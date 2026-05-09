Po žinios apie Jaunojo tyrėjo laboratorijos uždarymą, V. Orlovas prabilo apie lėšų švaistymą

„Jie ieško būdų, kaip viską uždaryti su minimaliais rūpesčiais. Jiems, be abejo, labai nepatiko, kad aš pradėjau viešai kalbėti apie tai, kad laboratorija, į kurią buvo investuota pusė milijono eurų šiandien keliauja link elektroninių atliekų konteinerių per kažkokią sugalvotą schemutę“, – Eltai pasakojo V. Orlovas.
„Jie nori būti valdininkais, nori ramaus gyvenimo. Jie išvažiuoja į naujas patalpas, kuriame mokiniams nėra vietos“, – pabrėžė jis.
Diskusija viešojoje erdvėje kilo po to, kai balandžio viduryje socialiniame tinkle „Facebook“, Kauno tvirtovės VII forto direktorius pasidalijo įrašu, kuriame teigė, jog LINEŠA sprendimas perleisti Jaunojo tyrėjo laboratorijos įrangą atviros prieigos moksliniam STEAM centrui prilygsta valstybės lėšų švaistymui.
„2014 metais projektas buvo sėkmingai užbaigtas, tačiau jokių jaunų tyrėjų šioje „Jauno tyrėjo“ pavadintoje laboratorijoje neatsirado – kelis kartus per metus joje vyko simboliniai renginiai, o pati įranga taip ir liko nepajungta“, – įraše sakė V. Orlovas.
Į V. Orlovo pasisakymus sureagavusi LINEŠA tuomet išplatino pranešimą, kuriame nurodė, kad planuojamą perleisti Jaunojo tyrėjo laboratorijos įrangą per daugiau nei dešimtmetį spėjo pasinaudoti daugiau kaip 20 tūkst. Lietuvos moksleivių.
„LINEŠA direktoriaus pavaduotojos Gitanos Viganauskienės teigimu, Jaunojo tyrėjo laboratorija per daugiau nei dešimtmetį sudarė galimybes mokslinius darbus atlikti daugiau nei 20 tūkst. Lietuvos moksleivių“, – rašoma balandžio viduryje išplatintame LINEŠA pranešime.
„Turimą laboratorinę įrangą, kurios vertė siekia 434 tūkst. eurų, (o likutinė vertė – 59 981.68 eur.), planuojama perduoti vienam iš nacionalinių STEAM centrų pagal panaudos sutartį. Šiuo metu vyksta derinimo procesas“, – tuomet akcentavo Neformaliojo švietimo agentūra.
Vis dėlto, V. Orlovas teigė esąs įsitikinęs, jog šie skaičiai – melagingi, esą, jo asmenine patirtimi remiantis, prieigą prie laboratorijoje esančios įrangos turėjo ne visi mokslinius tyrimus vykdantys moksleiviai.
„LINEŠOS žodžiai apie tūkstančius (moksleivių – ELTA) yra visiškas melas. Visų pirma dėl to, kad jokių tūkstančių būti negali – t.y., ne tokie pas mus mastai, kad gabius gamtos mokslų moksleivius skaičiuotume dešimtimis tūkstančių“, – aiškino Kauno gamtos ir tiksliųjų mokslų mokyklai vadovaujantis V. Orlovas
„Jeigu jie skaičiuoja, kad pas juos į pastatą per 10 metų bet kokiomis progomis užėjo 20 tūkst. mokinių – tai aš sutinku su tais skaičiais. Bet ne kiekvienas, užėjęs į jų pastatą, galėjo patekti į tą laboratoriją“, – pridūrė V. Orlovas.
Savo ruožtu LINEŠA kaltinimų nepripažino – V. Orlovo pažertą kritiką vertino kaip jo asmeninę nuomonę.
„Manome, kad tai yra asmens subjektyvi nuomonė, net nepasidomėjus objektyviais faktais. Pateiktos veiklos ir skaičiai įrodo įrangos naudojimą mokinių ugdymui taikant prieinamumo principą (įranga su mobilia laboratorija vyko į Lietuvos mokyklas)“, – atsakyme Eltai nurodė Neformaliojo švietimo agentūra.
„Pagal Europos Sąjungos (ES) finansavimo sąlygas 10 metų po projekto pabaigos įsigytas turtas privalėjo ir buvo naudojamas pagal paskirtį“, – tikino LINEŠA.
Pasak įstaigos atstovų, persikėlimą į naujas patalpas lėmė funkciniai ir struktūriniai įstaigos pokyčiai, dėl kurių uždaromos iki šiol patalpose veikusios laboratorijos bei stabdoma mokslinių būrelių veikla.
„Per pastaruosius penkerius metus keitėmės ir aiškiai išsigryninome savo funkcijas bei atsakomybes, atsisakėme nebūdingų funkcijų, dėl pakitusios struktūros keičiasi ir mūsų darbo erdvės – beveik 6,5 tūkst. kv. metrų pastatą keičia kompaktiškesnės, apie 1,5 tūkst. kv. metrų patalpos, geriau atitinkančios šiandieninius poreikius“, – teigiama Neformaliojo švietimo agentūros atsakyme.
Taip pat LINEŠA nurodė, kad įranga galėjo naudotis ne tik Jaunojo tyrėjo laboratorijos lankytojai, bet ir kitų Lietuvos švietimo įstaigų moksleiviai, dalyvavę ES mokslo projektuose.
„Nuo 2010 m. iki 2023 m. trijų ES projektų lėšomis buvo finansuojamas ir mokinių atvykimas į stacionarią jaunojo tyrėjo laboratoriją ir mobilios mokslinės laboratorijos vizitai į mokyklas. Mokyklos teikdavo paraiškas dėl vizitų, jos galėjo rinktis, ar atvykti į stacionarią Jaunojo tyrėjo laboratoriją, ar kviestis mobilią mokslinę laboratoriją“, – informavo LINEŠA atstovai.
Dokumente, su kuriuo susipažino ELTA, Neformaliojo švietimo agentūra pateikė 2010–2023 m. vykusių ES lėšomis finansuojamų projektų duomenis, kuriais remiantis, prieigą prie Jaunojo tyrėjo laboratorijos įrangos galėjo turėti viso apie 33 tūkst. moksleivių.
