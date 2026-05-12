Nacionalinėje MMB eXpo Vilniuje stipriausios mokomųjų bendrovių idėjos iš visos Lietuvos

Šis renginys užbaigia visos šalies mokinių antreprenerystės sezoną, Vilniuje suburdamas 70 stipriausių mokomųjų mokinių bendrovių. Nacionalinėje eXpo dalyvauja daugiau nei 250 mokinių, apie 50 mokytojų ir daugiau nei 100 verslo mentorių. Čia pristatomos pažangiausios jaunimo kuriamos idėjos: nuo dirbtiniu intelektu paremtų platformų, mobiliųjų programėlių ir inžinerinių prototipų iki tvarių produktų, socialinių inovacijų ir sveikatingumo sprendimų.
Tarp finalininkų mobiliosios programėlės, DI asistentai, dronų technologijos, kibernetinio saugumo sprendimai, virtualios realybės produktai, tvarūs maisto ir dizaino gaminiai, edukacinės platformos, emocinės sveikatos priemonės bei aukštos pridėtinės vertės technologiniai prototipai. Nacionalinė MMB eXpo aiškiai atspindi augantį mokinių technologinį pasirengimą, jų gebėjimą taikyti dirbtinį intelektą, inžineriją ir skaitmeninius sprendimus realioms problemoms spręsti.
Paskelbti Nacionalinės MMB eXpo nugalėtojai
Pirmąją vietą Nacionalinėje MMB eXpo pelnė MMB „SafeClip“ iš Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos. Komandos inovacija – specialus saugumo įrenginys šalmui, didinantis vairuotojų saugumą. Nugalėtojus apdovanojo ilgametis „Lietuvos Junior Achievement“ strateginis poveikio investuotojas SEB bankas. Pirmosios vietos laimėtojai atstovaus Lietuvai didžiausiame Europos jaunųjų bendrovių konkurse „Gen-E“, kuris šiais metais vyks Rygoje.
SEB bankas su „Lietuvos Junior Achievement“ bendradarbiauja jau dešimt metų. Kasmet apie 30 savanorių-mentorių iš SEB banko dalyvauja kalėdinėse, nacionalinėse eXpo ir „Inovacijų stovyklose“, dalijasi patirtimi, konsultuoja komandas ir padeda jaunimui paversti idėjas realiais sprendimais.
„Dešimt metų stebime, kaip auga jaunoji verslių piliečių karta, kaip jų idėjos tampa brandesnės, drąsesnės ir vis dažniau sprendžia ne tik vietinius, bet ir globalius, technologijomis grįstus iššūkius. Jaunuolių kuriami sprendimai vis dažniau atliepia tai, kas šiandien aktualiausia visuomenei ir jiems patiems. Tad ši buriama LJA bendruomenė ir kuriama aplinka bei mentorystė – ideali erdvė jauniesiems talentams augti, stiprinti pasitikėjimą savimi bei ugdyti savo verslumą“, – teigia Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė, SEB banko Lietuvoje vadovė.
Anot banko vadovės, dažnai verslo idėjos, gimusios mokyklos suole, persikelia ir tampa tikrais verslais, kuriančiais vertę.
Antrąją vietą laimėjo MMB „IDbin“ iš Vilniaus Abraomo Kulviečio gimnazijos. Tai išmanus atliekų rūšiavimo asistentas, kuris nuskenuoja atlieką, akimirksniu pasako, kur ją mesti ir paaiškina kodėl.
Trečios vietos laimėtojai – MMB „Rising Athletes“, Kauno gimnnazijų mokinių komanda sukūrė platformą, kurioje susijungia jauni sportininkai bei sporto talentų ieškantys skautai.
O specialią nominaciją – „Geriausias sprendimas švietimui“ – įsteigtą naujienų portalo Lrytas pelnė Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokinių mokomoji bendrovė „SkillSwap – Keiskitės įgūdžiais“. Bendrovę įsteigė broliai – 9 klasės mokinys Aurelijus Vydeika ir 11 klasės mokinys Aurimas Vydeika. Jų sukurta idėja skatina žmones dalintis savo gebėjimais, mokytis vieniems iš kitų ir stiprinti bendruomeniškumą.
Susiję straipsniai
LJA partnerystė su „Tesonet“: mokiniai valdo DI įrankius ir stebina profesionalus
Nacionalinės eXpo metu taip pat vyko MMB, kuriančių su DI įrankiais, pitchų konkursas. Sėkmingai startavę LJA DI hakatone rudenį, mokiniai tęsė darbą, o Nacionalinėje eXpo autoritetinga profesionalų komisija vertino geriausius pasirodymus: nuo idėjos iki prototipo sukūrimo bei pristatymo.
„Tesonet“ iniciatyva „AI karta“ aktyviai kvietė Lietuvos mokyklas naudotis naujausiais dirbtinio intelekto įrankiais: „nexos.ai“, skirtu mokytojams, bei „Hostinger Horizons“, pritaikytu 9–12 klasių mokiniams ir jų pedagogams. Ši iniciatyva orientuota į praktinį DI technologijų pažinimą ir taikymą ugdymo procese, suteikiant jaunimui galimybę ne tik naudotis pažangiomis priemonėmis, bet ir kurti konkurencingus technologinius sprendimus.
MMB komandos varžėsi dėl galimybės laimėti bilietus į vieną didžiausių startuolių ir technologijų konferencijų Baltijos šalyse – Estijoje vykstančią „Latitude59“.
Nugalėtojais tapo Vilniaus Erudito licėjaus komanda „Wearly“. Jų idėja – orų ir rūbų spintos integracija: programėlė padeda pasirinkti stilių, koloritą pagal tos dienos orus.
Kaip teigia Simona Laiconaitė, „Tesonet Foundation“ vadovė, „Dirbtinis intelektas yra technologija, kuri sulygina vaikų galimybes bei starto pozicijas ir nepalieka vietos technologinei atskirčiai. Turėdamas tinkamą palaikymą, vaikas, pasitelkęs dirbtinį intelektą, dabar gali per kelias dienas sukurti prototipą ir gerą idėją paversti tuo, ką gali patirti ir pamatyti visas pasaulis. Tai daugiau nei investicija į technologiją, tai investicija į mąstymą, kad augtume ne kaip pasyvių vartotojų, o kaip stiprių kūrėjų tauta. Šiandien ant scenos pasirodę vaikai tą dar kartą įrodė.“
Augantis technologinis mokinių lygis ir antrepreneriška ambicija – jaunosios kartos išskirtinumas
Šių metų Nacionalinė MMB eXpo aiškiai parodė reikšmingą mokinių projektų technologinį progresą. Jaunieji antrepreneriai vis dažniau kuria ne tik tradicinius produktus ar socialinius sprendimus, bet ir aukštos technologinės vertės prototipus.
Tarp projektų gausu ir tvarumo sprendimų: nuo valgomų puodelių iš avižų krakmolo, popieriaus gamybos iš nendrių, daugkartinių produktų, liofilizuotų maisto inovacijų iki automatizuotų rūšiavimo technologijų.
„Lietuvos Junior Achievement“ ir verslo ekspertų vertinimu, mokinių kuriamų bendrovių lygis nuosekliai auga, o technologinių įrankių, ypač dirbtinio intelekto, integracija tampa vis profesionalesnė.
„Šių metų Nacionalinė MMB eXpo aiškiai parodė, kad mokinių kuriamų bendrovių lygis Lietuvoje nuosekliai tvirtėja. Jaunimas vis drąsiau imasi sudėtingų technologinių sprendimų, geba profesionaliai taikyti dirbtinio intelekto įrankius, kuria produktus ir paslaugas, orientuotus į realias visuomenės, verslo bei aplinkos problemas. Matome, kad mokyklose ugdomas antreprenerystės potencialas tampa vis labiau susijęs su aukštosiomis technologijomis, inžinerija, tvarumu ir praktiniu inovacijų kūrimu. Tai rodo ne tik stiprėjančias mokinių kompetencijas, bet ir didžiulį mokytojų, mentorių bei visos ekosistemos indėlį,“ – sako „Lietuvos Junior Achievement“ vadovė Andželika Rusteikienė.
Mokomųjų mokinių bendrovių kūrimas yra svarbiausia antreprenerystės ugdymo programa Lietuvoje, o Nacionalinė MMB eXpo – motyvuojanti, jaunimą ir mokytojus, mokyklos bendruomenes burianti praktinė šios programos dalis, kurioje jauni žmonės įgyja realios verslo kūrimo patirties, mokosi bendradarbiauti su verslo mentoriais ir pristato sprendimus, atspindinčius šiuolaikinės ekonomikos, technologijų ir visuomenės kryptis.
„Lietuvos Junior Achievement“ komanda dėkoja daugiau nei 600 verslo organizacijų, institucijų ir akademinės bendruomenės mentorių, kurie viso sezono metu konsultavo mokinius, dalijosi praktinėmis žiniomis ir padėjo jauniesiems antrepreneriams žengti pirmuosius žingsnius verslo pasaulyje. Būtent šis bendradarbiavimas tarp švietimo, verslo ir ekspertų bendruomenės leidžia auginti stipresnę, inovatyvesnę ir atsakingesnę jaunųjų kūrėjų kartą.
Lietuvos Junior AchievementverslumasTesonet
Rodyti daugiau žymių