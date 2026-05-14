Vilniaus kolegijoje vyko Atvirų durų ir karjeros diena

Atidarymo metu skambėjo Muzikinio teatro studijų programos studenčių L. Vasiliauskaitės, T. Pauraitės, V. Drabulytės, S. Pakerytės, E. Dubauskaitės, G. Tamulytės, R. Petrauskaitės, E. Paulauskaitės, R. Lieliungaitės, L. Lukošiūtės, A. Grosaitės, K. Aksinavičiūtės, K. Petrėtytės ir studentų choro atliekami kūriniai. Solisčių dėstytojos – docentė D. Babilaitė‑Abarė ir docentė E. Juozapaitienė, choro vadovas – P. Butkus, koncertmeisterė – N. Baranauskaitė‑Matukonienė. Atidarymo renginį vedė pirmo kurso Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos studentė N. Petruškevičiūtė.
Atvirų durų ir karjeros dienoje dalyviai turėjo galimybę iš arti susipažinti su studijų programomis, studijų aplinka ir karjeros galimybėmis, kurias siūlo Vilniaus kolegija. Viso renginio metu visų fakultetų atstovai – dėstytojai ir studentai, konsultavo besidominčius studijomis, atsakė į rūpimus klausimus ir dalinosi savo patirtimi. Moksleiviai aktyviai dalyvavo „Pamokos kitaip!“, kuriose studijų procesas buvo pristatomas per praktines veiklas ir realius pavyzdžius.
Renginio metu moksleiviai galėjo dalyvauti įvairiose pamokose ir praktiniuose užsiėmimuose. Jie susipažino su 3D animacija, kurią pristatė lektorė Orūnė Gibavičienė, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Animuok! Rotoskopijos technika“, kurias vedė Rebeka Salomėja išbandė save pamokoje „STOP kadras ar judantis vaizdas? Atrask savo kryptį!“, kurią vedė Rasa Valujavičienė.
Dalyviai buvo kviečiami kurti ir eksperimentuoti pamokose „Nuo idėjos iki produkto – projektavimas ir gamyba“ (lekt. Tomas Kasperavičius) ir „Tapk išradėju per 45 minutes!“ (lekt. Martynas Repečka). Interaktyviose pamokose „Virtualūs pastatai – pažink inžineriją kitaip“ moksleiviai susipažino su šiuolaikiniais inžineriniais sprendimais – jas vedė dr. Edita Šarkienė, Vanesa Tomkevičiūtė, Jonas Čepas, Gintaras Kovzan ir Rolandas Rimpa. Susidomėjimo sulaukė ir Tomo Čižoko pamoka „Šiuolaikinis želdynų kūrėjas: nuo aplinkos projektavimo iki verslo“, kurioje moksleiviai susipažino su želdynų projektavimu, aplinkos formavimu ir profesinėmis galimybėmis.
Renginyje netrūko ir praktinių veiklų, susijusių su maistu, sveikata ir gamtos mokslais. Dalyviai mokėsi atpažinti pagrindinius skonius pamokoje „Maisto juslinė analizė. Atpažink 4 pagrindinius skonius“ (lekt. Jurgita Lazdauskienė), sužinojo apie saugų vaistų vartojimą namuose (lekt. Snežana Budrikienė ir Natalija Juškina) ir praktiškai atliko eksperimentus pamokoje „Tapk chemiku tyrėju 5 minutėms!“, kurią vedė Irena Čerčikienė ir Jolanta Jurkevičiūtė.
Besidomintys moksleiviai finansais ir verslu dalyvavo pamokose „Investavimas finansų rinkose – lengvas pasivaikščiojimas ar sunki kelionė į Everestą?“ (lekt. Daiva Malakaitė) ir „Verslumas šiandien: nuo idėjos iki…“ (lekt. Eimantas Kamienas). Taip pat vyko išskirtinė pamoka „Tavo pirmasis pokalbis lietuvių gestų kalba“, kurią vedė doc. dr. Dalia Kačinaitė‑Vrubliauskienė kartu su studentais. Pamokos metu dalyviai susipažino su gestų kalbos pagrindais – mokėsi pasisveikinti, prisistatyti ir gestais užmegzti trumpą pokalbį be žodžių.
Renginio metu dėmesys buvo skirtas ir mokytojams. Jiems vyko seminarai „Pirmasis gyvenimo aprašymas (CV)“, kurį vedė Beata Gervickaitė, Vilniaus kolegijos Karjeros centro vedėja, ir „Konfliktų magija: pakeisk chaosą tvarka“, kurį skaitė Audrius Ivanauskas, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto lektorius.
Atvirų durų ir karjeros diena Vilniaus kolegijoje parodė, kad sprendimą dėl studijų ateities lengviau priimti tada, kai galima viską pamatyti, išbandyti ir patirti pačiam.
Dėkojame visiems prisidėjusiems ir dalyvavusiems.
