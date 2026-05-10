Dėl klausimų sukėlusios užduoties 7-okų pratybose NŠA kreipėsi į leidėjus

„NŠA, reaguodama į informaciją viešojoje erdvėje, jau kreipėsi į leidėją, kad paaiškintų situaciją ir ištaisytų turinį, esant neatitikimų nustatytiems reikalavimams“, – atsakyme Eltai nurodė NŠA atstovai.
Diskusijos viešojoje erdvėje kilo po to, kai septintokės tėtis Norbertas Motiejūnas minėtosios užduoties nuotrauka pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“. Jo teigimu, pati užduotis yra netaktiška bei skatinanti stereotipais pagrįstą vaikų požiūrį.
Vadovėliuose kuriami lūkesčiai kelia ne vieną klausimą: prakalbo ir apie pavojus
Kaip nurodoma N. Motiejūno įraše, moksleivių geografijos pratybų užduotyje pateiktos trys skirtingų tautybių moterys (iš Afrikos, Tailando ir Lietuvos), kurioms septintokai turi priskirti užduotyje pateikiamus teiginius. Dalis apibūdinimų skamba taip: „garsiame kurorte dirba padavėja ir prostitute, visuomenė vengia jos ir jos vaikų“, „jos dabartinis partneris nėra jos dviejų vaikų tėvas“, „viena iš moterų norėtų sulaukti daugiau pagalbos iš vyriausybės, pašalpų“.
NŠA teigimu, už vadovėlius bei juose esančių užduočių pobūdį atsako patys leidėjai.
„Leidėjai privalo pasitelkti kompetentingus autorius ir recenzentus vadovėliams bei kitoms mokymo priemonėms rengti, jų pavardės turi būti nurodytos leidinyje. Leidinio rengėjai gali paaiškinti, kodėl parengė vienokią ar kitokią užduotį, koks jos kontekstas“, – rašoma NŠA atsakyme.
Susiję straipsniai
Leidėjai: artimiausiu metu užduotis bus koreguojama
Savo ruožtu leidyklos „Briedis“ atstovai teigė, esą užduotis „Kaip gyvena pasaulio moterys?“ buvo rengiama pagal atnaujinto bendrojo ugdymo programos standartus.
„Šioje programoje numatyta nagrinėti socialinius, ekonominius ir kultūrinius pasaulio regionų skirtumus, vaikų gyvenimo sąlygų, moterų vaidmens svarbos visuomenei ypatumus, pasirinktų valstybių pavyzdžiu analizuoti ekonominę ir socialinę aplinką, vertinti šalių gerovės lygį įvairiuose pasaulio kontekstuose“, – atsakyme Eltai nurodė leidyklos atstovai.
Visgi, atsižvelgiant į viešojoje erdvėje kilusias diskusijas, leidėjai teigė artimiausiu žadantys užduotį koreguoti.
„Leidykla „Briedis“ kartu su autoriais jau aptarė šios užduoties koncepciją ir artimiausiu metu užduotis bus koreguojama, siekiant didesnio jautrumo mokinių amžiaus tarpsniui bei tinkamesnio edukacinio pateikimo“, – tvirtino leidyklos atstovai.
Septintokės tėtis: užduotis nekorektiška rasizmo, šeimų ir moterų atžvilgiu
Savo ruožtu situaciją socialiniuose tinkluose paviešinęs septintokės tėtis teigia, kad toks užduoties pateikimas yra nekorektiškas.
„Mes einame per stereotipus iš tikrųjų. Sakyčiau, net tas pateikimo būdas yra netaktiškas, nekorektiškas tiek rasizmo, tiek šeimų, tiek moterų atžvilgiu“, – Eltai pasakojo jis.
„Mes turime atidžiau žiūrėti į vaikus, į jų ugdymo procesą – ką jie gauna, kokia informacija juos pasiekia ir kaip jie tą informaciją vėliau naudoja. Nes paskui ir kyla tokie dalykai, kad vieni iš kitų šaipomės, vadiname tais žodžiais, kuriuos skaitome vadovėliuose, ir viskas“, – pridūrė septintokės tėtis.
NŠA patvirtino, kad moksleivių vadovėliams bei kitoms mokymo priemonėms yra taikomi bendrieji bei specialieji reikalavimai.
Agentūros teigimu, vadovėlių, pratybų turinyje negali būti diskriminavimo ir diskriminavimo propagavimo lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu. Taip pat vengiama neigiamas emocines reakcijas keliančių asociacijų, būdvardžių ir kategoriškų apibendrinimų, neturi būti neigiamų ar kitokių lyčių stereotipų.