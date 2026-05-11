Mįslė dėl dešimtokų PUPP: tikina, kad sistema egzamino metu taisė rašybos klaidas

Savo ruožtu NŠA pabrėžia, kad problema greičiausiai kilo ne dėl pačios testavimo sistemos, o kompiuterio, kuris buvo paruoštas netinkamai.
Mokytojas: patikrinimo logika griūva iš vidaus
Apie keistą situaciją per dešimtokų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP) P. Sungaila papasakojo feisbuke.
„Prieš savaitę dešimtokai laikė lietuvių kalbos ir literatūros PUPP. Oficialiai tai yra nacionalinis pasiekimų patikrinimas, vykdomas elektroninėje testavimo sistemoje. Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP sudaro trys dalys: teksto supratimas, kalbos vartojimas ir teksto kūrimas, o maksimali galima taškų suma yra 60. Ir būtent teksto kūrimo dalyje, kur vertinamas mokinio gebėjimas rašyti, kai kurių mokinių sistemose veikė automatinis rašybos tikrinimas.
Netaisyklingai parašyti žodžiai buvo pabraukiami, o paspaudus dešinį pelės klavišą sistema rodė taisyklingus žodžių variantus. Kitaip tariant, dalis mokinių per nacionalinį lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimą galėjo taisytis rašybos klaidas ne todėl, kad jas pastebėjo patys, o todėl, kad jas parodė sistema.
Taigi, vienas mokinys rašo taip, kaip moka. Kitas gauna sistemos pagalbą. Vienam raštingumas tikrinamas, kitam raštingumą iš dalies koreguoja pats egzamino įrankis. Visa tai vyksta ne ruošimosi egzaminams aplinkoje, ne namuose, ne juodraštyje, o per patį nacionalinį patikrinimą“, – rašė P. Sungaila.
Pasak mokytojo, dar absurdiškiau tai atrodo žinant, kad raštingumas šiame patikrinime turi realią vertinimo reikšmę.
„Jei vertini mokinio gebėjimą taisyklingai rašyti, bet pati sistema leidžia jam taisytis žodžius pagal automatinį pasiūlymą, patikrinimo logika griūva iš vidaus. Griūva ir patikimumas.
Ypač neramina tai, kad panaši problema buvo matoma jau pernai. Vadinasi, tai nėra netikėtas vienkartinis sutrikimas. Nacionalinė švietimo agentūra apie jį žinojo. Nacionalinė švietimo agentūra, kodėl per lietuvių kalbos ir literatūros PUPP teksto kūrimo dalį kai kuriems mokiniams veikė rašybos tikrinimo funkcija? Ar ši funkcija veikė visiems mokiniams, ar tik daliai?
Ar NŠA prieš patikrinimą testavo, ar egzaminavimo aplinkoje išjungti naršyklės, sistemos ar redaktoriaus rašybos tikrinimo įrankiai? Kaip bus vertinama tai, kad dalis mokinių galėjo gauti techninę pagalbą taisant rašybos klaidas?“ – klausė P. Sungaila.
Sureagavo NŠA
NŠA atstovai pirmadienį portalui Lrytas pateikė paaiškinimą. Anot jų, gali būti, kad kompiuteris mokykloje buvo paruoštas nesilaikant reikalavimų.
„Automatinis rašybos klaidų tikrinimas nėra galimas Pasiekimų patikrinimų testavimo aplinkoje, kurioje vyko elektroninis lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP).
Už kompiuterių parengimą atsakingos mokyklos, kurios pagal gautą patikrinimo vykdymo instrukciją turi užtikrinti, kad naudojamo kompiuterio naršyklėje nėra įjungta automatinio vertimo arba klaidų tikrinimo funkcija ar įskiepis. Jei toks atvejis pasitaikė lietuvių kalbos ir literatūros PUPP metu, kompiuteris buvo paruoštas nesilaikant reikalavimų.
Atkreipiame dėmesį, kad socialiniame tinkle nuotraukoje prie žinutės matyti, jog prisijungta prie BETA testavimo sistemos, o ne prie Pasiekimų patikrinimų testavimo sistemos, prie kurios mokiniai jungiasi su savo individualiais prisijungimo duomenimis.
Prie elektroninės testavimo sistemos BETA jungiamasi per personalinio kompiuterio naršyklę, kurios nustatymai yra individualūs – automatinio rašybos redagavimo funkcija gali būti išjungta arba įjungta“, – nurodė NŠA.