumentus būtų galima parengti efektyviau, vieningiau ir mažesnėmis sąnaudomis“, – sako R. Mikutienė.
Ji prideda, kad dalyvavimas teisės klinikoje mokyklų vadovams leidžia matyti ir platesnes sistemines spragas.
„Mokykloms trūksta ne tik individualių konsultacijų, bet ir aiškios, nuoseklios informacijos iš savivaldybių ar ministerijos apie pasikartojančius klausimus – konfliktinių situacijų valdymą, drausminimo procedūras, tėvų atsakomybės ribas, vadovo atsakomybę sprendžiant jautrius bendruomenės klausimus, reikalingų vidinių dokumentų rengimą. Aiškesnės metodinės gairės ir stipresnis institucinis palaikymas padėtų mokykloms veikti užtikrinčiau ir daugiau dėmesio skirti pagrindinei misijai – ugdymui“, – sako COBALT asocijuotoji partnerė.
Registruotis į nemokamas konsultacijas viešųjų mokyklų direktoriai ir pavaduotojai gali ČIA.
Apie „Švietimas #1“
VšĮ „Švietimas numeris vienas“ – tai ne pelno siekianti, Lietuvos startuolių asociacijos „Unicorns Lithuania“ įsteigta organizacija, vienijanti lyderius, kurie siekia kurti pažangią, pasaulyje pirmaujančią švietimo sistemą.
CobaltŠvietimas numeris vienasLaura Masiliauskaitė
Rodyti daugiau žymių