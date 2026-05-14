Specialistai, dėl kurių varžomasi visame pasaulyje: kodėl inžinieriai tampa naująja aukso karta?

Pasak Vilniaus kolegijos (VIKO) Transporto inžinerijos katedros docento, dr. Deivido Naviko, inžinierių poreikis niekada nebuvo sumažėjęs – priešingai, jis tik auga, o viešasis naratyvas vien tik apie IT specialistų aukso amžių yra gerokai per siauras.
„Šiandien kompanijos ieško ne tik jau paruoštų specialistų, bet ir būsimų talentų, kuriuos galėtų auginti savo viduje. O geidžiamiausių sąrašo viršūnėse vis dažniau atsiduria inžinieriai “, – sako jis.
IT – tik ledkalnio viršūnė
„Dabar didžiausias populiarumas yra dirbtinio intelekto, mašininio mokymosi, dronų srityse, bet reikia matyti platesnį vaizdą – šios technologijos vis dažniau naudojamos klasikinėse inžinerijos srityse. Todėl iš tikrųjų „ant bangos“ yra inžinieriai, kurie ne tik supranta šių technologijų panaudojimą, bet ir geba jas pritaikyti. Tai tam tikra prasme – inžinerija, pamaitinta „steroidais“, kuri klasikinius sprendinius kilsteli į kitą lygį“, – šiuolaikinio inžinieriaus sąvoką vaizdžiai aiškina Vilniaus kolegijoje šios srities specialistus rengiantis dr. D. Navikas.
Pasak eksperto, šiandien rinkoje labiausiai vertinami tie specialistai, kurie sugeba sujungti kelias sritis: technologijas, kūrybiškumą ir praktinį problemų sprendimą.
Studentus „rezervuoja“ dar nebaigusius studijų
Vienas ryškiausių signalų, kad ši profesija itin paklausi, yra tai, kaip anksti jaunus specialistus pastebi verslas. Vilniaus kolegija yra viena iš aukštųjų mokyklų, kur studentai su realia darbo rinka susiduria nuo pirmųjų kursų.
„Tai tiesa, ir tas laikas vis ankstėja. Įmonės nori ne tik turėti baigusį specialistą, bet jį jau ir auginti studijų metu. Studentas pamato specialybę iš vidaus, o darbdavys gali formuoti būsimą darbuotoją pagal savo poreikius“, – realia situacija kaip dar tik rengiami specialistai jaučia savo srities darbuotojų paklausą dalijasi VIKO docentas ir priduria, kad taip laimi abi pusės.
Dažnas pavyzdys, kai Vilniaus kolegijos studentus darbui savose kompanijose nuo pirmųjų kursų nuosekliai augina Toyota, Volkswagen Group, BMW Group, Mercedes-Benz Group AG, Scania ar Teltonika.
Nuo auditorijos – iki NASA
Didžiosios kompanijos, siekdamos patenkinti inžinierių trūkumą, dažnai imasi netradicinių talentų paieškų: investuoja į vasaros stovyklas ar kitus renginius, kur ieškoma dar nespėjusių atsiskleisti talentų, todėl aktyvus dalyvavimas panašiuose projektuose studentams dažnai gali tapti tikru karjeros tramplinu.
Pasak dr. D. Naviko, ambicingiausi studentai patenka ir į globalius projektus: „Galiu paminėti NASA programas, kur studentai kuria marsaeigių prototipus, arba SAE International „Formula Student“ varžybas, kur projektuojami lenktyniniai automobiliai. Tai puikus būdas ne tik pasimatuoti jėgas, bet ir būti pastebėtiems“, – sako docentas dr. D. Navikas.
Būtent VIKO studentai kartu su dėstytojų komanda prieš dešimtmetį pirmąkart Lietuvoje suprojektavo ir pagamino tarptautinius reikalavimus atitinkantį lenktyninį bolidą „Formula student”.
Šiuo metu Vilniaus kolegijoje taip pat vyksta unikalus projektas – kuriama naujo tipo triratė pakrypti galinti transporto priemonė. Prie šio projekto skirtingais etapais dirba studentai, dėstytojai, prisijungia ir VIKO absolventai. Pasak docento, šis projektas apima ne tik tikrosios transporto inžinerijos pamatus, kada kuriama transporto priemonė, bet ir patirtį, partnerystes su tarptautiniais partneriais bei inžinerinėmis komandomis.
Atlyginimas? Svarbu, bet jau ne svarbiausia
Pasaulinių kompanijų pastangas prisivilioti aukštos kvalifikacijos inžinierius iš arti stebintis dr. D. Navikas sako pastebintis naują tendenciją, kad jauniems specialistams siūlomas atlygis nebėra didžiausias „saldainis” ir motyvacija pasirinkti konkrečią kompaniją. Pasak dr. D. Naviko, vis dažniau nugali darbo specifika, galimybė tobulėti, laisvė formuoti savo darbo savaitę, galimybės derinti studijas.
„Apsisprendimą gali nulemti net ir darbostogų trukmė, vietos, kur jas siūloma leisti įmonės sąskaita bei kitų faktorių įtraukimas“, – besikeičiančias motyvacines priemones darbo rinkoje įvardija inžinierius rengiantis docentas.
Dr. D. Navikas atskleidžia dar vieną principą, kaip kompanijos ieškosi naujų talentų: „Dažnai studentui už gerus studijų rezultatus suteikiama stipendija. Taip darbdavys nori, kad būsimas specialistas maksimaliai koncentruotųsi į studijas, o vėliau praktiką atliktų pas jį“.
Taip pat populiarus mentorystės modelis, kuris leidžia rinkti ir kaupti patirtį tiek, kiek nori pats studijuojantis.
Keičiasi ne tik darbo rinkos, bet ir studijos
Atsižvelgiant į augančią inžinerinių specialybių paklausą, Vilniaus kolegijoje tobulinamos studijų programos, diegiami inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, nuolat plečiamas bendradarbiavimas su verslo partneriais. Taip siekiama užtikrinti, kad būsimi specialistai įgytų praktinių žinių ir įgūdžių pažangiausiose srityse ir būtų konkurencingi tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje.
Vilniaus kolegijos Technikos fakultete kviečiame rinktis šias studijų programas:
- Atsinaujinančios energijos inžinerija
- Automobilių elektronikos sistemos
- Automobilių techninis eksploatavimas
- Dronų inžinerija
- Elektros ir automatikos inžinerija
- Geležinkelio transporto inžinerija
- Informacinių sistemų inžinerija
- Mechaninių technologijų inžinerija
Trumposios pakopos studijos:
- Sistemų administravimas
Prašymai teikiami lamabpo nuo birželio 1 d.
